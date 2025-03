Evropská unie odmítla kvůli dohodě s Ruskem o Černém moři zrušit sankce proti ruským bankám

28. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Evropská unie odmítla požadavky Kremlu na zmírnění sankcí proti ruskému bankovnímu sektoru jako součást bezpečnostní dohody v Černém moři, která byla projednávána na ruskoamerických rozhovorech v Saúdské Arábii. Evropská unie odmítla požadavky Kremlu na zmírnění sankcí proti ruskému bankovnímu sektoru jako součást bezpečnostní dohody v Černém moři, která byla projednávána na ruskoamerických rozhovorech v Saúdské Arábii.

EU neplánuje zrušit sankce vůči Rosselchozbank, což Rusko požadovalo jako podmínku pro částečné příměří s Ukrajinou, uvedla ve středu mluvčí Evropské komise Anitta Hipper.

Zmírnění sankcí vyžaduje "ukončení neodůvodněné a nespravedlivé agrese proti Ukrajině a bezpodmínečné stažení všech ruských jednotek z celého území Ukrajiny," uvedla Hipper.

"Hlavním cílem EU zůstává vyvinout maximální tlak na Rusko s využitím všech možných nástrojů, včetně sankcí, aby se snížila schopnost Ruska vést válku proti Ukrajině," dodala.

Spojené státy oznámily dohodu s Ruskem o Černém moři v úterý večer - den po rozhovorech v Rijádu. Podle Bílého domu bylo dosaženo dohody o bezpečné plavbě a odmítnutí použití síly v Černém moři. Výměnou za to Washington pomůže obnovit přístup na světový trh pro ruské výrobce potravin.

O několik hodin později Kreml zveřejnil svou verzi dohod. Dokument zdůraznil, že dohoda vstoupí v platnost až poté, co budou zrušeny sankce vůči Rosselchozbank a dalším ruským bankám "zapojeným do zajišťování operací pro mezinárodní obchod s potravinami". Kreml rovněž trval na tom, že banky by měly být znovu připojeny k systému SWIFT a znovu získat přístup ke korespondenčním účtům v cizí měně.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil prohlášení Kremlu za "manipulaci" a podvod. "Vidíme, jak Rusové již začali manipulovat. Již nyní se snaží překroutit dohody a ve skutečnosti podvádějí jak naše zprostředkovatele, tak celý svět. Existují naprosto jasná prohlášení zveřejněná Bílým domem. Každý může vidět, co je tam napsáno. A je tu něco, o čem Kreml opět lže. Že režim příměří v Černém moři závisí na otázce zrušení sankcí," řekl Zelenskyj.

Zdroj v angličtině: ZDE

0