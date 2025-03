Tucha, potucha, předtucha aneb neplivejte nám na premiéra, soudruzi

28. 3. 2025 / Petr Haraším

Už je to tady. Volby se blíží. Vládní elita rozjela okázalé akce. Přesvědčují, usvědčují, ukazují. Sliby, čísla, statistiky. Vůdce, ministři, trollové. Lži, nepravdy, fabulace. Musí občanům ukázat, jak se mají dobře. Jak se mají dobře občané, aby nedošlo snad k nějaké mýlce. Že se mají dobře politici, o tom není nutno nikoho přesvědčovat, zvlášť premiér Fiala bere značný obolus. Nejvíc neoblíbený premiér si své peníze plně zaslouží. Snad je nedá do záložny. Už je to tady. Volby se blíží. Vládní elita rozjela okázalé akce. Přesvědčují, usvědčují, ukazují. Sliby, čísla, statistiky. Vůdce, ministři, trollové. Lži, nepravdy, fabulace. Musí občanům ukázat, jak se mají dobře. Jak se mají dobře občané, aby nedošlo snad k nějaké mýlce. Že se mají dobře politici, o tom není nutno nikoho přesvědčovat, zvlášť premiér Fiala bere značný obolus. Nejvíc neoblíbený premiér si své peníze plně zaslouží. Snad je nedá do záložny.

Jelikož jsou čeští občané neschopni si stav blaženosti sami uvědomit, je potřeba povolat odborníka Petra. Vůdce ODS si vzal tento náročný politický úkol strany za vlastní. Na sociálních sítích bude odhalovat pravdivá čísla o blahobytu občanů v České republice. Jinak bychom o tom neměli zbla zdání. Děkujeme, hned se nám vede lépe.





Velká kapacita propagandy ODS, disident Ondra Šimíček, na serveru Fórum 24, nezávislost a objektivita na posledním místě, zadul do trouby pravdivých, zkomolených dat zde . Nejen dat je zapotřebí. Zasloužilý umělec Milan Uhde neváhal a podpořil svého fialového prince premiéra Petra. S přáteli a kamarády rozjel akci „Brněnští pragováci“ zde . Ještě chvíli, ještě pár procent dolů, a sesmolí i zvací dopis. Dramatik a přítel premiéra Petra se vyjádřil, že každý blb, který nemá potuchy, o co se jedná, po Fialovi plivá. Po premiérovi smí totiž plivat jen ten, kdo potuchu má. O přítomnosti a vhodnosti potuch bude rozhodovat ústřední výbor divadla Bolka Polívky. Možná předvolební klaun ODS osobně. Ostatně mim vždy měl dobrou potuchu odkud modrý i fialový vítr fouká zde . A kolik.





O jaké potuchy jde, se Milan zapomněl zmínit. Ale možná… moment. Potuchu má samozřejmě premiér Petr, tudíž by se mohl obřadně poplivat sám. Premiér Petr má všechny potuchy světa, alespoň tak vypadá a jedná. Žádná potucha mu není cizí.





Proč by leč plival sám na sebe? To nedává smysl. Proto raději. Třeba tady má premiér Petr zrovna jednu potuchu. Neváhá a hned plive. Řádný kalibr. Bez důkazů, bez zardění, ideologicky pevný a silný zde. Za tento ukázkový plivanec ho musí pan Milan hodně pochválit. Před nastoupeným souborem písní a tanců.





Jistě má pan Petr premiér Fiala i další potuchy, ovšem nehodlá se s blby podělit. Proto ve středu nechal utajit jednání Poslanecké sněmovny. Žádná potucha nesmí přijít nazmar, žádná nesmí uniknout na veřejnost. Nějací velice zlí poradci, rádci a další sebranka panu premiérovi poradili, aby se choval přesně podle rad pana Otakara o sviních. Vzal si rady k dobru. Podpora okamžitě poroste, tedy určitě zde





Jen šílenec by se veřejně doznal, že stav armády za vlády ODS není zrovna dobrý. Kdyby dobrý. Dostatečný. Spíš nedostatečný. Čím víc ODS, tím horší stav zde . Čím více peněz, tím méně. Kdo by pak chtěl před veřejností hovořit? ODS a koalice rozhodně ne! Nejsou blbí. I když.





Najdeme i případ, kdy odborníci, novináři i veřejnost potuchu měli, ale ti, kdo neměli, přišli a řekli, že oni mají nejen potuchu, ale i pravdu. A většinu v Parlamentu. Ostatní šíří blbou náladu. Prodávají strach. Bubáky, strašidla a hastrmany. Vůbec nic neví o nejlepším rozpočtu v křišťálových dějinách strany ODS. Petr Potucha Fiala i Zbyněk Potucha Stanjura přesvědčili Petra Prezidenta Pavla o správnosti svého charakteru. Jde přece o pravdivý rozpočet, tak přísaháme pane prezidente. Jak dopadla potucha premiéra a toho dalšího lháře, je zřejmé zde . Bylo jasné, že je rozpočet cinknutý jako každá poctivá veřejná zakázka. Od devadesátek. Nicméně ODS falešný a prázdný rozpočtový paskvil na sílu celým procesem protlačila. Žádná lež jí není cizí.





Premiér Fiala, na kterého neradno plivat, bo Milan uh de, a bude zle až přijde, má potuch na rozdávání. Jeho kolegové rovněž. Třeba Marek Benda. Ten dosáhl ve svém životě hodně met na úkor státu. Za peníze spoluobčanů. Rozhodl se na závěr své politické kariéry ukázat, co v něm vězí. Za dobro. Má totiž velkou potuchu o poctivém smýšlení sexuálních predátorů. Obzvlášť v dětském prostředí. Bije se za práva přistižených jako bič boží zde . Na pomoc svému kolegovi Markovi přispěchala i místopředsedkyně paní Eva. Ta přesně podle zásad ODS rozpoznala nebezpečí justice lidových soudů zde . Když k tomu připočteme snahu premiéra Petra o neslýchané rozšíření zpovědního tajemství ve prospěch sexuálních zhýralců v řadách církve svaté, tak, tak já nevím. Zoufalá ODS loví voliče ve velmi kalných vodách.





Kolika tuch, potuch a dalších podivností se do voleb dočkáme? Nevím, moc se těším. Cítím ve vzduchu mrazivý plivanec české konzervativní pravice. Už dlouho je na úrovni Trumpa a jeho maňáskového divadla. A bude hůř. Ostatně mám jakousi předtuchu, což má jistou souvislost s tuchou i potuchou. Snad na mne nepřijde pan Milan. Po volbách na podzim bude ODS voličům, s potuchou i bez, vysvětlovat vstup do vlády. Hnutí ANO. Ano, do vlády s hnutím ANO nás vede náš státnický um. A koryta. Vždyť my na vás myslíme, bojujeme za vás. Nekrademe, nelžeme, nepodvádíme – sloužíme lidu. Přineseme mnohé oběti, ale uděláme vše, abychom byli u vlády dál. Pro nás, pro vás, pro všechny blby dobré vůle.





Haraším Petr Orlau





Komentář ze země, kde potucha a plivanec vládne

