Putin po zahájení jednání o příměří zatáhl armádu do rekordního počtu "masových útoků"

31. 3. 2025

Ruská armáda na Ukrajině po zahájení rozhovorů o příměří, které zprostředkovaly USA, prudce zvýšila počet útočných operací. Ruská armáda na Ukrajině po zahájení rozhovorů o příměří, které zprostředkovaly USA, prudce zvýšila počet útočných operací.

Za období od 1. do 26. března provedly ruské jednotky o 17 % více útočných útoků než za celý únor, vypočítal ukrajinský OSINT projekt DeepState. Ve dnech 25. až 27. března provedla ruská armáda v průměru více než 200 útoků denně – a to je rekord od začátku roku 2025, poznamenává DeepState.

Ofenzíva je zaměřena na sektory fronty Kupjansk, Lymanskyj, Toreckyj, Vremejevskyj a Kursk a nejobtížnější situace se podle DeepState vyvinula u Pokrovska, klíčového logistického centra ozbrojených sil Ukrajiny v Doněcké oblasti, přes které jsou zásobovány ukrajinské síly v regionu.

Ruské jednotky také zintenzivnily útoky v malých skupinách ve směru na Záporoží, uvedl v pátek Vladislav Vološin, mluvčí Obranných sil jihu Ukrajiny. Ofenzíva v regionu, který je stále kontrolován ozbrojenými silami RF pouze ze 70 %, začala začátkem března a v polovině měsíce se podle ruských korespondentů podařilo jednotkám prorazit obranu Ozbrojených sil Ukrajiny do šířky 10 km a hloubky 5 km a ovládnout několik vesnic.

"Rusové chtějí získat co největší náskok, postoupit co nejdále v Záporožské oblasti, pokud to bude možné, dokonce dosáhnout administrativních hranic regionu. To je jeden z důvodů, proč se situace na jihu Ukrajiny, a zejména v záporožských směrech, začíná poněkud vyostřovat," vysvětlil Vološin.

"Masové útoky" zvyšují ztráty na vojácích, které podle britské rozvědky dosáhly v březnu 900 tisíc lidí, včetně 200-250 tisíc zabitých.

Nyní jsou ruské jednotky ve vzdálenosti asi 25 km od Záporoží, ale ukrajinská obrana "postrádá hloubku", aby účinně odstrašila možnou ofenzivu, napsali dříve odborníci z Amerického institutu pro studium války. Stejná je podle jejich hodnocení situace na charkovské frontě a v blízkosti klíčových měst Donbasu, která mohou být v případě "prasknutí" obrany v bezprostředním ohrožení.

Při jednáních se Spojenými státy Rusko trvá na tom, aby všechny čtyři regiony Ukrajiny – Doněck, Luhansk, Záporoží a Cherson – přešly pod jeho kontrolu v rámci administrativních hranic, sdělily dříve zdroje obeznámené s postojem nejvyššího vedení Ruské federace. Kreml doufá, že Washington může dokonce vyvinout tlak na Kyjev, aby zcela stáhl jednotky z Ruskem okupovaných oblastí. Alternativně by se Rusko mohlo pokusit obsadit část jiného ukrajinského regionu, jako je Dněpropetrovsk nebo Sumy, a poté nabídnout výměnu za Cherson a Záporoží.

Odpůrci kompromisu v Kremlu se domnívají, že před uzavřením dohody musí Rusko nejprve dosáhnout vojenských úspěchů – osvobodit Kurskou oblast a "ohlodat" území.

Americká rozvědka se mezitím domnívá, že Putin nezrušil své cíle obsadit celou Ukrajinu a stále očekává, že dobude Kyjev, napsal to The Washington Post s odvoláním na americké představitele obeznámené se situací. "Má dlouhodobou touhu obnovit Matičku Rus," řekl jeden ze zdrojů WaPo.

