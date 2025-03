Robert Reich: Když může Trump zmizet je, může zmizet i vás

25. 3. 2025

Bez soudu, který by ověřil cokoli, co Trumpův režim tvrdí, můžete být zatčeni a posláni do vězení v Salvadoru za názory, které se režimu nelíbí, varuje Robert Reich





Přátelé,



Řekněme, že se vám nelíbí, co Trumpova administrativa dělá, nebo že nemáte rádi Trumpa. Tyto názory vyjadřujete na Facebooku, TikToku a Instagramu.



Jedete na dvoutýdenní dovolenou ve Francii. Když se pokusíte vrátit do Spojených států, američtí imigrační agenti vás zatknou. Zadrží vás na samotce. Nedovolí vám kontaktovat rodinu. Nedovolí vám kontaktovat právníka. Pak vás pošlou do brutálního vězení v Salvadoru.



Ale počkejte! Křičíte pořád dokola. Tohle nemůžete udělat! Jsem americký občan!



Zní to přitažené za vlasy? Nedávno byl jednomu francouzskému vědci znemožněn vstup do Spojených států, protože agenti americké pohraniční stráže u něj našli zprávy, v nichž kolegům a přátelům vyjadřoval svůj „osobní názor“ na Trumpovu politiku vůči vědeckému výzkumu.



V jiném případě imigrační agenti zadrželi Dr. Rashu Alawiehovou, specialistku na transplantace ledvin a profesorku na Brownově univerzitě, která se snažila vrátit do Spojených států po návštěvě příbuzných v Libanonu.



Doktorce Alawiehové to nebylo umožněno. Byla deportována, přestože měla platné vízum a soudní příkaz, který její vyhoštění blokoval. Federální úřady tvrdily, že v jejím telefonu našly „fotografie a videa významných představitelů Hizballáhu“ a že se v únoru zúčastnila pohřbu vůdce Hizballáhu.



To jsou však pouze tvrzení Trumpova režimu. Žádný soud nebyl schopen tyto důkazy přezkoumat.



Američtí pohraničníci připouštějí, že v těchto dnech používají v místech pro vstup do Spojených států agresivnější taktiku, kterou administrativa nazývá „zesílená prověrka“.



Dobře, takže možná nepojedete do zahraničí. Jen vyjadřujete názory, které se současnému vládnímu režimu USA nelíbí. V důsledku toho vás američtí vládní agenti zatknou, zadrží a pak vás „zmizí“. Prý ohrožujete národní bezpečnost.



Opět to není tak přitažené za vlasy, jak to zní.



Režim se začal zaměřovat na legální přistěhovalce ve Spojených státech, kteří vyjádřili názory, jež podle Trumpova režimu ohrožují národní bezpečnost a podkopávají jeho zahraniční politiku.



Vyšetřovatelé imigračního a celního úřadu prohledávají videa, online příspěvky a výstřižky ze zpráv o protestech na univerzitách proti válce mezi Izraelem a Hamásem.



K deportaci osob žijících ve Spojených státech se zelenými kartami nebo platnými vízy se Trumpův režim odvolává na zřídka používané ustanovení zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti, které dává ministru zahraničí rozsáhlé pravomoci vyhostit cizince, kteří jsou považováni za hrozbu pro zahraničněpolitické zájmy země.



S využitím této pravomoci agenti ICE zatkli Mahmúda Khalíla, absolventa Kolumbijské univerzity, který má palestinské kořeny a na škole se významně podílel na propalestinských protestech, a Badara Khana Suriho, indického občana, který studoval a vyučoval na Georgetownu.



Khalil má zelenou kartu, což znamená, že má legální trvalý pobyt.



Ministerstvo zahraničí se zřejmě domnívá, že se Dr. Suri zapojil do antisemitských projevů, které by podkopaly diplomatické úsilí přimět Izrael a Hamás k dohodě o příměří. Ve Spojených státech pobývá na základě akademického víza.



V pondělí večer byl Dr. Suri před svým domem ve Virginii obklíčen maskovanými agenty Národní bezpečnosti, zatčen a posazen do neoznačeného vozidla. Soudce dočasně zablokoval jeho vyhoštění ze země.



Karoline Leavittová, tisková mluvčí Bílého domu, obvinila Khalíla ze „stranění teroristům“ a Dr. Suriho z „šíření propagandy Hamásu a propagace antisemitismu na sociálních sítích“.



Proč bychom jí však měli věřit? Nepředložila žádné důkazy. Proč bychom měli věřit čemukoli, co tvrdí Trumpův režim? Ani Khalil, ani Suri nebyli obviněni z žádného trestného činu.



Nebo si vezměme venezuelské a salvadorské muže, kteří byli zadrženi americkým imigračním a celním úřadem. Kde jsou nyní? Jejich rodiny to nevědí. V uplynulém týdnu zmizeli, aniž by vláda poskytla vysvětlení, proč nebo kde se mohou nacházet.



Žádný z těchto případů nebyl přezkoumán soudem. Nebylo učiněno žádné nezávislé zjištění, že by některý z těchto lidí představoval nebezpečí pro Spojené státy, nebo dokonce že by jejich názory byly nebezpečné.



Dokonce ani nebylo nezávisle zjištěno, že tito lidé nejsou Američané. Co my víme, mohou to být stejní lidé jako vy nebo já - Američané, kteří vyjádřili názory, jež se Trumpovu režimu nelíbí.



Vidíte, jak nebezpečně blízko stojíme na hraně propasti?

