Jak svět přihlíží genocidě v Gaze

26. 3. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty



7. října zahájili militanti Hamasu brutální a neomluvitelný útok na izraelské civilisty, při kterém zemřelo přes tisíc lidí a další byli vzati jako rukojmí. Šlo o zločin, který si zasloužil celosvětové odsouzení. Následovala však drtivá a nepřiměřená vojenská reakce Izraele, která proměnila Gazu v hřbitov. Hromadné zabíjení civilistů, ničení domů a infrastruktury, blokáda potravin a zdravotní pomoci a nucené vysídlení více než milionu lidí nejsou jen válečnými činy - jsou důkazem politiky, která trestá celou populaci za zločiny několika jedinců.



Podle definice OSN zahrnuje genocida činy „spáchané s úmyslem zničit úplně nebo částečně národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu“. Nevyžaduje koncentrační tábory ani plynové komory; vyžaduje záměr, systematické ničení a zbavení lidí možnosti existovat. Izraelské bombardování Gazy - útoky na uprchlické tábory, nemocnice a civilisty ukrývající se v údajně „bezpečných zónách“ - to tomuto vzoru odpovídá.



Už jsme to viděli. Ve Rwandě svět váhal, nejistý, zda masové vraždění Tutsiů extremistickými Hutuy skutečně představuje genocidu. Když světoví lídři konečně uznali správnou terminologii, bylo již téměř milion mrtvých. V Bosně srbské síly prováděly etnické čistky roky, než mezinárodní společenství příliš pozdě zasáhlo, aby zabránilo masakru tisíců ve Srebrenici. Holocaust se také odvíjel postupně - nejprve zákony omezující práva židů, pak nucené ghettoizace, poté masové popravy - zatímco velká část světa to odmítala jako jen další kapitolu evropského antisemitismu.



Izraelské činy v Gaze sledují podobnou trajektorii. Od začátku bombardování zemřelo přes 50 000 Palestinců, většinou žen a dětí. Celé čtvrti byly vymazány z mapy. Podmínky pro přežití byly záměrně zničeny, protože potraviny, voda a zdravotní pomoc jsou blokovány. Nejde o vedlejší důsledky války; jde o výsledek promyšlené politiky, jejímž cílem je kolektivní trestání civilního obyvatelstva.



A přesto svět váhá. Mnoho západních vlád, zejména Spojené státy, nadále prezentuje izraelské akce jako sebeobranu, navíc zjevné a drtivé asymetrie. Rétorika je děsivě povědomá: „Je příliš brzy na to, aby se to nazývalo genocidou.“ „Potřebujeme více důkazů.“ „Izrael má právo bránit se.“ Stejné výmluvy jsme slyšeli ve Rwandě, v Bosně, dokonce i v prvních letech Holocaustu.



Už nejde o Hamás. Jde o to, že celý palestinský národ trpí za činy militantní skupiny. Zničení Gazy nevrátí životy Izraelců ztracené 7. října. Nepřinese Izraeli bezpečnost. Zajistí však generace utrpení, radikalizace a nestability. Pokud nás historie něco učí, pak to, že kolektivní trest nepřináší mír - pouze zasévá semena dalšího násilí.