Poté, co americký deportační úřad ICE zatkl ve státě Massachusetts stovky lidí, jsou rodiny, které si myslely, že se jich to netýká, absolutně šokovány

25. 3. 2025

V New Bedfordu bylo minulý týden imigračními úřady zatčeno několik dělníků, kteří šli na stavbu, píše list Boston Globe. Ve Fall River občanka z Portorika uvedla, že jí federální úředníci zablokovali auto, dokud jim nepředložila tři doklady totožnosti.



A v Chelsea byl minulé úterý cestou do práce zadržen otec dvou dětí ze Salvadoru, který měl pracovní povolení, neměl žádný známý záznam v trestním rejstříku a čekal na udělení azylu. Muž, který je v zemi již více než pět let, je nyní zadržován v detenčním centru v Plymouthu.



Aby toto prohlášení podtrhl, oznámil v pondělí „hraniční car“ prezidenta Trumpa Tom Homan v příspěvku na Twittru, že přiletěl do Bostonu, aby dohlédl na operaci, během níž federální agenti zatkli v Bostonu a okolí 370 lidí. Podle prohlášení představitelů ICE při operaci, která se rozprostírala od Berkshires po Barnstable County, orgány činné v trestním řízení zabavily asi 44 kilogramů metamfetaminu, 5 kilogramů fentanylu, 1,2 kilogramu kokainu a tři zbraně.



Podle představitelů ICE, kteří neposkytli informace o dalších 165 zatčených osobách, mělo 205 z nich „významné odsouzení nebo obvinění z trestné činnosti“.



Zatčení pocházeli mimo jiné z Brazílie, Chile, Dominikánské republiky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Jamajky a Ruska, uvedli úředníci.



Trump vyhrožuje, že bude deportovat miliony lidí, kteří do země vstoupili nelegálně, ale podle odborníků je příliš brzy na to, aby se dalo říci, zda se tyto deportace uskuteční. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti v tiskové zprávě z 13. března uvedlo, že za prvních 50 dní Trumpovy vlády ICE zatkla více než 32 800 osob, z nichž polovina byla odsouzena za trestný čin.



Podle nedávné analýzy vládních údajů, kterou provedl deník New York Times, provedla administrativa v únoru přibližně 18 000 deportací. Pokusila se také zrušit legální status některých přistěhovalců, včetně statusu studenta Kolumbijské univerzity Mahmúda Khalíla, palestinského aktivisty, který má zelenou kartu tedy trvalý pobyt v USA.



Sarah Sherman-Stokesová, profesorka a zástupkyně ředitele Kliniky pro práva přistěhovalců a obchodování s lidmi na právnické fakultě Bostonské univerzity, uvedla, že šestidenní operace signalizuje odklon od donucovacích opatření zaměřených převážně na přistěhovalce s trestní minulostí.



„Zdá se, že jsme vstoupili na nové území, pokud jde o intenzitu a četnost,“ řekla Sherman-Stokesová.



Trumpova administrativa dala úředníkům ICE pokyn, aby prováděli nejméně 1 200 až 1 500 zatčení denně, přičemž na jednu terénní kancelář připadá 75 zatčení denně, uvedl v lednu deník The Washington Post.



John Sandweg, bývalý úřadující ředitel ICE za Obamovy vlády, uvedl, že takovýto „taktický posun“ ze strany Trumpovy administrativy očekával, aby splnil kvóty zatýkání.



Aby zvýšili jejich počet, mohou úředníci spolupracovat s dalšími agenturami a soustředit se na oblast, která může mít vysoký počet přistěhovalců, řekl Sandwegová. „Často se stává, že zatknete lidi, kteří, upřímně řečeno, vezou své děti do školy nebo jdou do práce.“



Mluvčí Bílého domu Kush Desai uvedl, že Trumpova administrativa je „odhodlána splnit mandát prezidenta Trumpa k masové deportaci nelegálních kriminálních migrantů, prosazování našich imigračních zákonů a zabezpečení našich hranic“.



Do úsilí o zadržení přistěhovalců v Massachusetts se minulý týden zapojili federální agenti z několika oddělení; mimo jiné ze dvou složek ICE, FBI, Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami, Úřadu pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny, Diplomatické bezpečnostní služby, Úřadu státního zástupce USA pro Massachusetts a Maršálské služby.



