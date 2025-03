Další den, další děsivý propad USA do nesvobodného autokratického režimu

Včera to dopadlo na tureckou doktorandku Rumeysu Ozturk, která studuje PhD na univerzitě v Bostonu a do US přijela v roce 2018, když vyhrála Fullbrightovo stipendium, píše Michal Žaloudek.





Ozturk je v USA legálně a nebylo proti ní vzneseno žádné obvinění. Její "provinění" je evidentní: do školního časopisu Rumeysa Ozturk psala o válečných zločinech Izraele v pásmu Gazy.