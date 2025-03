Saša Uhlová v Havlíčkově Brodě - na téma chudoby

24. 3. 2025 / Beno Trávníček Brodský

Nedávno se u nás objevila na plakátku, který bohužel skoro nikde nevisel. Vím o jejích knížkách, jejím otci, četl jsem na Alarmu pár dobrých textíků, zhlédl v Jihlavě dokument, který komentovala..., byl jsem ale hodně zvědavý, jak je to naživo. Když se řekne její jméno, možná si leckdo vybaví titul „Hrdinové kapitalistické práce“. Roztomilé bylo, že hned na začátku setkání se zeptala publika, jestli má něco povídat nebo budou rovnou padat otázky. Přišla si zkrátka popovídat. Když nedostala odpověď sedla si na stůl, asi aby byla blíž, a dodala, že tedy bude zatím něco povídat.





Těžko přepsat do pár řádků těch asi 90 minut, protože myšlenkový nebo chcete-li filosofický rozptyl jejího uvažování je pestrý, autentický, solidární... mnohdy až překvapující. Na nic si nehraje, nemá to zapotřebí. Tedy jen pokus o pár útržků z diskuse popsaných vlastními slovy.





Sociální bydlení by si měly vzít za své obce a snažit se co nejvíce pomáhat svým (zcela konkrétním) občanům. Protože oni (právě na municipální úrovni) je nejlépe znají. Vědí, kdo je na tom jak nebo si to mohou vcelku snadno zjistit. Stát je tu samozřejmě od toho, aby co nejvíce pomohl finančně.





Vysoké ceny bydlení a nízké mzdy jsou v Česku spojené nádoby. Je nepochopitelné, jak někdo může pobírat mzdu, která nepokryje ani holý nájem v minimalistickém bytě... to je naprosto asociální stav.











Pokud obce nebudou stavět dostatek sociálních bytů, těžko se může něco výrazně změnit k lepšímu. Přehazování horkých brambor mezi státem a municipalitami je k ničemu. Často se stává, že nájemní smlouvy třeba za 20 tis. Kč měsíčně jsou uzavírány jen na měsíc a prodlouženy vždycky až po zaplacení. Pokud nemáte z čeho zaplatit – už nebydlíte. Vrcholným nešvarem je skupování celých bytových domů zahraničními „investory“. Ti pak s takovým majetkem logicky nakládají tak, aby jim tvořil co největší zisk. Zvyšují nájmy, někdy až absurdně. Zkrátka byznys.





Sociální superdávka namísto dílčích dávek může být skrytě problematická tím, že lidé nedostanou žádnou ani část takové dávky, dokud nevyřídí-neprokáží-nesplní úplně všechny podmínky pro přiznání celé komplexní dávky.





Diskuse se dotkla i nepodmíněného základního příjmu. Názor Saši Uhlové potěšil, protože rozhodně nepapouškuje strachy všemožných chytráků, ale vychází z dostupných dat, která říkají, že taková dávka neodradí lidi plošně od zájmu hledat si práci. Naopak jim v tom pomůže tak, že nebudou vynervovaní, nevyspaní z existenčních strachů a budou si své zaměstnání hledat spíše v klidu, s rozvahou a tím pádem bude větší šance, že si najdou práci, která je bude přiměřeně bavit a proto si ji udrží delší dobu. Ostatně výška NZP, který by měl sanovat jen základní solidní přežití, bude sama o sobě každého stimulovat, aby si pomocí práce zajistil život lepší.





Mizení pracovních míst (nedostatek práce) by řešila nejspíš zkrácením pracovní doby při zachování mzdy tak, že by se pracovalo pondělí až čtvrtek třeba 6 hodin a pátek by byl určený pro rekvalifikace či celoživotní studium.





S paní Uhlovou můžete smysluplně probrat sociální problematiku v obrovské šíři. Třeba někdy zahlédnete stejný plakát jako já právě u vás...

