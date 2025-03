Co nám říká plný přepis "utajené" komunikace ohledně útoku na Jemen?

28. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Osoby zapojené do chatu, včetně ředitelky Národní zpravodajské služby Tulsi Gabbard a šéfa CIA Johna Ratcliffa, tvrdily, že ve zprávách ve službě Signal nebyly sdíleny žádné utajované informace. Osoby zapojené do chatu, včetně ředitelky Národní zpravodajské služby Tulsi Gabbard a šéfa CIA Johna Ratcliffa, tvrdily, že ve zprávách ve službě Signal nebyly sdíleny žádné utajované informace.

Americký zpravodajský časopis The Atlantic proto zveřejnil to, co označuje za úplný přepis chatu na Signalu, ve kterém vysocí představitelé obrany a Trumpovy administrativy diskutovali o leteckých útocích na Jemen.

The Atlantic poprvé zveřejnil podrobnosti o skupinovém chatu v pondělí.

Uprostřed politických dopadů účastníci chatu, včetně ředitelky Národní zpravodajské služby Tulsi Gabbard a ředitele CIA Johna Ratcliffa, tento incident bagatelizovali a řekli při slyšení v Senátu, že v chatu na Signalu nebyly sdíleny žádné utajované informace.

To přimělo The Atlantic, aby ve středu zveřejnil celý přepis.

Přepis obsahuje jména těch, kteří byli zapojeni do chatu, s výjimkou jednoho důstojníka CIA, jehož jméno bylo časopisem na žádost agentury zatajeno.

Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavitt na středeční odhalení rychle zareagovala. Bílý dům říká, že Trump má stále "důvěru" ve svůj národněbezpečnostní tým.

"Atlantik připustil, že to NEBYLY 'válečné plány'," napsala na sociálních sítích.

"Celý tento příběh byl dalším podvodem napsaným člověkem, který nenávidí Trumpa a je dobře známý svým senzacechtivým překrucováním."

Snímky obrazovky zveřejněné ve středu také potvrdily, že poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz byl zodpovědný za přidání šéfredaktora Atlanticu Jeffreyho Goldberga do chatu – k čemuž Waltz již dříve přiznal.

Ve středu Waltz zopakoval svá tvrzení, že chat neobsahoval "žádná místa", "žádné zdroje a metody" a "žádné válečné plány".

Mezitím viceprezident JD Vance řekl, že přepis ukazuje, že Goldberg "přecenil" význam příběhu.

Ministr obrany Pete Hegseth opakovaně popřel, že by v chatu Signal sdílel válečné plány.

Ale přepis ukazuje, že poslal SMS s časem začátku plánovaného útoku na militantní Húsie v Jemenu na 15. března, stejně jako s dalšími podrobnostmi o bezprostředních amerických útocích.

The Atlantic poukázal na význam zejména této informace.

"Pokud by tuto zprávu obdržel někdo nepřátelský americkým zájmům – nebo někdo pouze indiskrétní a s přístupem k sociálním médiím – Húsiové by měli čas připravit se na to, co mělo být překvapivým útokem na jejich základny," napsal časopis.

"Důsledky pro americké piloty mohly být katastrofální."

Zdroj v angličtině: ZDE

