EU nabídla, že bude financovat nahrazení satelitní komunikace Starlink Elona Muska na Ukrajině

28. 3. 2025

Hrozba ztráty Starlinku, který poskytuje Ukrajině komunikaci nezbytnou mimo jiné pro efektivní vedení nepřátelských akcí, donutila evropské úřady, aby se postaraly o nalezení náhrady za satelitní komunikační službu Elona Muska. Problém je v tom, že je to extrémně obtížné - z technických a ekonomických důvodů. Hrozba ztráty Starlinku, který poskytuje Ukrajině komunikaci nezbytnou mimo jiné pro efektivní vedení nepřátelských akcí, donutila evropské úřady, aby se postaraly o nalezení náhrady za satelitní komunikační službu Elona Muska. Problém je v tom, že je to extrémně obtížné - z technických a ekonomických důvodů.

EU navrhuje financovat vývoj evropské alternativy ke Starlinku uprostřed rizik spojených s možným zastavením komunikace ze strany společnosti kvůli pozici nové prezidentské administrativy USA. Obranný dokument Evropské komise připravený minulý týden uvádí, že Brusel "musí... financovat přístup ukrajinské armády ke službám, které mohou být poskytovány komerčními poskytovateli se sídlem v EU".

Bude však extrémně obtížné nahradit 40 000 kompaktních a pohodlných terminálů používaných na Ukrajině, které jsou obsluhovány 7 000 satelity a poskytují Ukrajině levnou a stabilní širokopásmovou komunikaci, připouštějí odborníci. Žádný evropský satelitní operátor nebude schopen nahradit Starlink ve všech ohledech; evropská verze se bude skládat z "patchworkové přikrývky" satelitů na různých oběžných drahách s různými charakteristikami a různými uživatelskými terminály pro různé sítě. "Dnes neexistuje nic, co by Starlink nahradilo," řekl Miguel Angel Panduro, generální ředitel španělského Hispasatu, který uvedl, že Evropská komise požádala jeho společnost, stejně jako francouzský Eutelsat a lucemburský SES, aby poskytly "seznam" služeb, které by mohly Ukrajině poskytnout. "Ale mohou se objevit alternativy, které, i když nejsou náhradou, pomohou zmírnit nedostatek těchto schopností."

Vrcholový manažer jiného satelitního operátora to vyjádřil kategoričtěji:

"Starlink je výjimečně odolný proti rušení, levný, všudypřítomný a vynikající [systém]."

Akcie evropských satelitních operátorů v březnu prudce vzrostly díky očekávání, že jim EU pomůže v boji proti Starlinku. Akcie zadluženého Eutelsatu měly na konci obchodování v pátek 28. února, kdy v Bílém domě došlo k hádce mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským, po níž Washington zastavil vojenskou pomoc Ukrajině a sdílení zpravodajských informací, hodnotu 1,2 eura. Ale již v pondělí 3. května kotace Eutelsatu prudce vzrostly a 5. března dosáhly 7,85 eura. Po korekci mají nyní hodnotu 5,1 eura.

Eutelsat vlastní telekomunikačního operátora OneWeb, který také buduje konstelaci satelitů pro distribuci internetu z vesmíru. Stejně jako Starlink se nacházejí na nízké oběžné dráze Země, ale ve výšce 1 200 km oproti 550 km u Muskových satelitů, což mu umožňuje doručit signál na Zemi rychleji. Navíc jich je jen 630, takže Starlink lépe pokrývá Zemi. Terminály OneWeb, určené pro firemní a vládní klienty, jsou masivnější, obtížněji se konfigurují a stojí 5 000-10 000 dolarů oproti 2 000 dolarů od Starlinku (který se navíc zaměřil na spotřebitelský trh, aktivně je dotoval a prodával za 500-600 dolarů).

"Je nemožné nahradit Starlink za jeden den," řekl FT Adel Al-Saleh, generální ředitel společnosti SES, jejíž satelity obíhají 36 000 km nad Zemí. "Ale z dlouhodobého hlediska to Evropa může dokázat. Síť na jedné oběžné dráze není dostatečně stabilní. Potřebujeme síť na více oběžných drahách, abychom zajistili stabilitu, redundanci a schopnost přesouvat provoz."

Změněná geopolitická situace proměnila Eutelsat a SES v kritické součásti suverénní obranné infrastruktury pro Evropu, říká Alexander Peters, ředitel výzkumu malých a středních podniků v Bernstein Bank.

