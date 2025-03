Pořiďte si ruský pas, nebo opusťte svůj domov

27. 3. 2025

Foto: Lidé přecházejí ulici s billboardem „Jak získat pas občana Ruska“ na okupovaném území Luhanska, AP Photo





To je v podstatě „volba“, kterou dávají ruští okupanti ukrajinským občanům v okupovaných oblastech Ukrajiny, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch ve svém každodenním přehledu.



Minulý týden ruský prezident Vladimir Putin podepsal nový dekret, který ukrajinským občanům žijícím v některých Ruskem okupovaných částech Ukrajiny ukládá povinnost „upravit si svůj právní status“.



Ukrajinští občané v okupovaných oblastech Záporožské, Chersonské, Doněcké a Luhanské oblasti musí do 10. září získat ruské pasy. V opačném případě budou klasifikováni jako „cizinci“, budou podléhat povinným lékařským prohlídkám a řadě pracovních omezení a budou moci zůstat maximálně 90 dní.



Ve své vlastní zemi.

To, co zde Rusko dělá, je porušením mezinárodního práva - zejména toho, které se týká okupace. Přidává se to k dlouhému seznamu trestných činů, včetně válečných zločinů, kterých se ruské síly již dopustily.



To, co zde Rusko dělá, je porušením mezinárodního práva - zejména toho, které se týká okupace. Přidává se to k dlouhému seznamu trestných činů, včetně válečných zločinů, kterých se ruské síly již dopustily.



Stojí za to připomenout některá z těchto dalších zvěrstev. Ruské síly nevybíravě bombardují civilní domy. Zasahují nemocnice. Zaměřují se na civilisty, kteří se snaží uprchnout.



Rusko útočí na energetickou infrastrukturu - terorizuje civilisty, místo aby si zajistilo vojenský zisk. V okupovaných oblastech se ruské síly rovněž dopouštějí hromadných poprav, násilných zmizení a mučení, což OSN klasifikovala jako zločiny proti lidskosti. Hromadně deportovaly ukrajinské děti, což je další zločin proti lidskosti.



Rusko vyrabovalo umělecká díla z muzeí a připravilo tak Ukrajinu o její kulturní dědictví. V okupovaných oblastech si vynutilo používání ruštiny a ruských státních osnov ve školách, což vedlo k brutálním represím vůči učitelům, rodičům a dokonce i studentům.





Zejména nedávný krok zdvojnásobit nucení ukrajinských občanů k získání ruských pasů má ozvěny těchto posledních zločinů. Je to součást ruské snahy o vymazání identity národa a jeho kultury.





Není to samozřejmě nic úplně nového. Ruské úřady již vnutily miliony pasů obyvatelům okupovaných oblastí na východě Ukrajiny a na okupovaném Krymu. Pro mnoho Ukrajinců v těchto oblastech bylo převzetí nechtěného dokladu prostě otázkou přežití.To, co bude následovat, může být ještě temnější. Ti Ukrajinci, kteří získají ruský pas, by mohli být nuceni bojovat v ruských ozbrojených silách opět proti vlastnímu příbuzenstvu. A Rusko zjevně hrozí deportací ukrajinských občanů, kteří pas odmítnou. Obojí je válečný zločin a to druhé by mohlo představovat i zločin proti lidskosti.To vše je v rozporu s přísnými právními závazky, které má Rusko jako okupační mocnost podle mezinárodního humanitárního práva.