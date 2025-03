Donald Trump oznámil nová 25% cla na automobily ze zahraničí

27. 3. 2025

Kanadský premiér Mark Carney označuje tato cla za „přímý útok“ a slibuje, že bude bránit kanadské pracovníky a společnosti





Donald Trump ve středu oznámil plány na uvalení rozsáhlých 25% cel na automobily ze zahraničí, několik dní před tím, než má americký prezident oznámit rozsáhlá cla na další zboží z celého světa.



„To, co se chystáme udělat, je 25% clo na všechna auta, která nejsou vyrobena ve Spojených státech,“ řekl Trump v Oválné pracovně. „Začneme se základem 2,5 %, na kterém jsme nyní, a přejdeme na 25 %.“



Toto oznámení vyvolalo rychlé odsouzení ze strany Evropské unie a kanadského premiéra Marka Carneyho, který jej označil za „přímý útok" na kanadské pracovníky. „Budeme bránit naše pracovníky, budeme bránit naše společnosti, budeme bránit naši zemi a budeme ji bránit společně," řekl Carney.





Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila tento krok za „špatný pro podniky, horší pro spotřebitele“.



Trump později pohrozil dalšími cly, pokud bude EU spolupracovat s Kanadou „s cílem ekonomicky poškodit USA“.



Na sociální síti Truth Social napsal, že pokud tak učiní, „budou na obě země uvalena rozsáhlá cla, mnohem větší, než se v současné době plánuje, aby se ochránil nejlepší přítel, kterého kdy každá z těchto dvou zemí měla!“.



Japonský premiér Šigeru Išiba uvedl, že jeho vláda v reakci na toto oznámení zvažuje „vhodná opatření“. „Samozřejmě zvážíme všechny možnosti.“



Jihokorejský automobilový sektor bude po vstupu cel v platnost čelit „značným obtížím“ a vláda plánuje do dubna mimořádnou reakci, řekl ministr průmyslu Ahn Duk-geun na čtvrtečním setkání představitelů průmyslu.



Trump tvrdil, že cla vstoupí v platnost příští týden, 2. dubna, a USA je začnou vybírat následující den. „Je to velmi vzrušující,“ řekl a naznačil, že tento krok podpoří hospodářský růst.



V únoru Trump vyslovil myšlenku 25% cla na dovážená vozidla, ale nenabídl žádné další podrobnosti. V pondělí prezident naznačil, že odvody pro automobilový průmysl by mohly přijít „ve velmi blízké budoucnosti“.



Očekává se, že 2. dubna - v den, který Trump nazval „dnem osvobození“ - prezident představí širokou škálu tzv. recipročních cel: odvody na dovážené zboží, které podle Trumpovy administrativy nespravedlivě zdaňují obchodní partneři USA.



Trump dlouhodobě tvrdí, že USA jsou svými obchodními partnery podváděny a že cla jsou nejlepším prostředkem nápravy. Své celní plány však několikrát odložil nebo zmírnil. Jeho postoj znepokojil investory, což vedlo k prudkým výprodejům na amerických akciových trzích, a ukázal se jako nepopulární jak u amerických korporací, tak u spotřebitelů.



Znepokojení vyjádřila i řada ekonomů, kteří varovali, že prezidentův celní plán by znamenal riziko zvýšení cen v celých USA. Například studie poradenské společnosti Anderson Economic Group, která se zabývá automobilovým průmyslem, zjistila, že plošná cla na Kanadu a Mexiko mohou zvýšit ceny automobilů v USA až o 12 000 USD.



Mexiko, Japonsko, Jižní Korea, Kanada a Německo patří mezi největší vývozce automobilů do USA. Will Scharf, úředník Bílého domu, prohlásil, že nová cla na automobily by USA přinesla roční příjmy ve výši více než 100 miliard dolarů.



Akcie výrobců automobilů v průběhu čtvrtečního obchodování po skončení obchodování klesly a futures na americké akciové indexy se propadly, což naznačuje, že akcie ve čtvrtek otevřou na nižší úrovni.



Indická Tata Motors mezitím klesla o 5 % a největší indický dodavatel Tesly, Sona Comstar, se propadl o více než 4 %, což vedlo k 1,2% poklesu automobilového sektoru na třetím největším automobilovém trhu na světě.



Akcie jihokorejské společnosti Hyundai Motor po Trumpově prohlášení ztratily více než 4 % a sesterská automobilka Kia Corp klesla o více než 3 %. Akcie Hyundai Motor zaznamenaly největší denní pokles od konce října loňského roku. Hyundai je spolu s dceřinou společností Kia třetí největší automobilkou na světě podle objemu prodeje.



Akcie Toyoty, nejprodávanějšího výrobce automobilů na světě, klesly v úvodu obchodování v Tokiu o 3,7 %, zatímco Nissan ztratil 3,2 % a Honda 3,1 %. V Jižní Koreji klesly akcie Hyundai o 3,4 %.



Cla otřesou japonským automobilovým průmyslem, který je klíčovou součástí čtvrté největší světové ekonomiky. Odvětví zaměstnává přibližně desetinu japonské pracovní síly, zatímco automobily tvořily přibližně třetinu loňského vývozu do USA v hodnotě 142 miliard dolarů (21,3 bilionu jüanů).



Předseda Japonského sdružení výrobců automobilů Masanori Katayama v projevu před Trumpovým oznámením uvedl, že 25% clo na automobily ze zámoří „by mělo celkově negativní dopad na ekonomiku Spojených států a Japonska“.



Navzdory nadějím, že Japonsko nebude cílem cla, se ministrům v Tokiu zatím nepodařilo přesvědčit své americké protějšky, aby udělili výjimky na vývoz, například oceli a vozidel.



Trump ve středu uvedl, že cla by mohla být pro společnost Tesla, která vyrábí elektromobily a kterou vede Elon Musk, čistě neutrální. Musk později na Twitteru napsal, že Tesla nezůstane bez úhony. „Dopad cel na Teslu je stále značný,“ napsal.



Trump napsal na sociální síti Truth na začátku tohoto měsíce: „Nebojte se, všechno vyhrajeme!!!“ a tvrdil, že cla již ‚přilévají peníze‘ do země.



Průzkum veřejného mínění, který provedla společnost Harris, však ukázal, že většina Američanů se již obává dopadu cel na jejich finance. Devadesát procent demokratů, 69 % nezávislých a 57 % republikánů uvedlo, že se cel obává.





Průmyslové skupiny ve středu bily na poplach. „Zahodit desítky tisíc pracovních míst na obou stranách hranice bude znamenat vzdát se vedoucí role Severní Ameriky v automobilovém průmyslu a místo toho povzbudit společnosti, aby stavěly a najímaly zaměstnance kdekoli jinde než zde,“ uvedla Candace Laingová, prezidentka a generální ředitelka Kanadské obchodní komory. „Toto zvýšení daní ohrožuje továrny a zaměstnance na několik generací, ne-li navždy.“





