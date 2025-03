Ruská agrese na Ukrajině: Trump tvrdí, že dohoda o ukrajinských minerálech je blízko, zatímco USA a Rusko jednají o příměří

24. 3. 2025

čas čtení 14 minut





Americký prezident ujišťuje, že dohoda o vzácných zeminách bude podepsána „brzy“; ukrajinská delegace se setká s americkými představiteli, zatímco Kreml tvrdí, že navzdory pokračujícím útokům pozastavil údery na infrastrukturu





V saúdskoarabském Rijádu probíhaly rozhovory mezi delegacemi USA a Ruska, Donald Trump usiluje o zprostředkování omezeného příměří, které, jak Washington doufá, bude znamenat první krok k trvalému míru na Ukrajině.



Ukrajina a Rusko se v zásadě dohodly na jednoměsíčním zastavení úderů na energetickou infrastrukturu poté, co Trump minulý týden jednal s představiteli obou zemí. Nejistota však přetrvává.



Donald Trump v pondělí opět prohlásil, že očekává, že dohoda o sdílení příjmů z ukrajinských kritických nerostných surovin mezi USA a Ukrajinou bude brzy podepsána. Americký prezident takovou dohodu prosazuje již několik týdnů. . Nejistota však přetrvává.. Americký prezident takovou dohodu prosazuje již několik týdnů.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal prohlásil, že pokračující ruské útoky na jeho zemi ukazují, že Moskva chce pokračovat ve svém teroru navzdory částečnému příměří dohodnutému minulý týden. Uvedl, že mezi „oběťmi“ posledního útoku jsou i děti.





Ruský raketový útok na průmyslový objekt v ukrajinském městě Sumy na severovýchodě země v pondělí poškodil obytnou čtvrť a nemocnici a zranil nejméně 28 lidí. Mezi zraněnými byly nejméně čtyři děti, uvedl úřadující starosta Sumů Artem Kobzar, aniž by identifikoval průmyslový objekt.





Jednání v Rijádu se soustřeďuje na bezpečnost lodní dopravy v Černém moři. Washington usiluje o dohodu o příměří v Černém moři, která je hlavním cílem Ruska, před zajištěním širší dohody. Bílý dům chce, aby příměří na moři umožnilo volný tok lodní dopravy.

Kyjev, který téměř okamžitě obvinil Rusko z nedodržování moratoria, uvedl, že k pozastavení vlastních útoků by musel podepsat formální dokument, což se nestalo.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

