Channel 4 News: Další demonstrace v Gaze proti Hamásu

26. 3. 2025

čas čtení 3 minuty

Poslechněte si tohoto otce, který se chystá pohřbít svou dceru: „Byly jí čtyři roky. Není to Hamás, kdo umírá. Jsou to děti. Vy nezabíjíte Hamás, Netanjahu. Vy zabíjíte děti. Zabíjejte Hamás. Byli bychom rádi, kdybyste to udělal.“



Moderátor, Channel 4 News, středa 26. března 2025, 19 hodin: Zdá se, že v Gaze sílí vzácné veřejné projevy odporu vůči Hamásu. Ve středu proběhl už druhý den protestů, kdy stovky Palestinců vyšly do ulic a vyzývaly Hamás k odchodu a k ukončení války. Demonstrace začaly na severu a rozšířily se na řadu dalších míst v pásmu. Někteří z davu rozzlobeně obviňovali Hamás, že je zodpovědný za utrpení, které prožívají. Náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani přináší nejnovější informace.

Reportér: Hamás pryč, Pryč Hamás, skandují. Již druhý den po sobě davy v Gaze provolávají hesla proti této skupině a vyzývají k ukončení války. Demonstrace se konají jen na několika místech, ale jsou největším projevem odporu proti Hamásu od útoků ze 7. října a ničivého útoku Izraele na Gazu.





:Nechceme Hamás ani nikoho jiného. Hamás nás zničil. Přísahám Bohu, že je nenávidíme. Vrhají na nás svou krev. Co od nás chtějí? Ať nás nechají na pokoji."





„Jejich vláda zničila naše domovy, zničila nás, zabila nás a všechny vyhnala z domovů.“





Proto zde starší a mladí stojí jednotně za ukončením vlády Hamásu. Izraelští představitelé si možná také přejí, aby Hamás skončil. Protesty však nepřiměly k přerušení bombardování. Dnes zahynuly další desítky Palestinců. Nikdo v Gaze nezbavuje Izrael viny za krveprolití. Ať už za ně ostatní říkají cokoli. Není pochyb o tom, že jde o genocidu. Ale poslechněte si tohoto otce, který se chystá pohřbít svou dceru:





„Byly jí čtyři roky. Není to Hamás, kdo umírá. Jsou to děti. Vy nezabíjíte Hamás, Netanjahu. Vy zabíjíte děti. Zabíjejte Hamás. Byli bychom rádi, kdybyste to udělal.“





Během příměří a výměny rukojmích Hamás předváděl demonstrace síly. Mnozí obyvatelé Gazy vítali jejich snahu potrestat rabující a kontrolovat ceny potravin. Po dvou desetiletích zdejší vlády má Hamás stále značnou podporu. Vždy však měl také politické soupeře, kteří budou protesty podporovat i nyní. V projevu v izraelském parlamentu premiér Netanjahu řekl, že demonstrace ospravedlňují jeho brutální strategii.





Slova podpory ze strany Izraele musí být to poslední, co si lidé v ulicích Gazy přejí.





Izraelské bomby zde zabily desítky tisíc lidí. Ti, kteří ještě žijí, hladoví a humanitární pomoc je jim odříznuta, ale kromě hněvu na Izrael jsme často slyšeli i nespokojenost s Hamásem. I když veřejná kritika této skupiny může být nebezpečná. Zdá se, že ničivé následky obnovených izraelských útoků pohánějí mnoho dalších lidí přes bariéru strachu.Prozatím jsou demonstrace stále ještě pod kontrolou. Hamás naznačil, že by mohl odstoupit od moci, ale co je zásadní, neřekl, že by odzbrojil. Zdá se, že síla jeho kritiků roste.