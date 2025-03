Izraelští osadníci napadli a zatkli palestinského režiséra, který získal Oscara

25. 3. 2025

Hamdana Ballala z filmu No Other Land napadli ozbrojení osadníci na Západním břehu Jordánu a předali ho izraelské armádě





Palestinský režisér oscarového dokumentu No Other Land byl zatčen izraelskou armádou poté, co na jeho dům zaútočili maskovaní osadníci.



Podle pěti amerických židovských aktivistů, kteří byli svědky útoku, byl Hamdan Ballal, jeden ze čtyř režisérů filmu, který dokumentuje ničení vesnic na Západním břehu Jordánu, obklíčen a napaden skupinou asi 15 ozbrojených osadníků v Susii v oblasti Masafer Yatta jižně od Hebronu.



„Začali házet kameny směrem k Palestincům a zničili nádrž na vodu poblíž Hamdánova domu," uvedl Joseph z aktivistů Centra pro židovské nenásilí, který požádal, aby z bezpečnostních důvodů nepoužíval své celé jméno.





Svědci uvedli, že na místo dorazila skupina vojáků spolu s dalšími osadníky oblečenými ve vojenských uniformách, kteří Hamdana zahnali do jeho domu a předali ho armádě.



„Osadníci zničili jeho auto kameny a propíchli jednu pneumatiku,“ řekl další svědek Raviv. „Všechna okna a čelní skla byla rozbitá.



Členové skupiny aktivistů útok natočili a poté vstoupili do domu a uviděli na podlaze krev, která podle jednoho z členů rodiny tam bylo z incidentu, když Hamdana udeřili do hlavy.



Režisér a další muž - identifikovaný pouze jako Násir - byli zatčeni a odvezeni na policejní stanici. Nebylo jasné proč.



IDF ve svém prohlášení uvedly, že došlo k násilné konfrontaci mezi Palestinci a Izraelci poté, co „teroristé“ házeli kameny na izraelské občany.



„Síly IDF a izraelské policie přijely rozehnat konfrontaci, v tomto okamžiku začalo několik teroristů házet kameny na bezpečnostní síly,“ uvádí se v prohlášení.



„Síly zadržely tři Palestince podezřelé z toho, že na ně házeli kameny, a také izraelského civilistu zapojeného do násilné konfrontace. Zadržení byli převezeni k dalšímu výslechu izraelskou policií.“



Basel Adra, další ze čtyř režisérů filmu No Other Land, kteří všichni pocházejí z Izraele a Palestiny, řekl, že se domnívá, že eskalace osadnického násilí může být reakcí na mezinárodní uznání, které dokument získal.



„Palestinci ve vesnici jsou téměř denně vystaveni fyzickým útokům ze strany osadníků. Násilí ze strany osadníků se zde stupňuje. Možná je to pomsta za film a Oscara,“ řekl.



Adra, který byl svědkem útoku v Susii, popsal násilí jako „strašné“. „Byly tam desítky osadníků spolu s izraelskými vojáky a ohrožovali nás zbraněmi,“ řekl. „Policie tam byla od začátku a nezasáhla. Zatímco na nás vojáci mířili zbraněmi, osadníci začali útočit na domy Palestinců.



„Hamdan se snažil chránit svou rodinu a osadníci ho napadli. Vojáci začali střílet do vzduchu, aby zabránili komukoli Hamdanovi pomoci. Ten křičel o pomoc. Nechali osadníky, aby na něj zaútočili, a pak ho armáda unesla,“ dodal.



Izraelský spolurežisér filmu Násir Yuval Abraham napsal na Twitteru: „Skupina osadníků právě zlynčovala Hamdana Ballala, spolurežiséra našeho filmu No Other Land. Zbili ho a on má zranění na hlavě a břiše, krvácí. Vojáci vtrhli do sanitky, kterou zavolal, a odvezli ho. Od té doby po něm není ani stopy.“



Není to poprvé, co byli režiséři a členové štábu filmu No Other Land napadeni osadníky.



Loni v únoru byl Adra také obklíčen a napaden maskovanými izraelskými osadníky.



Dříve v pondělí Adra napsal na Twitteru, že „ozbrojení a maskovaní osadníci“ „vedou teroristický útok na Masafer Yatta“, jak psal.



„Desítky osadníků dorazily k domu mého přítele Nasera v Susii, házely na jeho dům kameny, rozbíjely jeho vozidlo a noži propichovaly [pneumatiky vozidla],“ dodal.



„Riskovali jsme život, abychom mohli natáčet,“ řekl a poznamenal, že ‚vojáci nám nařizují, abychom zůstali ve svých domovech ve vesnici, zatímco ti, kteří útočí a mohli obyvatele v jejich domech povraždit, se volně pohybují maskovaní po vesnici‘.





Izraelský ministr kultury označil Oscara pro tento společný palestinsko-izraelský dokument za „smutný okamžik pro světovou kinematografii“.





