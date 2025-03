Skandál okolo ministra obrany Hegsetha ukazuje, že Trump bombarduje Jemen jen na oko a ignoruje mrtvé jemenské děti

27. 3. 2025

Společný chat činitelů Trumpovy vlády o bombardování Jemenu, do kterého někdo ze zaměstnanců poradce pro národní bezpečnost Michaela Waltze zahrnul i šéfredaktora The Atlantic Jeffrey Goldberga, se v armádě neslušně nazývá SNAFU (Situation Normal All F*cked Up/Situace je normální, všechno se posr*lo). Ano, jde o narušení bezpečnosti obrovských rozměrů. Ano, celá výměna byla nezákonná podle amerického zákona o oficiálních záznamech, podle něhož musí být důležité vládní diskuse a rozhodnutí trvale zdokumentovány. Ale skutečně smutným rozměrem SNAFU není odhalení, že Trumpova administrativa je gang, který nedokázal střílet přesně, řečeno slovy Jimmyho Breslina. To jsme věděli, míní Juan Cole.

Jde o to, že zkušení vojáci, jako je Waltz, bývalý plukovník speciálních operací v Afghánistánu, se zřejmě nepoučili z nejdelší neúspěšné americké vojenské kampaně, absurdně nazvané „válka proti terorismu“. Častěji to byla „válka teroru“, která za sebou zanechala statisíce mrtvých a miliony lidí bez domova.

Co se týče nedávného Trumpova bombardování Jemenu, uvádí Jordan News:

"Peter Hawkins, zástupce UNICEF v Jemenu, se podělil o své postřehy z Hudajdy a uvedl: “V posledních třech dnech jsem byl v Hudajdě. Projížděl jsem západními pláněmi, kde lidé na ulicích a u silnic žebrají a hledají pomoc Osobně jsem viděl těžce poškozenou budovu, kde byly při včerejším bombardování zraněny tři děti.“ Dále uvedl: “Při posledních leteckých útocích na severu Jemenu bylo zabito osm dětí. Tyto nálety mají přímý dopad na lidi žijící v oblastech kolem cílových zón. Toto bombardování postihlo také naše zaměstnance. Je to nesmírně šokující, a jak jsem již zmínil, ověřili jsme, že při těchto náletech zemřelo 8 dětí."

Hawkins upozornil, že Trumpovy kroky, jako je odříznutí prostředků USAID pro Jemen a označení Húsíů za teroristickou organizaci, jsou „rozsudkem smrti pro tisíce dětí“.

Ministr obrany Pete Hegseth v reakci na návrh viceprezidenta JD Vance napsal, aby se bombardování Jemenu odložilo o měsíc, aby se zjistilo, jaká bude situace s cenami ropy:

"Viceprezident: Rozumím vašim obavám“ a plně vás podporuji v tom, abyste je přednesl prezidentovi. Důležité úvahy, z nichž u většiny je těžké zjistit, jak dopadnou (ekonomika, mír na Ukrajině, Gaza atd.). Myslím, že předávání zpráv bude těžké bez ohledu na to, že „nikdo neví, kdo jsou Húsíové“, což je důvod, proč bychom se měli soustředit na: 1) Biden selhal a 2) Írán je financoval."

Hegseth neříká, že nikdo neví, kdo jsou Húsíové, v tom smyslu, že jsou neznámou veličinou. Říká, že Trumpova MAGA základna neví, kdo jsou Húsíové v Jemenu, a proto je těžké je přesvědčit, aby se zbavili svého izolacionismu a podpořili tuto vojenskou akci. Trumpovou značkou je, že je proti válkám a že nechce prolévat americkou krev v zahraničí. Jeho základna se tedy může ptát, proč bombarduje Jemen a co je to sakra Jemen?

Hegseth je ve skutečnosti jen mluvící hlava ze stáje televize Fox a je nejméně kvalifikovaným ministrem obrany v americké historii. Proto jsou jeho komentáře ve veřejném zpravodajství. Radí Trumpovu týmu, aby obvinil Bidena z pokračujících operací Húsíů proti obchodním plavidlům v Rudém moři, které provádějí na protest proti izraelské genocidě vůči civilistům v Gaze. A myslí si, že ačkoli nikoho z MAGA nezajímá Jemen, Húsíové ani Rudé moře, mohou se dostat na palubu, pokud se Húsíje podaří nakonfigurovat jako kočičí pracku Íránu.

Sám Hegseth samozřejmě netuší, zda mají Húsíové příkazovou linku do Teheránu. (Nemají.) Nechtěně tak prozrazuje, že označení „podporovaní Íránem“, které se na Húsíje běžně používá, je propagandou vlády USA, podnikanou pro účely public relations. Írán samozřejmě poskytuje Húsíům nějaké peníze a výzbroj, ale Húsíové by tam byli, i kdyby Írán neexistoval - jsou původním jemenským hnutím šíitské zajdské větve, která není přímo spojena s íránským šíitským vyznáním. A Húsíjové neútočí na lodě v Rudém moři proto, že by jim to nařídil Írán. Írán, který má blízko k Číně, možná ani nechce, aby byl obchod v Rudém moři narušen kvůli Pekingu. Húsíové vedou koalici kmenů, z nichž mnozí jsou sunnitští muslimové a potřebují sjednocující témata s panislámským apelem. Genocida v Gaze to splňuje, protože všichni Jemenci jsou kvůli ní naštvaní. Ve skutečnosti jsou to pouze sociopati, které neznepokojují zvěrstva prováděná vládou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Pokud jde o Bidena, ten také bombardoval Jemen a snažil se sestavit koalici námořních mocností, která by hlídala Rudé moře. Ale místní státy jako Egypt a Saúdská Arábie si nemohly dovolit vypadat před svou veřejností, jako by hlídaly Rudé moře, aby umožnily Izraeli beztrestně pokračovat v masakrování palestinských civilistů v Gaze, a Bidenův tým je nedokázal přivést na svou stranu. Kromě toho námořní doprovod kontejnerových lodí stejně nemůže zabránit útokům dronů a raket.

