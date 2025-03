Poprvé za 20 let je na světě více autokracií než demokracií

28. 3. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty

Svět se otřásá, jeho osa se posouvá - ne směrem ke svobodě, ne k zářivým ideálům demokracie, ale k sevřené pěsti autoritářství. A děje se to rychle. Nová zpráva švédského institutu V-Dem to odhaluje bez obalu: poprvé za více než dvacet let převyšují počtem autokracie demokracie na naší zpustošené planetě. A přichází rána pod pás - pokud tento trend potrvá, Spojené státy, ten velký, sebejistý vlajkonoš demokracie, by mohly být brzy počítány mezi ně.



Nejde o nějakou vzdálenou hororovou vizi, ne o zprávu ze zamrzlých chodeb Kremlu nebo ze zamlžených bulvárů Pekingu. Ne, tohle se děje ve Washingtonu, D.C. Ve Washingtonu, kde už pár týdnů po začátku druhého funkčního období Donalda Trumpa demokracii drtí bouře jako vetchou loď. Ve Washingtonu, kde skutečná moc roztahuje svaly, sahá po víc, zatímco badatelé tyranie marně křičí do větru.



Čísla jsou drsná a nelítostná: 45 zemí v roce 2024 sklouzává k autoritářství, o tři více než loni. Jde o 3 miliardy lidí - 40 % planety -, jejichž svobody chátrají jako staré dřevo. Volby jsou vyprazdňovány, disent dusen, instituce přetvářeny k obrazu toho, kdo zrovna vládne. Můžeme tomu říkat „úpadek“, ale to je příliš mírné slovo. Jde o kolaps, pád střemhlav, volný pád, jaký svět zažil naposledy před válkami.



Viktor Orbán proměnil demokracii v loutkové divadlo s volbami, jejichž scénář píše sám. Gruzii se hrne do náruče Putina, i když její lidé vzdorují v ulicích. Argentinský Javier Milei podřezává svobodu médií. Trumpovo druhé období je mistrovskou lekcí z autoritářství.



Staffan Lindberg, šéf institutu V-Dem, nemluví do větru: Pokud USA půjdou touto cestou, varuje, příští rok už možná nebudou demokracií. Ne proto, že by se přes noc proměnily v karikaturu diktatury - neuvidíme tanky v ulicích ani vlajky „vůdce“ nad Bílým domem -, ale proto, že pomalé, systematické ničení demokratických institucí zanechá jen vyprahlou skořápku. Republiku jménem, ne obsahem. Země, která kdysi inspirovala revoluce, hájila svobodu slova, spoutávala moc brzdami a protiváhami - sklouzává mezi Rusko, Turecko a země, kde se sice volí, ale lid nikdy nerozhoduje.



Ne vše je ztraceno. Brazílie a Polsko ukazují, že návrat z propasti je možný. Vyžaduje to však vzácnou směs: bdělost, jednotu a neohrožený odpor, který nazývá lež lží a nedovolí, aby demokracie zahynula ve tmě.



Tyranie nepřichází naráz. Plíží se. Šeptá. Ořezává normy, až jednoho dne zjistíme, že zmizely. Němci ve 30. letech neskočili do diktatury přes noc - loudali se k ní krok za krokem, výmluvu za výmluvou.