Prozrazení válečných plánů USA dokazuje, že státy ze špionážní skupiny Five Eyes se musí „postarat sami o sebe“, říká Mark Carney

26. 3. 2025

Skandál vysokých činitelů Trumpovy "vlády" s prozrazením utajovaných vojenských informaci na Signálu novináři pravděpodobně zatíží skupinu států spolupracujících na vzájemné výměně špionážních informací ve skupině Five Eyes. Státy zvažují, jak bude Trumpova administrativa dál nakládat s utajovanými informacemi



Kanadský premiér Mark Carney prohlásil, že neúmyslný únik utajovaných vojenských plánů vysokými představiteli USA znamená, že spojenecké země se musí stále více „starat samy o sebe", protože důvěra vůči USA, vůči kdysi blízkému spojenci se vytrácí.





V projevu den poté, co vyšlo najevo, že do skupinového chatu, v němž se diskutovalo o leteckých úderech proti jemenským povstalcům, byl omylem zařazen novinář, Carney uvedl, že toto pochybení zpravodajských služeb je „vážnou, závažnou záležitostí a je třeba si z něj vzít veškeré ponaučení“. Dodal, že bude rozhodující sledovat, „jak lidé na tyto chyby reagují a jak je dotahují do konce“.



Kanada je spolu s Austrálií, Novým Zélandem a Spojeným královstvím jedním z členů sítě pro sdílení zpravodajských informací Five Eyes a únik utajovaných informací pravděpodobně tuto skupinu dále zatíží, protože zvažuje, jak vážně současná americká administrativa bere nakládání s přísně tajnými informacemi.



K odhalení došlo v době, kdy se Kanada potýká s rychle se zhoršujícími vztahy se Spojenými státy, svým největším obchodním partnerem a nejbližším vojenským spojencem.



„Mojí povinností je plánovat na nejhorší, je přemýšlet o nejtěžším vývoji nového prostředí hrozeb, co to znamená pro Kanadu a jak Kanadu nejlépe ochránit,“ řekl Carney během úterní zastávky v předvolební kampani. Premiér v neděli vyhlásil předčasné volby.



„Součástí této reakce je být stále více kanadský v našich obranných schopnostech, stále více kanadský v našich rozhodnutích... Musíme se starat sami o sebe.“



Britský ministr pro ozbrojené síly Luke Pollard v úterý na dotaz ohledně incidentu sdělil výboru pro obranu Dolní sněmovny, že v důsledku toho nebyl ohrožen žádný britský vojenský personál.



Dodal: „Na veškerý služební personál Spojeného království se vztahuje náš běžný přístup k operační bezpečnosti a výbor pochopí, že nebudu zabíhat do podrobností, jakým způsobem zajišťujeme [bezpečnost] naší účasti na jakékoli podpoře vojenských operací v Rudém moři nebo kdekoli jinde.

Ale máme vysokou důvěru v to, že opatření, která máme s našimi spojenci, včetně Spojených států, zůstávají nedotčena.“



Mluvčí premiéra Keira Starmera na brífinku dlouze hovořil o příspěvku Spojeného království ke společným vojenským operacím s Američany. Mluvčí však odmítl přímo kritizovat dvě osobnosti, které byly nejkritičtější k evropskému působení v oblasti obrany, JD Vance, viceprezidenta, a Pete Hegsetha, ministra obrany. Mluvčí rovněž trval na tom, že Spojené království navzdory úniku informací nadále rádo sdílí zpravodajské informace s USA.



Vláda Nového Zélandu se k této záležitosti odmítla vyjádřit. Na dotaz, zda narušení bezpečnosti vyvolalo obavy ohledně sdílení citlivých zpravodajských informací s Trumpovou administrativou, odpověděly kanceláře novozélandského premiéra Christophera Luxona a ministryně obrany Judith Collinsové, že situace je „záležitostí americké administrativy“.



Za zavřenými dveřmi budou vysocí vládní úředníci pravděpodobně diskutovat o rizicích sdílení zpravodajských informací s USA, a to v situaci, která by mohla být vnímána jako snížení protokolárních standardů, ale toto porušení by nemělo být důvodem k uzavření dohody, uvedl Andrew Little, jehož ministerské funkce zahrnovaly bezpečnost, zpravodajské služby a obranu za poslední novozélandské labouristické vlády.



„Naše vztahy přesahují rámec jednotlivých administrativ a jednotlivých politických vůdců. Na některé věci se budou - jako všichni - členové této vlády dívat s obavami. Ale myslím, že jde o to, aby se vztahy podařilo dlouhodobě zvládnout,“ řekl Little.



Podle Littlea Nový Zéland dosud řídil své vztahy s USA zodpovědně, ale nyní se jedná o „vztah, který vyžaduje neustálou ostražitost“.



Robert Patman, profesor Otagské univerzity v Dunedinu, který se specializuje na mezinárodní vztahy, označil narušení bezpečnosti za „mimořádné“ a „nešetrné“. „Potvrzuje to, co mnozí z nás cítili, že pan Trump si vybíral lidi spíše podle loajality než podle kompetencí, a tohle byla téměř dokonalá bouře, která čekala, až se stane,“ řekl Patman.



Širším problémem pro Nový Zéland a další země Five Eyes však bylo vědět, jak reagovat na „radikální odklon“ Trumpovy administrativy od řádu založeného na pravidlech, který zahrnoval vznášení územních nároků vůči liberálním demokraciím a stranění ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi v otázce jednání na Ukrajině.



„Měli bychom být vůči Trumpově administrativě přátelští tam, kde se naše zájmy shodují, ale tato administrativa dělá věci, které jsou v zásadě výzvou pro [novozélandské] národní zájmy.“





V Austrálii uvedlo ministerstvo zahraničních věcí a obchodu: „Tento incident je záležitostí Spojených států. Austrálie a Spojené státy pravidelně spolupracují na provádění vzájemně uznávaných standardů ochrany utajovaných materiálů.“





Zdroj v angličtině ZDE

