Britští tajní policisté léta sexuálně zneužívali své oběti

24. 3. 2025

čas čtení 6 minut

Tohle je neuvěřitelný, dlouhá léta v Británii trvající sexuální skandál, jímž britský stát dokázal, že umí být horší než někdejší komunistická totalita. Britská tajná policie posílala inkognito své agenty do levicových organizací, aby je špehovaly. Nejméně 25 těchto tajných policistů, vystupujících pod falešnými jmény, navázalo sexuální poměr s aktivistkami, které špehovali a udávali. Nemyslím, že by československá StB takovýmto způsobem zneužívala sexuálně své oběti. (JČ)





Britský policejní špeh, který svedl ženu do 19letého vztahu, byl ženatý s jinou ženou



Vyšetřování odhalilo, že tajný policista, který pod falešnou identitou zplodil dítě s aktivistkou, kterou špehoval, byl ženatý s druhou ženou



Tajný policista, který použil svou falešnou identitu, aby oklamal ženu a měl s ní devatenáctiletý intimní vztah, byl v té době ženatý s druhou ženou, odhalilo veřejné vyšetřování.



Policista před první ženou skrýval svou skutečnou identitu a během jejich vztahu jí nikdy neřekl o své skutečné práci. V rodném listě jejich syna použil své falešné jméno.





Pozoruhodný případ bude vyšetřovat vyšetřování, kterému předsedá penzionovaný soudce sir John Mitting.









Nejméně 25 britských „špionážních policistů“ mělo sex s podvedenými aktivistkami



Celkový součet ukazuje rozsah nečestnosti při tajných operacích za více než tři desetiletí





Nejméně 25 tajných policistů, kteří infiltrovali politické skupiny, navázalo sexuální vztahy s aktivistkami, které špehovali, aniž by jim prozradili svou pravou identitu.





Celkový počet ukazuje, jak byly ženy podváděny systematicky po dobu více než tří desetiletí. Jedná se o téměř pětinu všech policejních špionů, kteří byli vysláni, aby infiltrovali politická hnutí.



Čtyři z těchto policejních špionů zplodili děti se ženami, s nimiž se seznámili, když používali falešnou identitu k infiltraci účastníků kampaní.



Jedna žena, známá jako Jacqui, uvedla, že její život byl „naprosto zničen“ poté, co více než 20 let po narození svého syna náhodou zjistila, že otcem jejího syna je tajný policista. Policista Bob Lambert je opustil, když byl syn ještě kojenec, a lživě tvrdil, že musel odejít na útěk do zahraničí, aby unikl zatčení.





Jiné ženy měly až šest let trvající intimní vztahy s muži, kteří tajili, že jsou tajnými policisty, kteří byli vysláni, aby špehovali je a jejich přátele.



Dosud je známo více než 50 žen, které byly podvedeny tajnými policisty, ačkoli celkový počet není v tuto chvíli znám a je pravděpodobné, že bude vyšší. Nevědomky sdílely se špiony svůj nejintimnější život a některé se s nimi účastnily svateb a pohřbů.



Ženy byly zdrcené, když zjistily, jak je tito muži zradili, což v nich zanechalo hluboké trauma a neschopnost znovu navázat důvěryhodné intimní vztahy.









Seriál ukazuje, jak pět žen poskládalo dohromady nesourodé stopy, a tak odhalily skutečnou identitu svých bývalých partnerů. Identita tajných policistů je jedním z nejhlubších tajemství britského státu.



Ženy prohledávaly obskurní archivy a dokonce cestovaly do zahraničí, aby odhalily muže poté, co náhle zmizeli z jejich životů s použitím, jak se ukázalo, falešných tvrzení.



Jejich mnohaletá detektivní práce vedla k řadě odhalení, která odhalila přísně tajné tajné operace k infiltraci politických kampaní a pochybení špionů, což přimělo vládu k zahájení veřejného vyšetřování.



Dlouhodobé vyšetřování - vedené penzionovaným soudcem Johnem Mittingem - zkoumá desetiletí nasazování tajných agentů. Klíčovou součástí vyšetřování je zkoumání toho, jak byly ženy podvedeny a kdo z těch, kdo na práci v utajení dohlížel, o tom věděl.



David Barr, hlavní advokát vyšetřování, na loňském slyšení uvedl, že vyšetřování nezkoumá, zda bylo sexuální klamání oprávněné. „Nebylo,“ řekl.



Roky kampaní a právních kroků žen přiměly policejní šéfy k omluvě a přiznání, že „zneužívající, podvodné a manipulativní“ vztahy byly důsledkem „širší kultury sexismu a misogynie“ v policii. Policie rovněž přiznala, že manažeři, kteří na policisty dohlíželi - prodchnuti touto kulturou - nedokázali zneužívání zabránit.



Podvodné vztahy byly častou součástí intenzivně utajovaných operací, které začaly v roce 1968 a trvaly více než 40 let.



Vztahy začaly v 70. letech a pokračovaly až do roku 2010. Mnoho totožností policejních špionů zůstává utajeno, což znamená, že existuje neznámý počet žen, které možná nevědí, že byly oklamány a svedeny do sexuálních vztahů.



Celkem asi 139 tajných policistů - zaměstnaných ve dvou tajných oddílech - špehovalo více než 1 000 politických skupin. Sledovány byly desítky tisíc převážně levicových a pokrokových aktivistů.



Mnozí ze špionů si vytvořili pseudonymy na základě identit mrtvých dětí.



Policisté obvykle strávili čtyři roky předstíráním, že jsou účastníky kampaní, zatímco se infiltrovali do politických skupin, přátelili se s aktivisty a zároveň sbírali informace o jejich protestech.



Běžně shromažďovali obrovské množství informací o osobním životě politických aktivistů, například o jejich plánech na dovolenou, sexualitě a bankovních účtech.



Vyšetřovatelé tajné policejní služby odhalili, že v době, kdy ji policista podroboval dlouholetému záměrnému podvodu, byl ženatý s jinou ženou.Obě ženy jsou zdrcené. První žena, známá pod pseudonymem Gabriella, veřejně nepromluvila. Její příbuzní popsali, jak ji utrpení zlomilo a zanechalo z ní jen „stín osoby, kterou jsme znali“. Tajný policista se sblížil s Gabriellinou rodinou, která byla rovněž zdrcena.Druhé ženě, známé pod pseudonymem Esther, policie v roce 2021 sdělila, že její manžel měl s Gabriellou vztah a dítě. To „mělo velký dopad na život a pohodu [Esther], na což si musela nějakou dobu zvykat“, uvedlo vyšetřování.Není známo, jak dlouho a v jakých letech byla Esther provdána za tajného policistu, jehož jméno nebylo zveřejněno. Nyní jsou rozvedeni.