Jak chtějí bojovat se změnou klimatu, když nejsou schopni zrušit střídání času?

29. 3. 2025 / Jan Molič

čas čtení 3 minuty

V roce 2018 Evropská komise s velkou slávou oznámila, že na základě veřejného průzkumu, v němž se většina respondentů vyslovila pro zrušení střídání času, tento relikt minulosti konečně zmizí. O sedm let později si ale "ručičky hodinek" posouváme dál. A jako každoročně, i letos nás k tomu doprovází varovné fotografie budíků na zpravodajských serverech. Aby snad nikomu neuniklo, že jde především o buzeraci. Nebo co jiného než buzerace to je, když se dělá něco jen proto, aby se to dělalo, přitom to většině lidí vadí?







Střídání času nedává smysl ani ekonomicky, ani zdravotně, ani bezpečnostně. Energetici potvrzují, že jeho vliv na úspory energie je zanedbatelný. Statistiky ukazují, že v týdnu po změně času roste počet dopravních nehod. Lékaři varují před narušením biorytmů, které zvyšuje riziko srdečních onemocnění, depresí a únavy. Navíc to stojí peníze nejen kvůli samotné organizaci změny, ale i kvůli škodám, které způsobí.



Nabízí se otázka: je to pouhá buzerace nebo něco víc? Totiž symbolická sebebuzerace, jakási moderní forma pokání za hříchy, které se nahromadily od minulé změny času. Dnes už lidé nevěří v iracionálního Boha, tak musejí věřit aspoň v iracionální změnu času. Je to rituál, který učí poslušnosti: musíš udělat něco, co tě štve, protože to říkají "ti nahoře".





(Pozn. JČ: Já budu provokativní. Mně se letní čas líbí. Jsem rád, že je v Čechách v létě světlo do devíti a ve Skotsku do půl dvanácté. Bude mě velmi mrzet, když bude v Čechách zase tma hned v osm jako kdysi...)

Anebo je změna času opakem svátků? Jestliže o Silvestru se toleruje i to, co je jinak zakázáno, změna času by mohla být antisvátek – den, kdy je všem dovoleno cítit se ještě hůř než obvykle. A pak na podzim oslavně získat hodinu navíc jako malou kompenzaci.

Nebo je to prostě jen další důkaz toho, že politici nejsou schopni dotáhnout do konce ani to, na čem se už jednou shodli? A pokud nedokáží zrušit takovou banalitu, jak pak můžeme věřit, že najdou odvahu a kompetenci řešit mnohem zásadnější a složitější problémy, jako je změna klimatu?





