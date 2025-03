Bývalá - protitrumpovská - americká prokurátorka pro východní okres Virginie nalezena mrtvá ve věku 43 let

24. 3. 2025

Policie v Alexandrii našla Jessicu Aberovou mrtvou a uvedla, že probíhá vyšetřování





Ve svém prohlášení na sociálních sítích alexandrijská policie oznámila, že v sobotu kolem 9.18 hod. policie reagovala na oznámení o nereagující ženě v bloku 900 Beverley Drive. Po příjezdu na místo nalezly úřady mrtvou ženu, kterou později identifikovaly jako 43letou Jessicu Aberovou.



„V souladu s protokolem probíhá vyšetřování okolností jejího úmrtí. Příčinu a způsob smrti určí úřad hlavního soudního lékaře státu Virginie," uvedla policie, aniž by poskytla další podrobnosti týkající se jejího úmrtí.





Aberová začala svou kariéru v roce 2009 u okresního soudu USA pro východní okres Virginie, kde stíhala finanční podvody, veřejnou korupci, násilnou trestnou činnost a případy zneužívání dětí. V letech 2015 až 2016 působila jako poradkyně asistenta generálního prokurátora z trestního oddělení ministerstva spravedlnosti. Od roku 2016 až do nástupu do funkce americké státní zástupkyně působila Aberová jako zástupkyně vedoucího trestního oddělení okresního soudu USA pro východní obvod Virginie, uvedla americká prokuratura.



Aber byl nominován Joe Bidenem 10. srpna 2021 a Senát jej jednomyslně potvrdil. Dne 20. ledna - v den inaugurace Donalda Trumpa - Aberová oznámila svou rezignaci poté, co ve své funkci působila více než tři roky.



Ve svém prohlášení Aberová uvedla: „Děkuji vám za vaši podporu: „Měla jsem tu čest strávit svou kariéru jako státní zástupkyně ve východním okrese Virginie a pracovat po boku talentovaných a pracovitých státních úředníků, kteří spravují záležitosti týkající se občanů zde i po celém světě.



„Uzavřít své působení v tomto okrese jako jeho státní zástupce bylo pro mě nadmíru velkou ctí. Jsem hluboce vděčný senátorům Marku Warnerovi a Timu Kaineovi a prezidentu Bidenovi za příležitost vést tento úřad a generálnímu prokurátorovi Garlandovi za jeho vytrvalé vedení. Jsem hrdá na práci, kterou jsme vykonali s našimi federálními, státními a místními partnery v oblasti prosazování práva a budování důvěry v komunitě,“ dodala.



V reakci na zprávy o Aberově smrti vydal Erik Sieber, současný americký státní zástupce východního okrsku Virginie, prohlášení, v němž uvedl: „Zpráva o úmrtí naší přítelkyně a bývalé kolegyně, americké státní zástupkyně Jessicy Aberové, nám nesmírně zlomila srdce. Jako vůdce, mentor a žalobce byla nepřekonatelná a jako člověk je prostě nenahraditelná. Zůstáváme v úžasu nad tím, kolik toho za svůj příliš krátký čas na tomto světě dokázala.“





Podobně se vyjádřila i Trumpova generální prokurátorka Pam Bondiová: „Ztráta Jessicy Aberové, bývalé americké státní zástupkyně pro východní okres Virginie, je hluboce tragická. Naše srdce a modlitby patří její rodině a přátelům v tomto nesmírně těžkém období.“





