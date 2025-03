Generální tajemník NATO slíbil Putinovi v případě útoku "zdrcující odpověď"

28. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Generální tajemník NATO Mark Rutte jasně nastínil pozici aliance v případě ruského útoku na Polsko nebo jakoukoli jinou členskou zemi bloku a slíbil, že poskytne agresorovi "drtivou odpověď". "Pokud někdo udělá chybu a rozhodne se, že útok na Polsko nebo na některého z našich spojenců zůstane nepotrestán, bude čelit plné síle aliance. Naše reakce bude zničující. To by mělo být jasné Vladimiru Putinovi a každému, kdo se odváží na nás zaútočit," řekl Rutte během společné tiskové konference s polským premiérem Donaldem Tuskem ve Varšavě.

Generální tajemník NATO také vyjádřil absolutní důvěru v závazek Spojených států dodržovat kolektivní bezpečnostní záruky zakotvené v článku 5 Charty NATO. "Dovolte mi, abych se vyjádřil zcela jasně: nyní není čas jednat sám – ani pro Evropu, ani pro Severní Ameriku. Dnešní globální bezpečnostní výzvy jsou příliš závažné na to, abychom je řešili sami," zdůraznil.

Rutte poznamenal, že nadcházející summit NATO v Nizozemsku, který je naplánován na červen, bude začátkem nové etapy v historii transatlantické aliance. Podle něj se Aliance musí stát "silnější, spravedlivější a smrtonosnější", aby mohla účinně čelit hrozbám ve stále složitější geopolitické situaci. Generální tajemník dodal, že summit stanoví nová ambiciózní měřítka pro výdaje na obranu. V současné době 23 členských států NATO splňuje cíl 2 % HDP pro národní obranné rozpočty, nicméně podle Rutteho bude nový cíl "výrazně nad 3 %".

V únoru vydala dánská vojenská rozvědka zprávu, která varuje před možností "rozsáhlé války" v Evropě během příštích pěti let. Podle ministerstva, pokud Rusko považuje NATO za oslabené - jak vojensky, tak politicky - může se rozhodnout použít sílu proti jedné nebo více zemím aliance.

Dříve, v lednu, šéfka diplomacie EU Kaja Kallas varovala, že Rusko by mohlo zahájit útok na jednu ze zemí EU již v roce 2028. Zdůraznila, že je třeba investovat nejen do posílení obrany, ale také být připraven na případný konflikt. Kallas odkázala na údaje evropských zpravodajských služeb, podle nichž se Kreml může "pokusit prověřit připravenost EU k obraně" během 3-5 let.

Na začátku března vyjádřil podobný názor i šéf německé Spolkové zpravodajské služby (BND) Bruno Kahl. Vyjádřil naději, že ruské plány na útok na evropské země zůstanou pouze hypotetické, ale zdůraznil, že takový scénář nelze zcela vyloučit.

Zdroj v angličtině: ZDE

