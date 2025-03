Ukrajina může být do roku 2026 na mizině, I kdyby válka skončila zítra

27. 3. 2025

čas čtení 7 minut

I kdyby válka skončila do léta 2025, bude nějakou dobu trvat, než se sníží vojenské výdaje, a evropské státy tak zůstanou nasuchu. Není jasné, zda evropské elity plně pochopily politické náklady, jakkoli dlouho bude válka pokračovat. Vzhledem k tomu, že v Saúdské Arábii probíhají intenzivní, Spojenými státy zprostředkovaná jednání za účasti samostatných ukrajinských a ruských delegací, roste naděje, že se Trumpově vládě konečně podaří válku ukončit. Ale i kdyby válka skončila zítra, nebylo by moudré předpokládat, že by Ukrajina mohla snížit vojenské výdaje téměř na předválečnou úroveň, soudí Ian Proud.

Ukrajina má nyní téměř 900 000 mužů a žen ve zbrani, což je trojnásobný nárůst oproti mírovým časům, a to nebereme v úvahu nenahraditelné ztráty způsobené úmrtím a zraněním. Odhady se značně liší, ale běžně se má za to, že počet obětí se pohybuje v řádu statisíců, přičemž zraněným a rodinám zemřelých je poskytováno odškodnění .

Válka na Ukrajině tedy přinesla této zemi obrovské finanční náklady. Výdaje Ukrajiny na obranu vzrostly desetinásobně od vyhlášení rozpočtu na rok 2021, kdy největšími výdaji země byly sociální dávky.

V ukrajinských financích tak vznikla obrovská díra, kterou žádné zvýšení daní ani dary ze Západu nedokážou dlouhodobě a bez politických důsledků zaplnit.

Od roku 2022 vykazuje Ukrajina průměrný rozpočtový deficit přes 22 % HDP. Na základě současného směnného kurzu činí rozpočtový schodek Ukrajiny v roce 2025 přibližně 41,5 miliardy USD. EUR, a to za předpokladu, že výdaje na obranu v letošním roce mírně klesnou. V doufejme nepravděpodobném případě, že by válka pokračovala až do konce roku, by ukrajinský stát musel revidovat svůj rozpočet směrem nahoru, stejně jako v roce 2024.

V současné době domácí příjmy Ukrajiny, včetně daní, spotřebních daní a cel, jen přibližně pokrývají náklady na obranu, které v roce 2024 představovaly 64 % celkových rozpočtových výdajů. To zahrnuje výrazné zvýšení daní v průběhu války. Celkové daňové příjmy od začátku války vzrostly o více než 100 % a daně z příjmu fyzických osob o více než 200 %. A to v zemi, kde podle Wilsonova centra žije 50 % obyvatel na úrovni základního živobytí.

Jelikož je Ukrajina odříznuta od mezinárodních kapitálových trhů, musela tento rozdíl pokrýt prostřednictvím pomoci a půjček od západních zemí.

Jednoduše řečeno, západní dary a půjčky zaplatily platy ukrajinských státních úředníků. Na začátku války měly dary podobu bezplatné finanční pomoci na pokrytí rozpočtových a vojenských potřeb země. Podle Kielského institutu poskytly Spojené státy v rámci přímé rozpočtové pomoci něco přes 50 miliard dolarů. Evropská unie poskytla v letech 2022 až 2024 finanční pomoc - tj. rozpočtovou podporu - ve výši 51,5 miliardy dolarů.

Od počátku roku 2024 se však bezplatná pomoc postupně přesunula na půjčky, protože západní vlády pocítily politické a ekonomické náklady neomezené finanční pomoci.

Ukrajina se tak stále častěji uchyluje k půjčování peněz. V některých ohledech se to dalo očekávat. Vlády mají tendenci si v době války půjčovat ve velkém. Spojené království vyrovnalo své válečné dluhy z druhé světové války vůči Spojeným státům a Kanadě až v roce 2006.

Ukrajinský dluh se tak vyšplhal na více než 100 % HDP a, což je kritické, náklady na obsluhu dluhu se ztrojnásobily a nyní tvoří druhou největší výdajovou položku ukrajinského rozpočtu hned po vojenských výdajích. Pro představu, Ukrajina v roce 2025 vynaloží na obsluhu svého dluhu více než dvojnásobek částky, kterou vydává na zdraví svého obyvatelstva. Tento poměr se bude jen zvyšovat, čím déle bude válka pokračovat.

Ukrajina by měla být v roce 2025 téměř schopna vyjít s penězi díky mimořádné půjčce na urychlení příjmů od skupiny G7, která byla dohodnuta v červnu 2024. V rámci posledního kompromisu odcházející Bidenovy administrativy byl příspěvek USA na půjčku G7 ve výši 20 miliard dolarů nasměrován prostřednictvím Světové banky na poskytnutí konkrétní podpory založené na projektech - tj. na pomoc při obnově energetické infrastruktury - a nikoli na obecnou rozpočtovou podporu.

Zásadní je, že jsem neviděl žádné plány, jak budou rozpočtové potřeby Ukrajiny uspokojovány od roku 2026. I kdyby válka skončila zítra, Ukrajině může v roce 2026 hrozit nedostatek peněz, pokud se západní dárcovské země budou mylně domnívat, že se bude moci vrátit k předválečným výdajům hned první den.

Proto je velkou otázkou, jak rychle dokáže Ukrajina v roce 2026 snížit vojenské výdaje a kdo tento výpadek pokryje. Aby Ukrajina v roce 2026 vyrovnala účetnictví, musela by snížit své vojenské výdaje o 80 %, tedy asi o 41 miliard dolarů.

Rozhodující činitelé v Kyjevě však mohou pochopitelně tlačit na zachování velké armády proti hrozbě budoucí ruské agrese. Zatímco obrovské výdaje na zbraně a munici z válečných bojů mohou odpadnout, udržování stálé armády, i když se její počet sníží, by s sebou stále neslo vysokou cenu. I kdyby budoucí rozpočtový deficit Ukrajiny nebyl tak vysoký jako 41 miliard dolarů, je snadné si představit, že by mohl být 20 miliard dolarů.

Mezinárodní měnový fond také nepředpokládá, že by Ukrajina mohla získat přístup na mezinárodní úvěrové trhy dříve než v roce 2027. Ukrajinský stát tak bude muset sáhnout po dalších finančních prostředcích od dárcovských zemí. Vzhledem k tomu, že Trumpova administrativa chce omezit své finanční závazky vůči Ukrajině a místo toho se zaměřit na investice, včetně investic do nerostných surovin, bude tlak na evropské státy.

Existuje zde značné politické riziko. V minulých dnech se Evropané snažili dohodnout na dodatečném zbrojním balíčku ve výši pěti miliard dolarů pro Ukrajinu. Financování 20 miliard dolarů rozpočtové podpory Ukrajině v roce 2026 po letošním příměří může ještě předznamenat odpor nacionalistické levice a pravice, které se domnívají, že válka měla skončit v roce 2022. Odhaduji, že pro Spojené království a Evropu by bylo ekonomicky a politicky neudržitelné podporovat válku i po tomto roce bez Spojených států. To je další důvod, proč by se evropští lídři měli postavit za probíhající mírová jednání.

