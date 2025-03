Britská "labouristická" ministryně financí oznámila rozsáhlé škrty ve finanční pomoci pro nejchudší občany

27. 3. 2025

Foto: Britská "labouristická" ministryně financí Rachel Reeves

Více než 3 miliony domácností ve Spojeném království přijdou kvůli snížení sociálních dávek o peníze

Podle oficiální vládní analýzy přijdou postižené domácnosti v průměru o 1 720 liber ročně





Podle oficiální analýzy přijdou v důsledku vládních škrtů v sociálních dávkách o více než 3 miliony domácností, přičemž do roku 2029-30 se do relativní chudoby dostane dalších 250 000 lidí.



Oficiální hodnocení dopadu snižování dávek ukazuje, že nejvíce budou postiženy osoby s nárokem na dávky pro lidi se zdravotním postižením. V důsledku toho se počet lidí žijících v relativní chudobě zvýší na téměř 14,5 milionu, včetně dalších 50 000 dětí.

Analýza vyvolala hněv aktivistů z řad zdravotně postižených a pravděpodobně přispěje k rozčílení labouristických poslanců, z nichž desítky zvažují, že budou ještě letos hlasovat proti těmto opatřením.



Charles Gillies, vedoucí politický pracovník Společnosti pro roztroušenou sklerózu, uvedl: „Ministryně financí se rozhodla zdvojnásobit škodlivé škrty v dávkách, a to navzdory varováním, že tento přístup uvrhne více zdravotně postižených do chudoby a zhorší jejich zdravotní stav.



Lidé si kladou otázku, jak budou i nadále hradit své základní životní náklady a další náklady spojené s jejich postižením, jako jsou návštěvy pečovatelů, kteří jim pomáhají s takovými věcmi, jako je praní, vaření a chození na toaletu. Vláda má morální povinnost zrušit tyto škrty dříve, než dojde ke skutečným škodám.“



Ministryně práce a důchodů Liz Kendallová minulý týden představila většinu změn v systému dávek, jejichž cílem je dostat více lidí do práce a přinést státní pokladně okamžité úspory ve výši miliard liber.



Tyto změny zahrnovaly program v hodnotě 1 miliardy liber, který má pomoci lidem vrátit se do práce, a také změny v dávkách v pracovní neschopnosti, které mají povzbudit více lidí, aby se registrovali jako potenciálně schopní v budoucnu pracovat.



Nejvýznamnějšími opatřeními však byly změny kritérií pro osobní příspěvek na nezávislost (Pip), které mají omezit počet osob, které o něj mohou žádat. Podle těchto změn již nebudou moci žádat o Pip lidé, kteří si nejsou schopni umýt polovinu těla nebo kteří si nejsou schopni sami uvařit jídlo, pokud nemají další omezující podmínku.



Ministři v posledních dnech provedli řadu dalších škrtů poté, co Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) usoudil, že balíček, který Kendallová oznámila, nepřinese takové úspory, jaké slíbila.





Kromě toho budou nyní zmrazeny i dávky v pracovní neschopnosti, které již měly být sníženy na polovinu, a to v peněžním vyjádření až do roku 2029-30, přičemž v roce 2029 bude snížena i základní sazba sociálních dávek.





Rebecca Florissonová, hlavní analytička nadace Work Foundation při Lancasterské univerzitě, uvedla, že škrty by mohly být „zničující“ pro šestinu všech žadatelů o Pip, kteří pracují, protože by podkopaly jejich schopnost udržet si zaměstnání.





Zdroj v angličtině ZDE

Ve středu zveřejněné posouzení dopadů poprvé uvádí přesný dopad na miliony domácností.Analýza ukazuje, že 3,2 milionu domácností, které v důsledku opatření přijdou o své příjmy, se v reálném vyjádření sníží v průměru o 1 720 liber ročně.O dávky přijde něco málo přes 370 000 lidí, kteří v současnosti pobírají dávky PiP, a dalších 430 000 lidí, kteří by v budoucnu měli na tyto dávky nárok, je nyní nedostane. Tito lidé přijdou v průměru o 4500 liber ročně.Dalších 150 000 lidí ztratí přístup k příspěvku na péči - což odpovídá jednomu z deseti neplacených pečovatelů. Charitativní organizace Carers UK uvedla, že se jedná o „první výrazné snížení příspěvku na péči za poslední desetiletí“ a že způsobí „obrovské obavy těžce zkoušeným pečovatelům a jejich rodinám, kteří potřebují každou korunu, aby mohli zaplatit své účty“.Průměrná ztráta individuálního Pip ve výši 4 500 liber ročně v kombinaci se ztrátou 4 250 liber ročně v příspěvku na péči by mohla znamenat, že některé domácnosti přijdou v důsledku změn nejméně o 8740 liber ročně. Více než milion neplacených pečovatelů již žije v chudobě.Mezitím bude rozhodnutím o zmrazení zdravotní složky platby postiženo 2,25 milionu lidí, kteří pobírají základní dávky, přičemž každý z nich přijde v průměru o 500 liber ročně. Dalších 730 000 budoucích příjemců přijde v průměru o 3 000 liber ročně.OBR uvedl, že balík škrtů ve výši 4,8 miliardy liber je „největším balíkem úspor v sociální oblasti od rozpočtu z července 2015“, který předložil bývalý konzervativní ministr financí George Osborne a který zahrnoval čtyřleté zmrazení většiny dávek v produktivním věku a škrty v daňových úlevách a univerzálním kreditu.Podle samostatné analýzy ministerstva financí škrty nejvíce pocítí lidé s nižšími a středními příjmy. Zatímco 10 % osob s nejnižšími příjmy tento efekt příliš nepocítí, dalších 20 % přijde v průměru o 250 liber ročně, zatímco 20 % nad touto hranicí o zhruba 300 liber ročně.Úředníci tvrdí, že skutečný dopad celkových opatření bude méně závažný, protože některá z nich pomohou více lidem vrátit se do práce, což OBR neměřil. OBR ve svém prohlášení uvedl, že tak nemohl učinit částečně proto, že oznámení bylo tak uspěchané.„Vláda nám neposkytla komplexní a robustní analýzu těchto potenciálních dopadů a my jsme ve velmi omezeném čase, který jsme měli k dispozici, nebyli schopni vypracovat vlastní analýzu jejich čistého dopadu na nabídku práce,“ uvedla.Alison Garnhamová, výkonná ředitelka organizace Child Poverty Action Group, uvedla: „Skryté škrty v sociálním zabezpečení nepřinášejí rodinám, které se potýkají s problémy, ani stabilitu, ani jistotu a ještě více zvýší dětskou chudobu. Růstu a lepší životní úrovně nedosáhneme tím, že budeme brát peníze rodinám, které jich mají nejméně.“