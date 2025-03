„Druhořadá filmová hvězda a neúspěšný politolog": Donald Trump kritizuje George Clooneyho po jeho výrocích o svobodě tisku

25. 3. 2025

Trump reagoval na Clooneyho výzvu k obraně svobody tisku při propagaci jeho nové divadelní verze filmu Dobrou noc a hodně štěstí.





Donald Trump zaútočil na herce a významného demokratického aktivistu George Clooneyho a odmítl jeho rozhovor v americkém televizním zpravodajském pořadu 60 minut jako „naprostou nabubřelost“.

Oscarová hvězda v nedělním pořadu propagovala svůj broadwayský debut v divadelní verzi filmu Dobrou noc a hodně štěstí, v němž hraje novinářského veterána Edwarda R. Murrowa, který se zúčastnil historického televizního střetu se senátorem Josephem McCarthym.



Třiašedesátiletý Clooney v rozhovoru hovořil o svém rozhodnutí přestat podporovat Joea Bidena a napsal článek v New York Times, který je považován za klíčový pro Bidenovo rozhodnutí odstoupit. Boj mezi vládou a tiskem je podle Clooneyho „bojem na věky věků“.



Clooney poukázal na paralely mezi událostmi, které dramatizuje film Dobrou noc a hodně štěstí, a obtížemi, s nimiž se dnes potýkají reportéři při hledání pravdy. Herec zmínil nedávné vyrovnání Trumpa s ABC News za pomluvu ve výši 16 milionů dolarů, stejně jako žalobu za „ovlivňování voličů“ ve výši 20 milionů dolarů, kterou Trump podal loni v říjnu na CBS a v níž tvrdil, že 60 Minutes „klamavě sestříhaly“ rozhovor s jeho soupeřkou Kamalou Harrisovou, aby ji představily v lichotivějším světle.



Řekl Clooney: „Když selžou ostatní tři stavy, když nás zklame soudní, výkonná a zákonodárná moc, musí uspět čtvrtý stav.“



„ABC právě urovnala soudní spor s Trumpovou administrativou. A CBS News je v procesu... Jsme svědky myšlenky využívat vládu k zastrašování nebo pokutování či využívání korporací - aby byli novináři oslabeni.“



„Vlády nemají rády svobodu tisku. Nikdy se jim to nelíbilo. A to platí bez ohledu na to, zda jste konzervativec, liberál nebo na jaké straně stojíte. Nemají rády tisk,“ dodal.



Trump se na stránkách Truth Social ohradil proti Clooneyho argumentům a nabídl širokou palbu proti tomuto pořadu.



„Proč nyní ten velmi zdiskreditovaný pořad 60 Minutes dělal totální 'nabubřelost' o Georgi Clooneym, druhořadé filmové 'hvězdě' a neúspěšném politickém odborníkovi,“ napsal Trump.



„Tvrdě bojoval za zvolení Ospalého Joea a pak, hned po debatě, se na něj vykašlal jako na psa. Později, předpokládám, že na příkaz z Obamova tábora, se celý natlačil za 'Kamalu', aby záhy zjistil, že to příliš dobře nedopadne.“



Poté zopakoval svá dřívější tvrzení na adresu pořadu a řekl: „: A teď zase George Clooney? „60 minut dokonce podvodně vložilo Falešné odpovědi do jejího katastrofálního rozhovoru, odvysílaného těsně před dnem voleb, což byla jedna z nejtrapnějších a nejnepoctivějších událostí v historii vysílání... Jeho tiskový agent by měl vydělávat jmění!!!“





Na otázku ohledně svého článku, v němž žádal Bidena, aby odstoupil, protože má pocit, že prostě „nemůže vyhrát“, Clooney, jehož otec byl novinář, odpověděl: : „Trochu to zjednoduším. Byl jsem vychován k tomu, abych říkal pravdu."

„No já nevím, co mám dělat? Vtrhnout do toho zasranýho Kapitolu?“ řekl v narážce na povstání 6. ledna a sklidil potlesk publika. Aniž by vyslovil Trumpovo jméno, měl Clooney také vzkaz pro nového prezidenta, když řekl: „Doufám, že se vám bude dařit, protože naše země to potřebuje, a za 3,5 roku se s vámi setkáme a uvidíme, kam půjdeme dál.“





Zdroj v angličtině ZDE

Trump se tehdy do Clooneyho za jeho článek pustil a označil ho za „falešného filmového herce“, který se „nikdy nepřiblížil k natočení velkého filmu“.„Co Clooney o čemkoli ví?“ zeptal se Trump. Trump dodal. „Clooney by měl vypadnout z politiky a vrátit se k televizi. Filmy mu nikdy moc nešly!!!“ dodal.Když se Clooney minulý týden objevil v talkshow Stephena Colberta, aby propagoval svou hru, byl dotázán na své pocity z loňské Harrisovy porážky.