V pondělí Homan uvedl, že „většina“ osob zatčených při bostonské operaci byli „významní zločinci“, včetně šesti zahraničních uprchlíků, z nichž čtyři byli hledaní pro vraždu nebo si měli odpykat trest za vraždu.



Mluvčí města ve svém prohlášení uvedl, že Boston je nejbezpečnějším velkoměstem v zemi a spolupracuje se všemi úrovněmi orgánů činných v trestním řízení. Mluvčí uvedl, že město nemůže potvrdit, zda byly všechny zatčené osoby zadrženy zákonně, a vyzval ICE, aby o nich zveřejnila informace „pro zajištění transparentnosti“.



V některých místních detenčních zařízeních došlo k nárůstu počtu zadržených osob ICE. V nápravném zařízení Plymouth County se počet zadržených ICE od konce loňského roku zvýšil asi o 30 procent.



V nápravném zařízení Strafford County House of Corrections v New Hampshire byl v únoru v jednu chvíli zadržován nejvyšší počet zadržených ICE, který věznice zaznamenala od roku 2014.



V Massachusetts jsou některé rodiny, které si myslely, že budou před donucovacími opatřeními Trumpovy administrativy v bezpečí, naprosto v šoku.



Elmer, třicetiletý otec dvou dětí ze Salvadoru, mířil minulé úterý do práce v Chelsea, když federální agenti obklíčili dodávku, ve které jel, jak vypověděla jeho rodina a zaměstnavatel. Poté, co si vyžádali řidičský průkaz amerického občana, který dodávku řídil a vede podnik, se agenti obrátili na ostatní pracovníky a požadovali jejich doklady. Elmerova rodina si vyžádala, aby se z obavy před odvetou používalo pouze jeho křestní jméno.



Členové rodiny uvedli, že Elmer má platné pracovní povolení, které úředníkům vydal. Přesto byl spolu s dalšími dvěma pracovníky zadržen a je držen ve vazbě ICE v detenčním centru v Plymouthu.

„Byl jsem ve velkém šoku,“ řekl jeho bratr Derick Morales.



Morales, který žije s Elmerem, řekl, že jeho bratr si nedávno obnovil pracovní povolení.



„Nemá žádný záznam v trestním rejstříku, měl u sebe platný doklad,“ řekl třiadvacetiletý Derick.



Podobné akce byly zaznamenány ve více komunitách s vysokým počtem přistěhovalců. V New Bedfordu byli podle obhájců komunity na začátku tohoto měsíce zadrženi tři muži, kteří pracovali v místní myčce aut. ICE neuvedla, zda měli tito muži nějakou trestní minulost.



Adrián Ventura, předseda Centro Comunitario de Trabajadores, které podporuje místní přistěhovaleckou komunitu, uvedl, že zatýkání „zanechává lidi opravdu traumatizované“.



„Nejdříve jsme si mysleli, že (úřady) berou jen lidi se záznamem v trestním rejstříku,“ řekl Ventura ve španělštině. „Teď ale mají obrovský dosah.“



Elmer, který byl zatčen na cestě do práce v Chelsea, a jeho rodina překročili v roce 2019 neoprávněně hranice, kde se předali imigračním úřadům a požádali o azyl, uvedla v rozhovoru jeho manželka Carolina. V příštím roce je čeká termín imigračního soudu. Mezitím jí a jejímu manželovi bylo uděleno pracovní povolení. Elmer natíral domy po celé Nové Anglii, Carolina pracuje v mateřské školce.



Mají dvě děti: šestiletého syna Jaydena a pětiletou dceru Araceli, občanku USA. Carolina požádala Globe, aby použil její druhé jméno z obavy, že bude zadržena.



Carolina uvedla, že se rodina snažila dodržovat všechna pravidla azylového řízení - utratila tisíce dolarů za imigračního právníka, dostavila se na každý soudní termín, měla v pořádku pracovní povolení a nadále platila daně.



Dvaatřicetiletá Carolina a její malé děti se několik dní po zatčení bály vyjít z domu. Její syn Jayden chodil za školu a odmítal jíst.





„Ptají se mě, proč se jejich otec nevrací,“ řekla Carolina. „To mě ničí.“





Zdroj v angličtině ZDE

