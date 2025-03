Ohromující únik tajných vládních informací na serveru Signal odhaluje intenzitu nenávisti Trumpovy administrativy vůči Evropě

25. 3. 2025

čas čtení 6 minut





Zprávy nechtěně sdílené s novinářem z Atlantiku odhalují nepřikrášlenou pravdu o tom, co si Vance a Hegseth myslí o evropských spojencích, upozorňuje Andrew Roth





Pokud už Evropa nebyla na pozoru, mimořádný únik informací o jednáních JD Vance a dalších vysoce postavených úředníků Trumpovy administrativy o úderu proti Húsíům v Jemenu byl dalším znamením, že má na zádech terč.



Představitelé Trumpovy administrativy poskytli Jeffreymu Goldbergovi z časopisu Atlantic při plánování úderu proti Húsíům ohromující únik zpravodajských informací, který vyvolal hněv republikánů, kteří kdysi vyzvali k trestnímu vyšetřování Hillary Clintonové a dalších osob za to, že si rychle zahrávají s citlivými informacemi.



Na první pohled měl úder proti Húsíům mnohem více společného s politikou Trumpovy administrativy v oblasti ochrany námořního obchodu a zadržování Íránu než s jejími obavami z toho, že se Evropa přiživuje na amerických výdajích na obranu a vojenské zdatnosti.



Zdá se však, že Vance je odhodlán tento aspekt prosazovat jako důvod k odložení úderu.



„Myslím, že děláme chybu,“ napsal Vance a dodal, že zatímco Suezským průplavem prochází pouze 3 % amerického obchodu, evropský obchod tvoří 40 %. „Existuje reálné riziko, že veřejnost tomu nerozumí nebo nechápe, proč je to nutné,“ dodal. „Nejsilnějším důvodem, proč to udělat, je, jak řekl (Trump), vyslat vzkaz.“ , upozorňuje Andrew RothPokud už Evropa nebyla na pozoru, mimořádný únik informací o jednáních JD Vance a dalších vysoce postavených úředníků Trumpovy administrativy o úderu proti Húsíům v Jemenu byl dalším znamením, že má na zádech terč.Představitelé Trumpovy administrativy poskytli Jeffreymu Goldbergovi z časopisu Atlantic při plánování úderu proti Húsíům ohromující únik zpravodajských informací, který vyvolal hněv republikánů, kteří kdysi vyzvali k trestnímu vyšetřování Hillary Clintonové a dalších osob za to, že si rychle zahrávají s citlivými informacemi.Na první pohled měl úder proti Húsíům mnohem více společného s politikou Trumpovy administrativy v oblasti ochrany námořního obchodu a zadržování Íránu než s jejími obavami z toho, že se Evropa přiživuje na amerických výdajích na obranu a vojenské zdatnosti.Zdá se však, že Vance je odhodlán tento aspekt prosazovat jako důvod k odložení úderu.„Myslím, že děláme chybu,“ napsal Vance a dodal, že zatímco Suezským průplavem prochází pouze 3 % amerického obchodu, evropský obchod tvoří 40 %. „Existuje reálné riziko, že veřejnost tomu nerozumí nebo nechápe, proč je to nutné,“ dodal. „Nejsilnějším důvodem, proč to udělat, je, jak řekl (Trump), vyslat vzkaz.“



Vance tvrdil, že Spojené státy opět dělají to, co by měla dělat Evropa. Odpovídá to jeho dřívějším argumentům, že USA zbytečně financují evropskou bezpečnost, a posměchu, který projevil vůči evropským spojencům (téměř jistě Velké Británii a Francii), když je označil za „nějakou náhodnou zemi, která 30 nebo 40 let nevedla válku“. (Obě země bojovaly v Afghánistánu a Spojené království bojovalo po boku USA v Iráku).



Právě během této politické diskuse, napsal Goldberg, se tím přesvědčil, že četl výroky skutečného Vance, stejně jako ministra obrany Peta Hegsetha, poradce pro národní bezpečnost Michaela Waltze a vysokého Trumpova poradce Stephena Millera.



