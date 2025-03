Channekl 4 News: Trump útočí cly na spojence

28. 3. 2025

čas čtení 4 minuty

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 27. března 2025, 19 hodin: Německo a Francie se zařadily mezi země, které přislíbily odvetná opatření poté, co Donald Trump prohlásil, že zavede 25% cla na všechny dovážené automobily a automobilové součástky. Ceny akcií mnoha významných výrobců automobilů se ve čtvrtek po tomto oznámení prudce propadly. Americký prezident předpověděl, že ceny automobilů také klesnou, ale odborníci z oboru tvrdí, že Američané pravděpodobně zaplatí o tisíce dolarů více. Informuje o tom naše washingtonská zpravodajka Siobhan Kennedyová.









Trump: „Ale je to velmi vzrušující. Dnes tedy podepisujeme nařízení, které povede k obrovskému růstu automobilového průmyslu. A to, co uděláme, je 25% clo na všechna auta, která nejsou vyrobena ve Spojených státech. Pokud jsou vyrobeny ve Spojených státech, jsou zcela bez cel.“





Reportérka: A tím Donald Trump učinil svůj dosud nejagresivnější obchodní krok, když uvalil cla na všechna auta dovážená do Ameriky a na všechny automobilové díly, což je krok, který výrazně zvýší cenu vozidel dovážených do USA z celého světa, ale také, ať už si to uvědomuje, nebo ne, zvýší cenu aut vyráběných v Americe i americkými automobilkami.





Trump: „A právě teď auts vyrábí tady, posílají do Kanady, posílají do Mexika, posílají všude možně. Je to směšné.“





Reportérka: Má pravdu. Dodavatelský řetězec pro výrobu automobilů patří k nejpropletenějším na světě. Takže cla proti některým z nich poškodí všechny, jak se okamžitě ukázalo na trzích.





„Japonská Toyota v Evropě se díváme na Mercedes-Benz a akcie klesly asi o 3 až 4 %. Největší automobilový tahoun však v tuto hodinu. Je to General Motors, který klesl o téměř 9 %“





Donald Trump to zdůvodňuje tím, že ostatní svět Ameriku okrádá už desítky let a obchodní dohody, zejména v automobilovém sektoru, zdecimovaly americkou výrobu. Chce tato pracovní místa vrátit zpět a snaží se pomocí cel donutit výrobce automobilů, aby vyráběli zde. Z dlouhodobého hlediska to může fungovat, ale z krátkodobého hlediska ceny automobilů pro americké spotřebitele porostou. Poptávka pravděpodobně klesne a tisíce pracovních míst v USA by mohlo být ztraceny.





„Ceny automobilů prostě porostou po celém světě, což je docela těžké, protože když se zamyslíte nad každou zemí v současnosti, všichni se potýkají s vyššími životními náklady. Všechno je dražší a auta jsou pro mnoho lidí tak velkou položkou v rozpočtu. Takže nutnost absorbovat tyto zvýšené náklady opravdu tvrdě dopadá na všechny po celém světě.“





Kdo tedy bude nejvíce zasažen? Zdaleka nejvíce Mexiko. Vzhledem k tomu, že USA dovážejí od svého jižního souseda vozidla v hodnotě téměř 80 miliard. Následuje Japonsko v hodnotě téměř 40 miliard. Dále Jižní Korea a Kanada s více než 30 miliardami v Evropě, USA dovážejí nejvíce automobilů z Německa téměř 25. Miliard dolarů v hodnotě a dovoz ze Spojeného království, i když menší, má stále hodnotu více než 8 miliard dolarů.





Mark Carney: „Víte, že nás to bude bolet.“





Kanadský premiér byl na návštěvě mostu, který spojuje jeho zemi s USA a je klíčovým obchodním uzlem, když se objevily zprávy o Trumpových clech.





Mark Carney: A to je přímý útok, aby bylo jasno, přímý útok právě na ty dělníky, před kterými jsem stál na mostě Ambassador Bridge. Mostu, který je symbolem těsných vazeb mezi našimi dvěma zeměmi. Je to proces, který je přerušen.





Evropané se samozřejmě budou bránit tím, že budou reagovat recipročně.





0

97

Přetrhané vazby, říká, protože nezapomeňte, že Kanada byla také zasažena Trumpovými cly na dovoz oceli a hliníku, stejně jako Mexiko, jehož prezidentla dnes zněla vzdorovitě:"Musíme bránit pracovní místa vytvořená v Mexiku a bránit i mexické firmy, samozřejmě v rámci obchodní dohody mezi Mexikem, USA a Kanadou by neměla být žádná cla. To je podstata obchodní dohody."Možná v očekávání vlny odvetných opatření prezident Trump v ranních hodinách na sociálních sítích varoval, že pokud bude Evropská unie spolupracovat s Kanadou, aby ekonomicky poškodila USA, budou na obě země uvalena rozsáhlá cla, mnohem větší, než se v současnosti plánuje, aby byl ochráněn "nejlepší přítel, kterého kdy každá z těchto dvou zemí měla". Dnes cla na automobily, příští týden další kolo recipročních cel, kdo by s takovými nejlepšími přáteli potřeboval vlasdtně nepřátele?