0

484

Pokud by byla dohoda obnovena, Rusko by vyváželo zemědělské produkty a hnojiva přes Černé moře a získalo by úlevu od sankcí uvalených západními zeměmi.. Podle ukrajinského poradce Serhije Leščenka by se mohla uskutečnit další jednání s USA.Donald Trump uvedl, že očekává, že dohoda mezi USA a Ukrajinou o sdílení příjmů z ukrajinských kritických nerostných surovin bude podepsána brzy.napsala agentura Reuters.Zpravodaj Izvestijí Alexandr Fedorčak byl zabit v zóně speciální vojenské operace,“ uvedly Izvestie, přičemž použily propagandistický termín Moskvy pro její invazi do jižního souseda a následnou tříletou válku.Muž byl zabit v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny, uvedla agentura France-Presse (AFP).Ukrajinský prezident po jejich telefonátu uvedl, že „jsme hovořili pouze o jedné elektrárně, která je pod ruskou okupací“, přičemž měl na mysli Záporoží, největší evropskou jadernou elektrárnu.Vladimir Putin i Zelenskyj by nebyli pro a Trumpova představa není reálná.Jaderná elektrárna má takový význam, že ji Rusko obsadilo během prvního měsíce bojů a od té doby zůstává na frontě. Výroba elektřiny byla zastavena v září 2022 - je prostě příliš nebezpečná a příliš mnoho předválečných zaměstnanců uprchlo. Všech šest reaktorů je od dubna loňského roku v režimu studené odstávky (běží pod bodem varu).Odborníci na Ukrajině spekulují, že Trumpův zájem o Záporoží je dán tím, že Kyjev USA sdělil, že by se jednalo o zdroj levné místní energie, která by mohla být využita k napájení těžebních a zpracovatelských závodů v rámci dohody o těžbě vzácných zemin a minerálů, kterou doufá podepsat s Bílým domem.Diskuse se soustředily především na omezené příměří, které by umožnilo zajistit bezpečnost lodní dopravy využívající Černé moře směrem na Ukrajinu a z ní, ale Donald Trump před chvílí v Bílém domě uvedl, že přijdou na řadu i další otázky, protože prosazuje zastavení tříleté války Ruska proti Ukrajině, uvedla dále agentura Reuters.Mluvíme teď o území. Mluvíme o demarkačních liniích, Mluvíme o elektřině, o vlastnictví elektráren. Někteří lidé říkají, že Spojené státy by měly vlastnit elektrárnu... protože máme odborné znalosti,“ řekl.V posledních dnech se hovoří především o tom, zda by mohlo dojít k pozastavení útoků na energetickou infrastrukturu, což by pak vedlo k dočasnému příměří a nakonec k mírové dohodě.K útoku údajně došlo kolem 14:00 místního času a podle úřadujícího starosty Artema Kobzara byl zaměřen na obytné oblasti a infrastrukturní zařízení.Šéf sumské oblastní správy Volodymyr Artyukh, kterého cituje BBC News, uvedl, že Rusko „provedlo raketový útok na centrum města“ a poškodilo několik výškových budov a školu.„Děti byly v ochranné konstrukci a byly evakuovány,“ uvedl a potvrdil, že jsou všechny naživu.Oblastní prokuratura uvedla, že po ruském útoku na obytnou čtvrť v Sumách na severovýchodě Ukrajiny bylo zraněno nejméně 65 lidí, včetně 14 dětíJe součástí vyjednávacího týmu, jehož členem je i Sergej Beseda, poradce šéfa ruské bezpečnostní agentury FSB.Americkou delegaci vede Andrew Peek, vrchní ředitel Rady pro národní bezpečnost Bílého domu, a Michael Anton, vysoký úředník ministerstva zahraničí.„Provozní doprava se nezastavila ani na okamžik. Cílem nepřátelského útoku bylo zastavit vlaky, ale rychle jsme přešli na záložní systémy,“ uvedl předseda představenstva Ukrzaliznytsia Oleksandr Pertsovskyi v komentáři pro státní televizi, který přinesla agentura Reuters. Výpadek byl poprvé oznámen v neděli.Vladimir Putin minulý týden po dlouhém telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem souhlasil, že na 30 dní zastaví údery na ukrajinské energetické cíle. Panují však nejasnosti ohledně toho, co je energetická infrastruktura, přičemž Kyjev prosazuje, aby byly v rámci definice, kterou Kreml zúžil, chráněny železnice a přístavy.Další vlna dronů byla na Ukrajinu vypálena v noci. Ruská armáda uvádí, že přes noc zachytila 28 ukrajinských dronů, zatímco Ukrajina tvrdí, že její síly zničily čtyři ruské vojenské vrtulníky. Ukrajinské státní železnice uvádějí, že jejich online systémy byly zasaženy kybernetickým útokem., uvedl v pondělí Kreml.Putin podle agentury Reuters poděkoval prezidentovi SAE za zprostředkování výměny vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou.Ukrajinská delegace zůstává v Saúdské Arábii kvůli dalším rozhovorům s USA, které vedla včera, řekl ukrajinské tiskové agentuře Unian Serhij Leščenko, poradce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta.Leščenko uvedl: „Serhij Leščenko je v současné době v kontaktu s Ukrajinou:Jedná se o technická jednání. Obvykle jednání netrvají jeden den. A někdy trvají měsíce a některá jednání, jako například urovnání na Blízkém východě, trvají roky, takže nechci, abychom se s tím srovnávali.Musíme jen pochopit, že jednání budou zcela pravidelná a ne každé jednání končí veřejným prohlášením.Leščenko, který uvedl, že rozhovory s americkými představiteli se týkají „infrastruktury a bezpečnosti lodní dopravy“ spolu se vzájemným příměřím, dodal:Jde o infrastrukturu a bezpečnost lodní dopravy. A šlo o vzájemné příměří. Neútočíme na jejich zařízení na moři, včetně říčních zařízení.Oni neútočí na naše zařízení a naše přístavy - Cherson, Mykolajiv a přístavy velké Oděsy.Patří mezi ně zastavení veškeré zahraniční vojenské pomoci a sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou, omezení velikosti jejích ozbrojených sil a mezinárodní uznání čtyř ukrajinských regionů, které Rusko nezákonně anektovalo po zinscenovaných referendech v roce 2022.Kreml rovněž naznačil, že by odmítl jakoukoli přítomnost západních vojsk na Ukrajině - což Kyjev považuje za zásadní pro zajištění trvalých bezpečnostních záruk.Ukrajina zůstává k jakékoli ruské dohodě hluboce skeptická a poukazuje na minulé případy, kdy Moskva nedodržela své závazky.„Dovolte mi zdůraznit, že tato zpráva je zcela nepravdivá. Postoj Číny k ukrajinské krizi je jasný a konzistentní,“ uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Guo Jiakun na každodenním brífinku.Čína poskytla Rusku obchodní příjmy z ropy a dalších přírodních zdrojů spolu s diplomatickou podporou, ale neposkytla žádné zbraně ani nevyslala žádný personál.Peking a Moskva vyhlásily partnerství „bez hranic“ jen několik dní předtím, než ruský prezident Vladimir Putin nařídil v únoru 2022 plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.Podle místních představitelů byli dva lidé zabiti v Doněcké oblasti (jeden v Pokrovsku a jeden v obci Doněcké) a dva v Sumské oblasti. Tyto zprávy se nám zatím nepodařilo nezávisle ověřit.„Jde především o bezpečnost plavby,“ uvedl Peskov na otázku, v čem dohoda o Černém moři spočívala.„Ale pokud si vzpomenete na iniciativu v její předchozí podobě, tak tam byla poměrně velká část závazků vůči naší zemi, které nebyly minule splněny. Proto to bude na pořadu dne i dnes.“OSN a Turecko v červenci 2022 zprostředkovaly černomořskou dohodu, která Ukrajině umožnila bezpečně přepravovat obilí a další potraviny ze tří černomořských přístavů. Samostatné memorandum mezi OSN a Ruskem se zavázalo překonat překážky, které Moskvě brání v dodávkách potravin a hnojiv na světové trhy.V červenci 2023 však Rusko od černomořské iniciativy týkající se obilí odstoupilo. Vladimir Putin z odstoupení částečně obvinil západní sankce, které podle něj omezují prodej ruských zemědělských produktů do zahraničí.Kreml tvrdí, že ruské moratorium na ukrajinské energetické útoky zůstává v platnosti i přes pokračující úderyKreml tvrdí, že pozastavení úderů proti ukrajinské energetické infrastruktuře, dohodnuté v telefonickém rozhovoru Putina a Trumpa minulé úterý, zůstává v platnosti.Vladimir Putin minulý týden souhlasil s návrhem Donalda Trumpa na 30denní zastavení útoků na energetickou infrastrukturu. Krátce poté však bylo příměří zpochybněno, neboť obě strany hlásily pokračování úderů.„Zatím žádné další příkazy od prezidenta nepřišly,“ odpověděl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na otázku, zda Rusko hodlá moratorium zachovat, či nikoli.V rozhovoru s novináři na každodenním brífinku dodal:Naše ozbrojené síly se řídí všemi pokyny vrchního velitele, ale samozřejmě situaci velmi pečlivě sledujeme.Naši američtí partneři jsou rovněž schopni situaci sledovat a vyvodit příslušné závěry.Rusko od zahájení invaze v plném rozsahu v únoru 2022 neúnavně útočí na ukrajinskou infrastrukturu, přičemž v posledních měsících se Ukrajině stále častěji daří zasahovat cíle hluboko v Rusku pomocí bezpilotních letounů dlouhého doletu.