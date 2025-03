Jak inflace poráží naši armádu

27. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta



Podle náčelníka generálního štábu tři čtvrtiny poddůstojníků mají problém vyjít s penězi. Hlavní problém, který trápí vojáky, je ekonomická situace. Jinými slovy: inflace poráží nejen školství, policii, administrativu, ale i armádu.

Přitom samozřejmě prioritou vlády je školství i armáda i další věci, na které také nejsou peníze. A vzpomínáte na ten famózní okamžik, kdy premiér vyhlásil, že inflaci jsme porazili? Radujte se, veselte se, inflace je pryč. Jen ceny jsou pořád v průměru asi o 30-40 procent vyšší než v roce 2019. Zejména potravin a bydlení. Vlastně ne, rostou o nějaké 2-3 procenta z toho už dnes hodně vysokého základu. Mzdy naopak prodělaly historický propad.

Mladí lidé nemají kde bydlet a nemají z čeho živit své děti, tak je raději nemají. A vojákům se řekne co? Najezte se ze tří procent HDP? Tohle je způsob, jak tato vláda chce čelit Rusku. Slova, gesta, ale naprosté pohrdání realitou. Přece pro ni Rusko není reálná hrozba, to by se chovala jinak. Jen předvolební tlachy.

Odkaz na slova generála Řehky:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-naborovy-prispevek-milion-je-nesmysl-rika-rehka-272477







0

256

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }a:link { color: #0563c1; text-decoration: underline }