Pak Vance zašel ještě o krok dál. Tiše přiznal rozdíl mezi svou zahraniční politikou a Trumpem s tím, že tvrdil, že by americký úder proti Husiům podkopal prezidentovu evropskou politiku - tu se snažil Vance definovat ve svém provokativním projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci, kde obvinil evropské lídry z útěku před vlastními voliči, a na Fox New šířil své euroskeptické názory.



„Nejsem si jist, zda si prezident uvědomuje, jak moc je to v rozporu s jeho současným poselstvím o Evropě,“ napsal Vance. „Existuje další riziko, že budeme svědky mírného až silného nárůstu cen ropy. Jsem ochoten podpořit konsensus týmu a nechat si tyto obavy pro sebe. Existuje však silný argument pro to, abychom to o měsíc odložili, udělali si práci se sdělením, proč je to důležité, zjistili, jak je na tom ekonomika atd.“



Jmenovaní v hovoru také odrážejí rostoucí vliv J.D. Vance v kruzích, kde se tvoří zahraniční politika. Vance jmenoval svým zástupcem Andyho Bakera, svého poradce pro národní bezpečnost, který pomáhal vést přechodný tým v Pentagonu. Hegseth jmenoval Dana Caldwella, předního zastánce „zdrženlivosti“ při uplatňování zahraniční moci USA v zahraničí s cílem chránit Evropu a čelit soupeřům, jako je Rusko, což naznačuje přítomnost Vanceova týmu i na vysokých úrovních Pentagonu.



V jádru neshody naznačovaly, že Vanceovy názory na zahraniční politiku nejsou zcela v souladu s Trumpem. Trump obecně vnímá svět jako transakční a optimisté v Evropě tvrdili, že by si mohl vynutit pozitivní výsledek tím, že by tyto země přiměl k vyšším výdajům na obranné rozpočty. Vance se však ve svých antipatiích vůči transatlantickému spojenectví jeví mnohem konfrontačnější a zásadovější a napadá evropské představitele za to, že podporují hodnoty, které podle něj nejsou v souladu s USA.



To z Vancea dělá pro Evropu ještě větší problém. Kaja Kallas, šéfka evropské zahraniční politiky, obvinila Vance, že se „snaží vyvolat boj“ s evropskými spojenci. Jiný evropský diplomat uvedl: „Je pro Evropu velmi nebezpečný... možná nejnebezpečnější z celé administrativy.“ Jiný řekl, že je „posedlý“ snahou vrazit klín mezi Evropu a USA.



Na chatu se někteří snažili - opatrně - Vanceovi domluvit. Hegseth uvedl, že úder podpoří „základní“ americké hodnoty včetně svobody plavby a provede odstrašení. Řekl však, že údery by mohly počkat, pokud by si to přál. Waltz, tradicionalista v oblasti zahraniční politiky, řekl: „Budou to muset být Spojené státy, kdo znovu otevře tyto námořní cesty.“ Souhlasil však s tím, že se administrativa snaží „dát dohromady náklady s tím spojené a uvalit je na Evropany“.



„Pokud si myslíte, že bychom to měli udělat, pojďme na to. Jen se mi příčí znovu zachraňovat Evropu,“ odpověděl Vance. Hegseth souhlasil, že „plně sdílím váš odpor k evropskému bezplatnému zatěžování. Je to TRAPNÉ.“ Dodal však, že „jsme jediní na planetě (na naší straně účetnictví), kdo to může udělat“.



Trumpův důvěrník Miller rozhovor fakticky ukončil s tím, že Trump má jasno. „Zelená, ale brzy dáme Egyptu a Evropě jasně najevo, co za to očekáváme.“



Obecně se politika Trumpovy administrativy vůči Evropě dostává do centra pozornosti. A jen málokdo vystoupí, aby vyjádřil podporu NATO nebo Evropě jako takové. V podcastovém rozhovoru o tomto víkendu se vysoký Trumpův vyslanec Steve Witkoff zamýšlel nad tím, že ekonomiky zemí Perského zálivu mohou nahradit ekonomiky Evropy. „Mohlo by to být mnohem větší než Evropa. Evropa je dnes nefunkční,“ řekl.





Tucker Carlson, moderátor a další Trumpův důvěrník, souhlasil. „Bylo by to dobré pro svět, protože Evropa umírá,“ řekl.





Zdroj v angličtině ZDE

1