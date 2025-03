Rumunsko a Bulharsko se v případě příměří na Ukrajině obávají návratu ruské flotily do Černého moře

28. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Potenciální příměří v Černém moři, které se Spojené státy snaží vyjednat s Moskvou a Kyjevem, se nelíbí každému. Ukrajina s pomocí námořních dronů a raket ve skutečnosti zatlačila Černomořskou flotilu Ruské federace do východní části moře. Nyní se Bulharsko a Rumunsko obávají, že dohoda mu umožní návrat. Potenciální příměří v Černém moři, které se Spojené státy snaží vyjednat s Moskvou a Kyjevem, se nelíbí každému. Ukrajina s pomocí námořních dronů a raket ve skutečnosti zatlačila Černomořskou flotilu Ruské federace do východní části moře. Nyní se Bulharsko a Rumunsko obávají, že dohoda mu umožní návrat.

Rumunsko a Bulharsko se obávají jakýchkoli významných změn statu quo v rámci širší potenciální dohody mezi Ruskem a Spojenými státy, uvedli regionální představitelé pro Financial Times. Koneckonců se tím rozšíří dostřel ruské flotily poté, co ji Ukrajina úspěšně zatlačila do oblastí východně od Krymu, což byl jeden z jejích nejvýznamnějších úspěchů během války.

Podle představitelů Bulharska a Rumunska bude jakákoli uzavřená dohoda pro Moskvu výhodná a mohla by ovlivnit bezpečnost jejich zemí, včetně toho, že nikdo nebude brát v úvahu jejich názor. "Toto je naše oblast a nevěříme Rusům, pokud dostanou více svobody jednání," řekl jeden z účastníků FT.

Američtí a ruští představitelé popsali rozhovory v Saúdské Arábii jako "technické", zahrnující spíše střední než vysoké úředníky. Nicméně Stephen Witkoff, který se snaží vyjednávat s Ruskem na příkaz Donalda Trumpa, poskytl v předvečer schůzky poměrně optimistický komentář. "Myslím, že v pondělí v Saúdské Arábii uvidíte skutečný pokrok, zejména pokud jde o příměří mezi loděmi obou zemí v Černém moři," řekl Fox News.

Ukrajina, která v současné době nemá ani jednu válečnou loď, v roce 2024 oznámila, že ruská flotila již nemůže ovlivnit průběh nepřátelských akcí a její logistika v azovsko-černomořském regionu byla zcela narušena. Ty lodě, které byly schopny pohybu, byly odvezeny do Novorossijsku a na Krymu (a pouze v Sevastopolu) zůstaly takové, které mají problémy s bojovou připraveností, řekl loni na podzim Dmitrij Pletenčuk, mluvčí námořních sil ozbrojených sil Ukrajiny. Nejméně od poloviny léta 2024 nevyplula z Krymu na moře ani jedna ruská válečná loď, pohybovala se pouze v Sevastopolských zátokách.

Podle Oryxe Ukrajina zničila a poškodila 28 ruských lodí a ponorek.

Bulharsko, Rumunsko a Turecko mezitím loni vytvořily skupinu pro odminování západního Černého moře.

