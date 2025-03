Analýza: Putinova podpora Trumpova převzetí Grónska odráží jejich vizi nového světového řádu

29. 3. 2025

čas čtení 4 minuty



Zatímco se USA orientují na územní ambice na Západě, podpora Kremlu signalizuje hlubší soulad v jejich výzvě globálním normám

Vzhledem k tomu, že moc USA v Evropě ustupuje, Kreml se chopil příležitosti vytvořit svůj dlouho očekávaný „multipolární svět“, v němž bude mít nadvládu nad svou sférou vlivu

Když JD Vance přistál v Grónsku, dostalo se Trumpově administrativě nepravděpodobné podpory pro první potenciální územní expanzi USA od roku 1947: Od Vladimira Putina.



Ve čtvrtečním projevu na fóru o arktické politice v severoruském Murmansku Putin předložil komplexnější argumenty než kterýkoli americký představitel, který dosud podpořil plán Donalda Trumpa na anexi Grónska, a vytvořil historický argument, který zněl podezřele příhodně z hlediska územních plánů Ruska na Ukrajině.





Plány USA převzít kontrolu nad Grónskem „mohou někoho překvapit jen na první pohled a je hlubokým omylem domnívat se, že jde o nějaké extravagantní řeči nové americké administrativy,“ začal Putin. „Nic takového.“ Když JD Vance přistál v Grónsku, dostalo se Trumpově administrativě nepravděpodobné podpory pro první potenciální územní expanzi USA od roku 1947: Od Vladimira Putina.





USA měly v 60. letech minulého století v plánu Grónsko koupit, ale Kongres tuto dohodu nepodpořil, uvedl Putin. Ve 40. letech 20. století „chránily území před nacistickou okupací“ a učinily nabídku na koupi ostrova, která byla odmítnuta. Dokonce již od roku 1910 měly USA plány na Grónsko, poznamenal ruský vůdce a označil americké plány za „vážné“ s „dlouholetými historickými kořeny“.



Poté Putin přešel k Aljašce, kterou ruské impérium prodalo USA v roce 1867, což se stalo národním případem výčitek svědomí prodávajícího. „Dovolte mi připomenout, že v roce 1868 byla koupě Aljašky v amerických novinách zesměšňována,“ pokračoval Putin. Nyní se podle něj nákup za prezidenta Andrewa Johnsona ospravedlnil.



Stručně řečeno, uzavřel Putin, smiřte se s tím. Velké země mají územní ambice. Dohody o území a anexe nejsou jen historickým přežitkem - jsou moderní realitou. A protože odmítají po generace platné mezinárodní normy, podle nichž se území nezabírá násilím ani vydíráním, není naší věcí, co tam dělají.



„Pokud jde o Grónsko, je to záležitost, která se týká dvou konkrétních států a nemá s námi nic společného,“ řekl Putin a zároveň dodal, že Rusko bude i nadále hájit své zájmy v Arktidě před ‚nebezpečnými‘ mocnostmi, jako jsou Finsko a Švédsko.



Není třeba být kremlologem, aby člověk pochopil, proč Putin vystoupil na podporu Trumpova plánu anexe. Vzhledem k tomu, že moc USA v Evropě ustupuje, Kreml se chopil příležitosti vytvořit svůj dlouho očekávaný „multipolární svět“, v němž bude mít nadvládu nad svou sférou vlivu. Putin brojí proti hegemonii USA již od svého mnichovského projevu v roce 2007 a konečně má amerického prezidenta, který se poválečnému uspořádání vysmívá stejně jako on.



Putinova mantra, že by si země měly hledět svého, se úzce shoduje s Trumpovým transakčním pohledem na svět, stejně jako s jeho hlubokým podezřením vůči nadnárodním organizacím a aliancím vytvořeným po druhé světové válce.



Ty sahají od Organizace spojených národů přes mezinárodní trestní soud až po zahraniční ekonomické bloky, jako je EU, která podle něj vznikla proto, aby „vážně poškodila Spojené státy“.



„Poválečný globální řád je nejen zastaralý, ale nyní je to zbraň používaná proti nám,“ řekl Marco Rubio během svého lednového slyšení v Senátu. Patří mezi umírněnější členy Trumpova kabinetu. Ti směrem k extrémnějším, včetně Vance, vyzdvihli „zdrženlivce“ usilující o urychlení odchodu USA z Evropy nebo dokonce o otevřené znepřátelení někdejších spojenců USA.



S ústupem americké moci v zahraničí však Bílý dům vyhlásil ambice na celé západní polokouli obratem, který někteří komentátoři přirovnávají k Monroeově doktríně z roku 1823, podle níž se USA prohlásily za ochránce polokoule. A s každým prohlášením, že by si USA měly vzít zpět Panamský průplav nebo že by se Kanada měla stát 51. státem, najde Trump v Kremlu nadšeného spojence, který vidí, jak se jeho vyčerpaná vize nového světového řádu odráží v Trumpově vnímání světa.

