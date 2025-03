Čína se distancovala od myšlenky vyslat na Ukrajinu mírové jednotky

26. 3. 2025

Čínské ministerstvo zahraničí popřelo informace, že by se Peking mohl připojit k potenciální mírové misi na Ukrajině jako součást "koalice ochotných" iniciované francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. "Rád bych zdůraznil, že takové zprávy jsou zcela nepravdivé a postoj Číny k ukrajinské krizi je konzistentní a jasný," řekl v pondělí mluvčí ministerstva Kuo Ťia-kchun. Čínské ministerstvo zahraničí popřelo informace, že by se Peking mohl připojit k potenciální mírové misi na Ukrajině jako součást "koalice ochotných" iniciované francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. "Rád bych zdůraznil, že takové zprávy jsou zcela nepravdivé a postoj Číny k ukrajinské krizi je konzistentní a jasný," řekl v pondělí mluvčí ministerstva Kuo Ťia-kchun.

ČLR deklaruje svůj neutrální postoj ve vztahu k válce Ruska proti Ukrajině, ale zároveň nadále udržuje intenzivní ekonomické a politické vazby s Moskvou, mimo jiné prostřednictvím dodávek zboží dvojího užití (například neprůstřelných vest nebo dronů) a nákupu ropy, který se však v poslední době téměř zastavil v důsledku zpřísnění amerických sankcí. Čínské úřady zároveň neodsoudily ruskou invazi ani účast severokorejských vojáků v nepřátelských akcích na straně Ruské federace a také se nepostavily proti omezením uvaleným na Rusko.

V sobotu diplomatické zdroje pro Welt am Sonntag uvedly, že čínští představitelé uspořádali v Bruselu neveřejná setkání s evropskými diplomaty, aby zjistili jejich postoj k potenciální účasti Číny na možné mírové operaci na Ukrajině v případě příměří. Podle účastníků rozhovoru chtěli zástupci Číny vědět, zda by takový krok byl z hlediska Evropy žádoucí. Zdroje v Bruselu poznamenaly, že účast Číny "by mohla potenciálně přispět k tomu, aby Rusko přijalo mírové síly na Ukrajině".

Mírová mise pod záštitou "koalice ochotných" je iniciativou Spojeného království a Francie, jejímž cílem je sjednotit evropské vlády k ochraně Ukrajiny po dosažení mírové dohody. Kanada a Turecko se mohou také připojit k této skupině.

V únoru, jak uvádí The Economist, administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pozvala Čínu a Brazílii, aby rozmístily své mírové kontingenty podél linie příměří na Ukrajině spolu s jednotkami evropských zemí. Síly složené pouze z Evropanů by byly méně účinné při odstrašování potenciální agrese ze strany Ruska, zdůraznil v té době americký viceprezident J.D. Vance.

Druhý den Ťia-kchun popřel informace o možném vyslání čínských jednotek na demarkační linii a řekl, že o této otázce ani nebude diskutovat. Podle něj Peking vždy prosazoval zastavení ruskoukrajinské války prostřednictvím dialogu a vyjednávání.

