Britský ministr zdravotnictví: Útoky Izraele na Gazu jsou neospravedlnitelné a nepřijatelné

26. 3. 2025

čas čtení 1 minuta



Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting zdůraznil, že rozhodnutí Izraele porušit příměří v Gaze je „duši zničující“ a „nelze ho ospravedlnit"



Útoky Izraele na Gazu jsou „neospravedlnitelné“ a „nepřijatelné“, prohlásil Wes Streeting. Tento britský ministr zdravotnictví vyjádřil znepokojení nad záběry bomb, které rozbíjejí region, který Izraelci ohrožují „již mnoho let“.



Streeting uvedl, že rozhodnutí Izraele porušit příměří v Gaze považuje za „duši zničující“, a trval na tom, že útoky „neslouží zájmu Izraele a nelze je ospravedlnit jako sebeobranu“, a dodal: „Musí to přestat.“



V pondělí izraelské nálety zabily v Gaze nejméně 65 lidí, včetně žen, dětí a dvou novinářů, téměř týden poté, co porušil dohodu o příměří s Hamásem.

Rozsah útoků přiměl OSN, aby oznámila, že „omezí svou působnost“ v Gaze poté, co při útoku na jeden z jejích objektů zahynul jeden její zaměstnanec a pět dalších bylo zraněno.



Streeting zdůraznil, že labouristé od doby, kdy jsou u moci, využili „všechny dostupné diplomatické páky“, aby se pokusili ukončit „krvavou válku“, ale jako ministr britské vlády se stále cítí „bezmocný“.



V projevu na akci Guardian Live řekl: „Zrovna dnes ráno jsem si prohlížel fotografie místa zvaného Susya na Západním břehu Jordánu, kterému Izraelci již mnoho let hrozí demolicí a které se nyní nachází v první linii osadnického násilí.



Je to naprosto neospravedlnitelné. Je to naprosto nepřijatelné. Neslouží to vlastnímu zájmu Izraele. Nelze to ospravedlnit jako sebeobranu a musí to přestat.“



Dodal: „Je velmi frustrující, dovolte mi říci, že jsem členem vlády Spojeného království a stále se cítím bezmocný tváří v tvář tomuto strašlivému konfliktu, který nepřináší nic ani Izraelcům, ani Palestincům.“







Zdroj v angličtině ZDE

