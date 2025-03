STEM: Stále rasismus v ČR: Češi mají v souvislosti se zaměstnáváním cizinců smíšené pocity. A nenávist k invalidům

Volební tendence české veřejnosti – únor 2025



Analytický ústav STEM od začátku roku na týdenní bázi sleduje vývoj volebních preferencí. Na konci února 2025 by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO s přibližně 33 % hlasů. Koalice SPOLU by získala 18 %, hnutí STAN se pohybuje blízko svých historických maxim, SPD zůstává stabilní nad 10 % a Piráti se po předchozím poklesu drží na necelých 7 %. Týdenní sledování umožňuje detailní vhled do dynamiky politických preferencí české veřejnosti.