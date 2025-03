Izraelský parlament navzdory protestům schválil zákon zpřísňující kontrolu nad soudci

27. 3. 2025

Opoziční strany varují, že politická kontrola nad jmenováním soudců způsobí, že soudci budou podléhat politikům a podkopávat demokracii





Izraelský parlament schválil zákon, který rozšiřuje pravomoci volených zástupců při jmenování soudců, a to navzdory protestům proti snahám Benjamina Netanjahua prosadit tyto změny v soudnictví.

Schválení zákona, který podle opozičních stran podřídí soudce vůli politiků, přichází v době, kdy se Netanjahuova vláda dostala do sporu s Nejvyšším soudem kvůli pokusům odvolat generální prokurátorku Gali Baharava-Miaru a šéfa agentury pro vnitřní bezpečnost Ronena Bara.



Opoziční strany, které podaly k Nejvyššímu soudu petici zpochybňující toto hlasování, uvedly ve společném prohlášení: „Tato vláda podkopává základy demokracie a celá opozice se proti ní postaví jako pevná hráz, dokud nezastaví každý pokus o přeměnu Izraele v diktaturu.“



Ministr spravedlnosti Jariv Levin, který návrh zákona sponzoroval, uvedl, že cílem opatření je „obnovit rovnováhu“ mezi zákonodárnou a soudní mocí.



V současné době jsou soudci v Izraeli, včetně soudců Nejvyššího soudu, vybíráni devítičlenným výborem složeným ze soudců a zákonodárců pod dohledem ministra spravedlnosti.





Nový zákon, který by vstoupil v platnost na začátku příštího volebního období, by zvýšil politickou kontrolu nad jmenováním soudců. Výbor by měl i nadále devět členů: tři soudce

Nejvyššího soudu, ministra spravedlnosti a dalšího ministra, jednoho koaličního zákonodárce, jednoho opozičního zákonodárce a dva zástupce veřejnosti - jednoho jmenovaného většinou a druhého opozicí.

Minulý týden Izrael obnovil vojenskou operaci v Gaze, čímž narušil klid příměří s Hamásem. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo při obnoveném útoku zabito 855 lidí.







V závěrečném slově před hlasováním Levin kritizoval Nejvyšší soud a řekl, že „fakticky zrušil Kneset.„Přisvojil si pravomoc rušit zákony, a dokonce i základní zákony. To je něco neslýchaného v žádné demokracii na světě,“ řekl.V roce 2023 vyvolaly změny v soudnictví jedno z největších protestních hnutí v historii Izraele. Po oznámení nového zákona se v hlavních městech opět konala shromáždění. Ve středu proti návrhu zákona protestovaly tisíce lidí ještě před jeho schválením v parlamentu.Nejvyšší soud zatím zablokoval Netanjahuův pokus o propuštění Bara. Šéf zpravodajské služby Šin Bet vyšetřuje premiérovy blízké spolupracovníky kvůli údajnému porušení národní bezpečnosti, včetně úniku tajných dokumentů do zahraničních médií a údajného přijímání peněz z Kataru, o němž je známo, že poskytl významnou finanční pomoc Hamásu.Netanjahu se také pokouší vyhodit generálního prokurátora poté, co mu Baharav-Miaraová řekla, že nemůže Bara vyhodit, dokud její úřad neprověří jeho motivy k tomuto kroku.Netanjahuův kabinet v neděli bezprecedentním krokem schválil návrh na vyslovení nedůvěry Baharav-Miarové, což byl jeho poslední krok proti úředníkům považovaným za nepřátelské vládě.Ve čtvrtek Hamás uvedl, že izraelský úder zasáhl stan v oblasti Džabalíja v Gaze, kde žil jeho mluvčí Abdel-Latif al-Kanoua, a zabil ho. Při dalším úderu poblíž města Gazy zahynuly podle pohotovostní služby ministerstva zdravotnictví regionu čtyři děti a jejich rodiče.