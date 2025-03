Rusko: Centrální banka varovala vládu před hrozbou kolapsu cen ropy - stejně jako před rozpadem SSSR

26. 3. 2025

Světový trh s ropou může čelit období dlouhotrvajících nízkých cen, jako tomu bylo v druhé polovině 80. let, v předvečer rozpadu Sovětského svazu. Varování předložila Centrální banka Ruské federace ve své výroční uzavřené zprávě o rizicích pro ruskou ekonomiku.

V dokumentu, který kabinet ministrů obdržel v únoru, centrální banka poznamenává, že země OPEC a Spojené státy mohou způsobit kolaps světových cen ropy, pokud se rozhodnou pro prudké zvýšení produkce.

Centrální banka připomíná, že volná kapacita států OPEC nyní umožňuje zcela nahradit veškerou ruskou ropu na světovém trhu. Podle IEA mohou kartelové státy zvýšit produkci o 5 milionů barelů denně, což pokrývá veškerý vývoz ropy z Ruské federace. Samotná Saúdská Arábie má nečinná pole a vrty schopné čerpat 3 miliony barelů denně – tolik, kolik Rusko vyváží na světový trh po moři.

Centrální banka připomíná, že podobný precedens již existoval: od poloviny 70. let do poloviny 80. let Saúdská Arábie snížila produkci ve snaze udržet tehdy rekordní ceny na 30 dolarech za barel. Nicméně když Saúdové ztratili dvě třetiny tržního podílu během 10 let, v roce 1985 "otočili kohoutky", ztrojnásobili produkci a srazili ceny na 10-15 dolarů. To vyvolalo akutní měnovou krizi ve zchátralé sovětské ekonomice a o 6 let později skončilo de facto bankrotem a rozpadem SSSR.

Období nízkých cen ropy, které začalo v polovině 80. let, trvalo 18 let, cituje agentura Reuters zprávu centrální banky. V průběhu 90. let se barel obchodoval za 10-20 dolarů a teprve po roce 2000 začaly ceny růst, což umožnilo ruské ekonomice "lízat si rány" a přejít k zotavení.

Při plánování ruského rozpočtu na příští tři roky vláda stanovila cenu ropy na přibližně 70 dolarů za barel. I v tomto případě však státní pokladna zůstane v deficitu: příjmy budou letos nižší než výdaje o 1,17 bilionu, v roce 2026 o 2,2 bilionu a v roce 2027 o 2,7 bilionu.

Ve skutečnosti ruská ropa Urals v prvních měsících roku 2025 klesla pod 60 dolarů za barel a objem příjmů z rozpočtu na ropu a plyn klesl o téměř 20 %. Na konci roku, při současných cenách ropy, může státní pokladna přijít o 2 biliony rublů, varovalo dříve ministerstvo financí.

Americký prezident Donald Trump oznámil plány na snížení světových cen ropy s pomocí zemí OPEC v prvních dnech svého funkčního období. Kartel OPEC+, jehož je Rusko členem, však již v prosinci oznámil plány na postupné upuštění od snižování produkce, které v současné době činí 5,8 milionu barelů denně - což je více než 5 % celosvětové poptávky. Podle plánu OPEC+ začnou kartelové země od dubna zvyšovat produkci a do konce roku 2026 přidají na trh 2,2 milionu barelů nových denních dodávek.

Zdroj v angličtině: ZDE

