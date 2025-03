Nový Trumpův příkaz snižuje byrokratickou zátěž při obchodech se zbraněmi v zahraničí

27. 3. 2025

Prezident Trump pracuje na tom, co by mohlo být velkou výhrou pro americké výrobce zbraní. Server Politico informoval, že Bílý dům v současné době „připravuje exekutivní příkaz, jehož cílem je zefektivnit proces prodeje zbraní federální vládou do zahraničí“. Text nařízení zatím nebyl zveřejněn, ale zdroj obeznámený s jeho obsahem potvrdil, že podpoří zájmy dodavatelů zbraní a sníží dohled Kongresu tím, že zruší části zákona o kontrole vývozu zbraní, který upravuje proces jejich vývozu (AECA), píší na webu Responsible Statecraft Nick Cleveland-Stout a William Hartung.

Blízcí pozorovatelé tvrdí, že příkaz může sledovat některé iniciativy prosazované Bidenovou administrativou, ale obávají se možnosti výrazného oslabení zákona AECA. K Bidenovým snahám o urychlení prodeje zbraní patřilo i využití „týmu tygrů“ k odstranění překážek, které podle nich zpomalovaly dodávky zbraní do Izraele. Bývalý úředník ministerstva zahraničí Josh Paul, který rezignoval kvůli pokračujícím dodávkám amerických zbraní Izraeli navzdory jeho kampani masového vraždění v Gaze, Bidenův krok kritizoval.

„Ukazuje to, že na všech úrovních vlády, od politiky až po realizaci, dělá Bidenova administrativa vše pro to, aby uspíšila zásilky zbraní do Izraele, a to navzdory nedávnému výslovnému prohlášení prezidenta Bidena, že izraelské bombardování Gazy je 'nevybíravé', a navzdory rozsáhlým zprávám o tom, že námi dodávané zbraně způsobují masivní civilní oběti,“ uvedl již v prosinci 2023.

Otázkou je, jak široce bude iniciativa Trumpovy administrativy uplatňována a jak důsledně bude prosazována. Vzhledem k dosavadním důkazům z jiných oblastí politiky je pravděpodobné, že Trumpova administrativa bude důrazně uplatňovat všechna proprůmyslová ustanovení nového exekutivního příkazu. Teprve formální zveřejnění příkazu však ukáže, jak velkou změnou bude nová politika oproti přístupu Bidenovy administrativy.

Podle serveru Politico zbrojní průmysl „pomáhá příkaz utvářet“. Výrobci zbraní - kteří dlouhodobě kritizují program zahraničního vojenského prodeje - nyní vidí příležitost, jak prosadit snížení byrokracie, kterou považují za zbytečnou, ale která může zahrnovat další omezení nezbytného prověřování navrhovaných prodejů z hlediska lidských práv, což je podníceno nově nabytým důrazem na efektivitu vlády.

V lednu napsal generální ředitel společnosti General Atomics Linden Blue dopis Odboru pro efektivitu vlády, v němž kritizoval „buck-passing“ v procesu zahraničního vojenského prodeje a předpisy týkající se vývozu raket a bezpilotních dronů. Blue uvedl, že „výkon je roztříštěn mezi ministerstvo zahraničí, několik agentur ministerstva obrany a vojenské služby, přičemž žádná z nich není schopna řídit ostatní“. Nový exekutivní příkaz pravděpodobně minimalizuje roli ministerstva zahraničí v procesu zahraničního vojenského prodeje a zároveň bude více respektovat Pentagon.

A zdá se, že Trump naslouchá. Jednou stranou úst prezident pranýřuje obranný průmysl a jeho zastánce jako válečné spekulanty: „Vyženu válečné štváče a provedu tolik potřebnou očistu vojensko-průmyslového komplexu, abychom zastavili válečné spekulanty a Ameriku vždy stavěli na první místo,“ řekl na předvolebním mítingu v Milwaukee.

Zdá se, že někteří činitelé berou tuto hrozbu vážně, a to v reakci na Trumpovo rozhodnutí pozastavit financování Ukrajiny. V článku nazvaném,,Jak Trump zabíjí americký obranný průmysl„, seniorní pracovník Atlantic Council bije na poplach, že nastala ,,eroze“ vojensko-průmyslového komplexu, a poukazuje na pokles akcií společnosti Lockheed Martin z 500 dolarů za akcii na 450 dolarů.

Z druhé strany úst však Trump vychvaluje své výsledky, které umožňují stejným válečným štváčům prodávat zbraně destabilizujícím režimům. Jeho první zahraniční cesta ve funkci prezidenta v roce 2017 vedla do Saúdské Arábie, která se v té době účastnila vojenské intervence v Jemenu, kde navrhl prodej zbraní v hodnotě ohromujících 110 miliard dolarů. Oznámení o velkých prodejích zbraní dosáhla pod Trumpovým vedením historického maxima, upraveného o inflaci. Bidenova administrativa pokračovala v závratném tempu prodejů, které nastavil Trump.

Po návratu do úřadu Trump pokračoval přesně tam, kde skončil, a v letošním roce již schválil velké prodeje zbraní v hodnotě více než 17 miliard dolarů. Ve čtvrtek ministerstvo zahraničí oznámilo schválení dalších 2 000 laserem naváděných raket do Saúdské Arábie.

Zákon AECA dává Kongresu pravomoc zablokovat velké prodeje zbraní přijetím společné rezoluce o neschválení. K tomu zatím nedošlo, protože Kongres by potřeboval většinu hlasů pro veto; Kongres se na AECA odvolal ve snaze zablokovat prodej zbraní Saúdské Arábii po vraždě novináře listu Washington Post Džamála Chášukdžího, jen aby Trump jeho snahu okamžitě vetoval. Pokračující vyzbrojování Saúdské Arábie zdůvodnil příjmy, které přinášelo velkým americkým dodavatelům zbraní, jako jsou Raytheon (nyní RTX) a Lockheed Martin - společnostem, které vyráběly bomby používané saúdským královským letectvem, jež se podílely na zabíjení civilistů.

Není jasné, jaké aspekty AECA mohou být zrušeny, ale dodavatelé obranných zařízení potřebují větší dohled, ne menší. Dalšími iniciativami Trumpovy administrativy, které mohou pomoci velkým i malým vývozcům zbraní, byla rozhodnutí o pozastavení prosazování zákonů zakazujících podplácení v zahraničí ze strany amerických společností a odhalení skutečných vlastníků fiktivních společností, které jsou využívány ke všemu možnému, od praní špinavých peněz až po nezákonný obchod se zbraněmi.

Kongres by se měl postavit proti snahám usnadnit vývoz zbraní dalším omezením vládního prověřování. Vzhledem k tomu, jak často končí americké zbraně v agresorských zemích a v protidemokratických režimech, není vhodná doba na to, abychom s nimi spěchali ven bez pečlivého zvážení, zda slouží dlouhodobým zájmům USA nebo zda podporují mír a stabilitu v klíčových regionech.





