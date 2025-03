Channel 4 News: Skandál s blamáží na serveru Signal pro Trumpovy lidi roste

Moderátorka, Channel 4 News, středa 26. března 2025, 19 hodin: Ve Spojených státech se nejvyšší představitelé vlády Donalda Trumpa snaží vypořádat s pokračujícími důsledky zveřejnění velmi citlivých informací o plánovaném útoku v Jemenu. Šéfredaktor časopisu Atlantic, který byl omylem zařazen do skupiny na vysoké úrovni v aplikaci pro zasílání zpráv Signal, zveřejnil úplné přepisy toho, o čem ministr obrany hovoři s viceprezidentem. Mimo jiné zjevně odporují popírání Trumpovy administrativy, že byly prý nebyly zveřejněny utajované podrobnosti. Naše washingtonská zpravodajka Siobhan Kennedyová přináší nejnovější informace.







Trump: „Nebylo to tajné, jak tomu rozumím, nebyly tam žádné utajované informace. Nebyl žádný problém a útok byl obrovský úspěch.“





Reportérka: Bílý dům doufal, že opakovaným popíráním skandál Signál zažehnal. Podrobnosti o chystaných úderech proti Húsíům sdílené na nezabezpečené skupině zpráv prý nebyly utajovanými informacemi.





„Nebyly sdíleny žádné utajované materiály.“





A tak přes noc časopis Atlantic, jehož redaktor byl do chatu omylem zapojen, zveřejnil podrobné válečné plány, aby je všichni viděli.





„Píše se, že nyní je příznivé počasí. Stačí to potvrdit u CENTCOMu. Jsme připraveni na zahájení mise.“





Pro demokraty, kteří zprávy využili, to byl zlatý prach.





„12:15 východního času F18 spustí první úderný balíček 1345 spouštěcí okno na základě F18 první úder začíná cíl.“





„Chce se některý z ředitelů zamyslet nad svým včerejším svědectvím v kontextu toho, co jsem právě přečetl?“





„Moje včerejší odpověď byla založena na mé vzpomínce, respektive na jejím nedostatku na detaily, které tam byly zveřejněny.“





„Takže je to vaše svědectví, že před necelými dvěma týdny jste byla na chatu Signál, kde byly všechny ty informace o F osmnáctkách a MQ 9 Reaperech a cílech zásahu, a vy jste v tom dvoutýdenním období prostě zapomněla, že to tam bylo. To je vaše svědectví.“





„Moje výpověď je taková, že jsem si nepamatovala přesné detaily toho, co tam bylo obsaženo.“





Ale její nedostatečná vzpomínka nestačila.





Demokratická poslankyně: „Cíle a časy, takové věci jsou naprosto tajné a všichni to víme. Já to vím. Ti lidé to vědí. Vy všichni to víte. Věděli to a nechtěli to přiznat. Místo toho se drželi tvrzení Bílého domu.





„Nepředal jsem žádné utajované informace. A nakonec je nejdůležitější, že mise byla pozoruhodně úspěšná.“





Reportérka: Pravdou je, že nemohou věrohodně popřít, že nesdělili utajované informace, protože to byl Trumpův ministr obrany Pete Hegseth, kdo zveřejnil vysoce citlivé podrobnosti. V jednom šokujícím okamžiku se jeden kongresman dokonce zeptal, zda Hegseth nemohl být při psaní zpráv pod vlivem alkoholu.





„Pokud je vám známo, víte, zda Pete Hegseth před únikem utajovaných informací pil?“ zeptal se ministr.





* * *







Moderátorka: Hovořila jsem s Johnem Boltonem, který byl poradcem pro národní bezpečnost Spojených států během prvního funkčního období Donalda Trumpa. Zeptal jsem se ho nyní, když byly odhaleny další zprávy z chatu Signal, jestli stále platí tvrzení prezidenta Trumpa, že nebyly sdíleny žádné utajované informace.





John Bolton: Celá definiční struktura utajovaných informací spočívá ve výši škody, kterou by způsobily Spojeným státům. U těchto informací, které jsme viděli, prostě není pochyb o tom, že potenciální škoda americkým silám byla reálná, a to z nich dělá utajované informace. A to z ní dělá vážnou záležitost, pokud jde o její zveřejnění v neutajovaném panelu.





Moderátorka: Jak moc je to vážné? Měli by být vyhozeni?





John Bolton: Když jsem se na to dnes ráno podíval, myslím, že prezident by byl oprávněn odvolat Hegsetha i Waltze. Zda to udělá, je jiná otázka. V Trumpově světě nejde o poškození americké národní bezpečnosti. Jde o škody Donaldu Trumpovi, a v tuto chvíli si myslím, že politické škody Trumpovi začínají narůstat, zda na ně bude v tuto chvíli reagovat, těžko říct.





Moderátorka: Trump kdysi řekl, že Hillary Clintonová by měla být uvězněna za používání soukromého e-mailového serveru. Je to podle vás daleko větší chyba?





Moderátorka: Je to podle vás horší než to, co udělala Hillary Clintonová?





John Bolton: No, myslím, že je to horší v tom smyslu, že do toho bylo zapojeno více vysokých úředníků. Pro mě zůstává naprosto nevysvětlitelné, proč tolik vysokých úředníků v té chatovací skupině Signal, proč v určitém okamžiku, někdo jako viceprezident, nejvyšší úředník, neřekl, že musíme opustit Signal a přejít na utajovaný systém.





Moderátorka: Proč to neudělali?





John Bolton: To netuším. Nesnažím se ty lidi očerňovat. Říkám, že by se měli podívat na knihy, jako Počítače pro hlupáky, Komunikace citlivých informací pro hlupáky. Buď jste v bezpečném vládním systému, nebo ne. Pokud nejste v zabezpečeném vládním systému, máte problém.





Moderátorka: Tvrzení Trumpovy administrativy je, že jde o senzacechtivost médií. Mají pravdu?





Tvrdě vyslýchali téhož ředitele Národní zpravodajské služby, který dnes shodou okolností opět předstoupil před výbor.„Myslím, že to je urážlivá otázka. Odpověď zní ne. Výkonnost nebyla ohrožena kvůli úspěšnému úderu.“Víte, já jsem byl vůči Hillary Clintonové velmi kritický už v roce 2016, kdy vyšel najevo rozsah té e-mailové kauzy. Ale skutečnost, že Hillary Clintonová nebyla stíhána dříve, ať už právem, nebo neprávem, by neměla změnit nynější měřítko posuzování ministerstva spravedlnosti, pokud zahájí vyšetřování, což otázka..Ne, nemyslím si, že je to správný argument. Co to říká tisícům lidí v armádě a ve zpravodajské komunitě a na ministerstvu zahraničí a v dalších vládních agenturách, že nejvyšší úrovně americké vlády dělají takovéto chyby a a přinejmenším dosud nečelily následkům. Co to dělá s jejich respektem k vedení?