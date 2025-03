Protiválečné protesty v Gaze odhalují hněv na Hamás, zatímco USA označená teroristická skupina čelí rostoucímu tlaku

28. 3. 2025

čas čtení 5 minut

Palestinci skandovali proti Hamásu během protiválečných protestů v Pásmu Gazy, uvedli ve středu svědci, ve vzácném projevu veřejného hněvu proti skupině USA a Izraelem označené za teroristickou, která dlouho potlačovala disent a stále vládne tomuto území 17 měsíců po válce s Izraelem. Palestinci skandovali proti Hamásu během protiválečných protestů v Pásmu Gazy, uvedli ve středu svědci, ve vzácném projevu veřejného hněvu proti skupině USA a Izraelem označené za teroristickou, která dlouho potlačovala disent a stále vládne tomuto území 17 měsíců po válce s Izraelem.

Videa, která se zdála být autentická, ukazovala stovky lidí, kteří se v úterý zúčastnili protestu v těžce zničeném městě Bajt Lahíja na severu země. Lidé drželi transparenty s nápisy "Zastavte válku", "Odmítáme zemřít" a "Krev našich dětí není levná".

Ve středu se ozývaly výzvy k dalším protestům. Nejméně jeden se konal v těžce zasažené čtvrti Šidžája ve městě Gaza, kde desítky mužů skandovaly: "Ven, ven! Hamás, vypadněte!"

"Máme dost bombardování, zabíjení a vysídlování," řekl Ammar Hasan, který se zúčastnil úterního protestu. Řekl, že to začalo jako protiválečný protest s několika desítkami lidí, ale narostl na více než 2 000, kdy lidé skandovali proti Hamásu.

"Je to jediná strana, kterou můžeme ovlivnit," řekl po telefonu. "Protesty nezastaví (izraelskou) okupaci, ale mohou ovlivnit Hamás."

Bezpečnostní síly Hamásu násilně potlačily předchozí protesty. Tentokrát nebyla patrná žádná otevřená intervence, snad proto, že Hamás se od doby, kdy Izrael obnovil válku v Gaze, drží v ústraní.

Vysoký představitel Hamásu Basim Najm v příspěvku na Facebooku napsal, že lidé mají právo protestovat, ale že by se měli zaměřit na Izrael, který nazval "zločinným agresorem".

Ve společném prohlášení vyjádřili rodinní stařešinové z města Bajt Lahíja podporu protestům proti obnovené izraelské ofenzivě a zpřísněné blokádě všech dodávek do Gazy. V jejich prohlášení se uvádí, že komunita plně podporuje ozbrojený odpor proti Izraeli.

"Protest nebyl o politice. Šlo o životy lidí," řekl Muhammad Abú Sakir, otec tří dětí z nedalekého města Bajt Hanún, který se k demonstraci připojil. "Chceme zastavit zabíjení a vysídlování, ať to stojí, co to stojí. Nemůžeme zabránit Izraeli, aby nás zabíjel, ale můžeme tlačit na Hamás, aby udělal ústupky."

Podobný protest se podle svědků odehrál v úterý v těžce zničené oblasti Džabalíja. Jeden z protestujících, který mluvil pod podmínkou anonymity ze strachu z odplaty, řekl, že se k demonstraci připojili, protože "všichni nás zklamali".

Řekl, že skandovali proti Izraeli, Hamásu, Západem podporované Palestinské samosprávě a arabským zprostředkovatelům. Uvedl, že na protestu nebyly žádné bezpečnostní síly Hamásu, ale vypukly potyčky mezi příznivci a odpůrci skupiny.

Později účastníci uvedli, že litují své účasti kvůli zpravodajství v izraelských médiích, která zdůrazňovala opozici vůči Hamásu.

Devatenáctiletý Palestinec, který také hovořil pod podmínkou anonymity ze strachu z odplaty, řekl, že se plánuje připojit k demonstracím ve středu. Jeho matka má rakovinu a jeho desetiletý bratr je hospitalizován s dětskou mozkovou obrnou a rodina byla několikrát vysídlena od té doby, co byl jejich domov zničen.

"Lidé jsou naštvaní na celý svět," včetně Spojených států, Izraele a Hamásu, řekl. "Chceme, aby Hamás tuto situaci vyřešil, vrátil rukojmí a celou tuto věc ukončil."

Protesty vypukly týden poté, co Izrael ukončil příměří s Hamásem tím, že zahájil překvapivou vlnu útoků, která zabila stovky lidí. Začátkem tohoto měsíce Izrael zastavil dodávky potravin, paliva, léků a humanitární pomoci zhruba 2 milionům Palestinců v Gaze.

Izrael slíbil, že bude válku eskalovat, dokud Hamás nevrátí 59 rukojmích, které stále zadržuje – 24 z nich je podle Izraele naživu. Izrael také požaduje, aby se skupina vzdala moci, odzbrojila a poslala své vůdce do exilu. Hamás prohlásil, že propustí zbývající zajatce pouze výměnou za palestinské vězně, trvalé příměří a stažení Izraele z Gazy.

Válku vyvolal bezprecedentní teroristický útok Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, při němž bylo zabito asi 1 200 lidí, většinou civilistů, a 251 dalších bylo uneseno. Izraelská odvetná ofenzíva zabila více než 50 000 lidí, podle ministerstva zdravotnictví v Gaze řízeného Hamásem, které nerozlišuje mezi civilisty a kombatanty.

Izraelské bombardování a pozemní operace také způsobily obrovské škody a na svém vrcholu vyhnaly z domovů asi 90 % populace Gazy.

Hamás drtivě zvítězil v posledních palestinských volbách, které se konaly v roce 2006. Převzal moc v Gaze od Západem podporované Palestinské samosprávy, ovládané sekulárním hnutím Fatáh, následující rok po měsících frakčních nepokojů a týdnu těžkých pouličních bojů mezi těmito dvěma skupinami.

Organizace na ochranu lidských práv tvrdí, že Palestinská samospráva i Hamás násilně potlačují disent, potlačují protesty v oblastech, které kontrolují, a vězní a mučí kritiky.

Zdroj v angličtině: ZDE

0