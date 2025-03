Trump má k dispozici více způsobů, jak opustit NATO

26. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Evropou se šíří obavy, zda by USA pod vedením svého nového správce, prezidenta Donalda Trumpa, mohly opustit NATO. Ale Trump, notorický skeptik vůči transatlantické alianci vedené USA, by nemusel vystoupit z NATO, aby je rozbil, píše Elie Cook. Evropou se šíří obavy, zda by USA pod vedením svého nového správce, prezidenta Donalda Trumpa, mohly opustit NATO. Ale Trump, notorický skeptik vůči transatlantické alianci vedené USA, by nemusel vystoupit z NATO, aby je rozbil,

Bílý dům má ve skutečnosti mnoho možností, pokud si přeje podkopat alianci. Experti říkají, že vše, co by bylo potřeba k tomu, aby fakticky zničili NATO bez formálního odchodu, by bylo, aby Trumpova administrativa podkopala důvěru, která je základem samotné existence aliance.

Aby mohla Trumpova administrativa oficiálně vystoupit z NATO, musela by to podle článku 13 aliance oznámit s ročním předstihem. Jako projev dřívější důvěry v neochvějný závazek USA musí být oznámení předáno vládě USA a Washington pak o tomto kroku informuje ostatní státy.

Trump by také musel konzultovat a poté informovat senátní výbor pro zahraniční vztahy, stejně jako sněmovní výbor pro zahraniční záležitosti, řekl Edward Hunter Christie, bývalý úředník NATO.

Kongres také koncem roku 2023 schválil legislativu, která brání jakémukoli prezidentovi USA vystoupit z NATO bez souhlasu dvou třetin Senátu nebo samostatného opatření schváleného Kongresem.

Opatření, které prosazoval nynější ministr zahraničí Marco Rubio, bylo zahrnuto do zákona o autorizaci národní obrany pro fiskální rok 2024, který podepsal nyní již bývalý prezident Joe Biden.

Ale spíše než jít touto cestou existuje několik cest, kterými by se Trump mohl vydat a které by de facto rozdělily alianci, aniž by musel projít dramatickými formalitami jako je vystoupení z NATO.

"Neformální proces by byl ještě jednodušší," řekl David Blagden, docent mezinárodní bezpečnosti a strategie na britské univerzitě v Exeteru. Stačí šeptanda z Trumpovy administrativy, že USA nesplní svůj závazek vůči článku 5, a velká část důvěryhodnosti NATO by byla "v podstatě mrtvá", řekl Newsweeku.

Článek 5 je základem NATO. Je to článek zakládající smlouvy aliance, který zavazuje ostatní státy NATO k pomoci každému členovi, který se stane terčem ozbrojeného útoku, s reakcí, kterou považují za přiměřenou.

Impozantní americký arzenál jaderných zbraní, druhý po ruském, historicky poskytoval silný odstrašující prostředek pro jakýkoli potenciální útok na jiný stát NATO. Ačkoliv Velká Británie a Francie mají také malé zásoby jaderných zbraní, existují velké otázky ohledně okolností, za kterých by Londýn a Paříž debatovaly o použití těchto zbraní, a hluboké obavy, zda jsou dostatečným odstrašujícím prostředkem bez obrovského počtu amerických jaderných zbraní.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0