Takže Hegsethova snaha obvinit Bidena z obnovení útoků Húsíů v Rudém moři je opět jen propaganda. Húsíové přežili sedm let bombardovacích kampaní podporovaných Spojenými státy a SAE. Partyzánská hnutí je těžké porazit ze vzduchu. Bidenovy a britské vládní bombardovací nálety nikdy neměly šanci ovlivnit chování Húsíů.

Hegseth se do diskuse později znovu vložil:

"Čekání několik týdnů nebo měsíců zásadně kalkulace nezmění. Na vyčkávání jsou 2 bezprostřední rizika: 1) dojde k úniku informací a my budeme vypadat nerozhodně; 2) Izrael podnikne akci jako první „nebo se příměří v Gaze rozpadne “ a my to nezačneme řešit podle našich podmínek. Můžeme zvládnout obojí. Jsme připraveni to provést, a kdybych měl konečné hlasování o tom, zda jít, nebo nejít, věřím, že bychom to měli udělat. Tady [nejde] o Húsíje. Vnímám to jako dvě věci: 1) Obnovení svobodné plavby, což je klíčový národní zájem, a 2) Obnovení odstrašujícího potenciálu, který Biden zničil. Můžeme se však snadno pozastavit. A pokud tak učiníme, udělám vše pro to, abychom prosadili stoprocentní bezpečnost operací. „Uvítám další myšlenky.“

V této zprávě Hegseth předkládá odiózní argument, že jemenští civilisté musí umírat pod americkým bombardováním, jinak bude Trumpova administrativa vypadat, jako by byla nerozhodná.

Co se týče toho, že by Izrael měl jednat jako první, tam jsem jeho argumentaci nepochopil. Izraelci už Jemen bombardovali. Mohou tak učinit znovu. Proč by tato úvaha měla vést Trumpovu administrativu k tomu, aby spěchala s vlastními nálety?

Hegsethova obava, že by se příměří v Gaze mohlo rozpadnout, ukazuje, že nedává pozor. Právě proto, že izraelská vláda zablokovala potravinovou a další pomoc Gaze a poté začala znovu bombardovat civilní obytné domy v Gaze, začali Húsíové znovu útočit na obchodní dopravu v Rudém moři.

Hegseth přiznává, že Trump nebombarduje Jemen, aby porazil Húsíje. Říká, že v úvahu přichází svoboda plavby a obnovení odstrašení.

Opět platí, že Biden také bombardoval Jemen, ale bombardování partyzánských skupin odstrašení nezavádí, jinak by Vietnam nebyl v rukou komunistů a Afghánistán v rukou Tálibánu.

Hegseth tento argument uvádí proto, že JD Vance napsal: „ Tři procenta amerického obchodu probíhají přes Suez. Existuje reálné riziko, že veřejnost tomu nerozumí a nechápe, proč je to nutné. Nejsilnějším důvodem, proč to udělat, je, jak řekl prezident, vyslat vzkaz“.

Vance později dodal: „Prostě se mi nelíbí, že bych měl znovu zachraňovat Evropu.“

Viceprezident tím chtěl říci, že bombardování Jemenu Trumpovou administrativou na ochranu lodní dopravy v Rudém moři prospívá především Evropě a zájmy USA jsou zde podružné. Bombardování Húsíů a hlídkování v Rudém moři je podle něj evropskou, nikoli americkou odpovědností.

Je zajímavé, že Vance neuvádí jako důvod Izrael. Hlavním důvodem, proč Trump bombarduje Jemen, je jistě snaha umožnit Netanjahuovi nerušeně pokračovat v jeho genocidě, nikoliv zajistit svobodu plavby, v niž USA ve skutečnosti nevěří, jinak by svévolně nekonfiskovaly íránské ropné tankery.

Takže ano, provádět vojenské plánování ve skupinovém chatu je nezákonné, a ano, posílání citlivých bezpečnostních a vojenských dokumentů e-mailem novináři, který sloužil v izraelské armádě jako vězeňský dozorce, je závažným porušením národní bezpečnosti.

Ale ostudou těchto e-mailových zpráv je, že neukazují pochopení limitů letecké síly v partyzánské válce, špatně chápou, jaké akce mohou představovat skutečné odstrašení, a ukazují, že pro Trumpův tým je celé cvičení pouhým představením pro veřejnost. Vance z nich vychází jako nejchytřejší, protože si uvědomuje, že základna MAGA o toto představení nejspíš stejně nestojí.

