Pentagon se chystá propustit více než 75 000 zaměstnanců

31. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Americký ministr obrany Pete Hegseth podepsal memorandum o snížení počtu civilních zaměstnanců ministerstva obrany, aby splnil vládní cíl snížit náklady. Na základě dříve oznámeného plánu propustit 5 % až 8 % zaměstnanců Pentagonu, což nyní zahrnuje asi 950 000 civilních zaměstnanců, bude propuštěno až 76 000 lidí. Americký ministr obrany Pete Hegseth podepsal memorandum o snížení počtu civilních zaměstnanců ministerstva obrany, aby splnil vládní cíl snížit náklady. Na základě dříve oznámeného plánu propustit 5 % až 8 % zaměstnanců Pentagonu, což nyní zahrnuje asi 950 000 civilních zaměstnanců, bude propuštěno až 76 000 lidí.

Americké ministerstvo obrany v sobotu s odvoláním na memorandum uvedlo, že výsledkem této kampaně bude snížení počtu civilních pozic odpovídajících počtu zaměstnanců na plný úvazek. Přitom podle vyjádření vojenského resortu memorandum podepsané ministrem neuvádí cílové procento propouštění v resortu. Pentagon v únoru oznámil plány na propuštění až 8 % civilních zaměstnanců a Hegseth zopakoval přání připojit se ke kampani prezidenta Donalda Trumpa za snížení počtu federálních úředníků.

V memorandu Hegseth vyzývá k zavedení "programu odloženého odchodu do důchodu" a k nabídce dobrovolného předčasného odchodu do důchodu oprávněným státním zaměstnancům. Také nařídil šéfům ministerstva obrany, aby mu do 11. dubna poskytli "navrhované organizační schéma budoucího stavu" svých oddělení.

První agenturou v oblasti národní bezpečnosti, která byla ovlivněna Trumpovou kampaní za snížení byrokracie, byla americká Ústřední zpravodajská služba (CIA). Na začátku února nabídla všem svým zaměstnancům, aby dali výpověď a dostali osmiměsíční plat, sdělily informované zdroje CNN a Wall Street Journal.

První den svého prezidentství podepsal Trump desítky exekutivních příkazů, včetně těch, které se týkaly práce federální vlády. Zakázal najímání státních zaměstnanců a přijímání nových předpisů, dokud jeho administrativa nezavede "plnou kontrolu" nad federální vládou. Zaměstnancům státních institucí bylo také nařízeno, aby okamžitě opustili práci na dálku a vrátili se na svá pracoviště.

Zdroj v angličtině: ZDE

