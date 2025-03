Lékaři bez hranic: Každé tři minuty zemře na tuberkulózu jedno dítě

„Přerušení léčby tuberkulózy je jedním z nejrizikovějších faktorů pro vznik rezistence vůči antituberkulotikům. Rezistentní formy TBC se pak mohou šířit na další osoby, které budou obtížněji léčitelné,“ varuje farmaceut Stanislav Havlíček, který se před pár dny vrátil z mise v Jižním Súdánu.

Nejde však „jen“ o přerušení léčby, ale i o nedostatek zdrojů pro zavedení screeningu a prevence. Mnoho dětí není diagnostikováno, protože chybí kvalitní testy, a to vede k velkým mezerám v léčbě. Děti s TBC budou prvními a nejzranitelnějšími oběťmi nedávných škrtů v krátkodobém, ale zejména dlouhodobém horizontu. „Již léta pozorujeme, jak smrtelně závažné jsou problémy v přístupu k diagnostice a léčbě tuberkulózy u dětí v zemích, kde pracujeme,“ uvádí Cathy Hewison, vedoucí pracovní skupiny Lékařů bez hranic pro TBC. „S omezením financí se tyto mezery jen dále prohloubí a hrozí, že přijdeme o roky pokroku. Nikdo by neměl umírat nebo trpět na tuto nemoc, které lze předcházet a kterou lze léčit,“ uzavírá Hewison.

Dopady v praxi

V pákistánské provincii Sindh jsou týmy Lékařů bez hranic svědky toho, že škrty vedou k rušení komunitních služeb, které v zemi s vysokým výskytem TBC hrají klíčovou roli. A to zejména díky aktivnímu screeningu v komunitách nebo rodinách s větším rizikem onemocnění a poskytování preventivní léčby TBC dětem.

Nejvíce ohrožené jsou děti s oslabeným imunitním systémem, například v důsledku infekce HIV nebo podvýživy. „Nemůžeme dovolit, aby rozhodnutím o financování děti přicházely o život,“ zdůrazňuje koordinátorka lékařských aktivit Lékařů bez hranic v Pákistánu Ei Hnin Hnin Phyu, která dlouhodobě pobývá v Česku.

Nedávné přerušení podpory ze strany Washingtonu zastavilo řadu klinických studií. Výzkum a inovace v oblasti tuberkulózy se proto výrazně zbrzdí, přičemž mnohé z nich jsou pro dětské pacienty zásadní. Jde o obrovský krok zpět.

Lékaři bez hranic jsou největším nevládním poskytovatelem léčby tuberkulózy na světě, čímž se zabývají již 30 let. Často spolupracují s národními zdravotnickými orgány. Léčí lidi v nejrůznějších prostředích, včetně konfliktních zón, slumů, věznic, uprchlických táborů a venkovských oblastí. Organizace se také podílí na hledání kratších a bezpečnějších režimů léčby TBC rezistentní na léky. Vede také projekt TACTiC (Test, Avoid, Cure TB in Children), jehož cílem je implementovat nová doporučení WHO ke zlepšení léčby TBC u dětí ve více než desítce zemí Afriky a Asie. Součástí projektu je také operační výzkum a snaha o zavedení doporučení WHO v národních zdravotnických systémech.