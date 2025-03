Čínské automobilky odcházejí z Ruska

26. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Ruský automobilový trh bude letos čelit masovému exodu značek z Číny, řekl Alexej Podščekoldin, šéf Ruské asociace prodejců automobilů (ROAD). "Desítky čínských značek se nemontují v Rusku, ale dovážejí se z Číny. A poptávka po nich u nás není velká. Koneckonců, pokud společnost nemůže udržovat síť servisních středisek v Ruské federaci a rychle poskytovat náhradní díly a opravy v záruce, pak jí málokdo věří. V roce 2025 uvidíme, že budeme mít ještě méně čínských značek," řekl Podščekoldin Ura.ru.

Podle něj jen několik výrobců z Číny otevřelo montážní linky a servisní střediska v Rusku a poskytlo přístup k náhradním dílům. Mezi nimi jsou takové automobilové značky jako Changan, Chery, Geely a Haval. V současné době je na primárním a sekundárním trhu v Rusku zastoupeno více než 100 automobilových značek. Asi 60 % z nich jsou Číňané, asi 30 % Rusové a 5-6 % oficiálně opustilo Rusko, uvedl šéf ROAD. Dodal, že tento podíl může zůstat až do konce roku 2025.

Předtím zástupci prodejců varovali před odchodem některých čínských značek automobilů z Ruska. Mluvíme podle nich především o čínských značkách s minimální zákaznickou základnou – Livan, Kaiyi, SWM, Foton atd. "Dealeři přestali do těchto značek investovat. Zároveň můžeme mluvit o stejnosti čínských aut, protože ve skutečnosti existují skupiny Chery, Geely, Great Wall a Changan. Vyrábějí podobná auta s podobnou technologií, cenou a designem. Plus mínus jsou všechny ve stejném cenovém segmentu, takže v cenové kategorii do 2-3 milionů rublů je mezi nimi velmi urputný boj," řekl Nikolaj Ivanov, ředitel oddělení nových automobilů společnosti Rolf.

Po zahájení invaze na Ukrajinu opustily Rusko všechny mezinárodní automobilky – zastavily výrobu a přestaly dodávat hotové vozy. Šéf týmu analytiků komerčního bloku Avito Auto Artěm Sokolov na konci listopadu uvedl, že podíl čínských značek mezi novými automobily v Rusku dosáhl do konce roku 68 %. Podle Autostatu se v první desítce z hlediska prodeje nových vozů v Ruské federaci umístilo sedm značek z Číny. Mezi ně patří Haval (12,08 %), Chery (10,07 %), Geely (9,8 %). Celkově byl podíl čínských automobilů 47,35 %.

