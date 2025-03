Sionismus je zločinem proti lidskosti, a proto musí být demontován

27. 3. 2025 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

Foto: Daniel Veselý Vratké a Izraelem soustavně porušované příměří v Gaze se podle očekávání mnohých pozorovatelů rozpadlo, jakmile Izrael začal pásmo opět mohutně bombardovat, aby jej ještě předtím uvrhl do totální blokády. Izraelské bombardéry během prvního dne obnovených úderů usmrtily 420 Palestinců, včetně 183 dětí, když lidé usedali za stůl k poslednímu pokrmu před půstem. Zdá se, jako by izraelské letectvo zabíjelo civilisty záměrně. Míra sadismu Tel Avivu při jeho fanatické snaze vyhnat Gazany z jejich země (či je rovnou vyhladit) překonává veškeré hororové vize, jak ilustruje záplava záběrů nesčetných izraelských masakrů, jejichž oběťmi jsou zejména bezbranní civilisté. To vše s neutuchající verbální a materiální podporou kolektivního Západu v čele s Trumpovými USA, jenž se s konečnou platností stal globálním páriou.

Je mimochodem příznačné, že žádná taková videa dokumentující genocidní masakry nepřicházejí z Ruskem okupované Ukrajiny, kde houfně umírají hlavně vojáci v pekle opotřebovávací války. Ostatně v Gaze (365 kilometrů čtverečních) je větší množství válečných trosek než na celé Ukrajině (603 628 kilometrů čtverečních), což dokládá naprostý nepoměr destrukce v těchto dvou válečných zónách. Zatímco Gaza je pro vnější svět hermeticky uzavřena, na Ukrajině se střídají západní potentáti a mluvící hlavy jako na orloji. Jenže lidé v Gaze zjevně nemají tu správnou víru ani barvu kůže, a navíc je nelikviduje západní Nemesis v Kremlu, ale náš věrný a spolehlivý spojenec v Tel Avivu. Přitom liberální krokodýlí slzy kanou výhradně za oběti ruské agrese na Ukrajině.

Izrael mezitím pokračuje ve své systematické anihilaci zbývajících novinářů v Gaze a už se ani netají tím, že novináři jsou pro něj jen lovnou zvěří. Nedovedu slovy vyjádřit svůj bezmezný obdiv, který chovám vůči těmto hrdinům, již na rozdíl od drtivé většiny svých kolegů na Západě odvádějí za pro nás nepředstavitelných podmínek kvalitní novinářskou práci. Západní stenografiát, který zbaběle mlčí a nebije kvůli těmto zákeřným vraždám na poplach, nemá ve svém těle ani molekulu integrity srdnatých reportérů v Gaze. Mezitím izraelský ministr obrany Israel Katz finalizuje plány na opětovnou okupaci pásma. Katz se rovněž nechal slyšet, že Izrael anektuje části Gazy, dokud nebudou osvobozeni izraelští zajatci. Beztrestná krádež cizího území - jak se zdá - je vyhrazena pouze našim spojencům, a nikoli nepřátelům, když oprávněně odsuzujeme Rusko za totéž, co ale Izrael s naším požehnáním provádí už celé dekády.

Ať tak či onak, genocida v Gaze je podle mého soudu zásadním zlomem, po němž už neexistuje cesta zpět. Izrael se paradoxně likviduje sám, a nebýt jeho mocných chráněnců ve Spojených státech a Evropě, již dávno by se musel podrobit vůli mezinárodní komunity a ukončit politiku apartheidu nejen na okupovaných územích, ale i na svém vlastním území. Už samotné založení Izraele bylo zločinem, neboť ani největší průmyslová genocida všech dob nemůže být omluvou pro krádež cizí země, vyhnání tři čtvrtě milionu lidí z domovů a zmasakrování tisíců dalších. Izraelská etnická čistka a následné agrese na území jiných států v letech 1956, 1967, 1978, 1982 (či vojenské odveta arabských států za krádež a kolonizaci jejich území v roce 1973) se staly hlavním jablkem sváru v západní Asii.

Kolonialistický izraelský projekt vychází z myšlenkového směru zvaného sionismus. Nacionalistický projekt sionismu, který volal po návratu židů, čelících v Evropě četným pogromům, do pravlasti jejich předků, už dávno pozbyl své socialistické, neřku-li liberální fasády. Sionisté měli mít na rozdíl od domorodé populace v bývalém britském mandátu v Palestině výhradní postavení. Izraelští židé měli postupně nahradit palestinské Araby, přičemž dnes - s pokračující okupací a kolonizací Západního břehu - se už sionisté se svými úmysly vyhnat Palestince z jejich půdy za každou cenu vůbec netají.

Valné shromáždění OSN přijalo v roce 1975 rezoluci, podle níž “je sionismus formou rasismu a rasové diskriminace”. Na naléhání Tel Avivu byla tato rezoluce v roce 1991 anulována, neboť Izrael tímto krokem podmiňoval svou účast na obnovených blízkovýchodních rozhovorech pod záštitou Bílého domu. Tato Izrael protežující jednání se však ukázala být grandiózním podvodem a fíkovým listem pro další krádež palestinské půdy a budování nezákonných osad.

Je proto načase, aby VS OSN ve světle dosud nejhorších izraelských zločinů opět schválilo rezoluci odsuzující sionismus jako rasistický podnik a zločin proti lidskosti. Šlo by spíše o symbolické gesto, jelikož takový návrh by v Radě bezpečnosti OSN narazil na americké veto. Sionismus ve svém důsledku vedl nejen k velkým etnickým čistkám v roce 1948 a 1967 a v mezičase k pomalému záboru palestinských území a budování ilegálních osad, nýbrž k pokusu o eliminaci palestinského elementu v jeho domovině. Jako takový by měl být s konečnou platností postaven mimo zákon a sofistikovaný systém apartheidu demontován, aby všichni lidé žijící od “řeky k moři” bez ohledu na etnicitu a vyznání měli táž práva a povinnosti.

0