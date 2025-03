Channel 4 News: Izrael zabil v Gaze dalších 65 lidí

24. 3. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 24. března 2025, 19 hodin: Izrael zabil v Gaze 65 lidí. Američtí dobrovolní lékaři v nemocnici, která byla včera bombardována, říkají, že jim dochází zásoby. Dobrý večer. Izrael pokračuje v náletech na Gazu a zaměřil se také na zhruba 100 vozidel, která by podle něj mohl používat Hamás. Bylo hlášeno 65 mrtvých. OSN oznámila, že omezuje svou přítomnost v Gaze poté, co byl minulý týden napaden její areál a jeden zaměstnanec byl zabit. Dnes večer hovoříme s lékaři v nemocnici Nassir, kterou Izrael včera bombardoval a zabil při tom finančního úředníka Hamásu. Lékaři řekli, že izraelská tvrzení, že muž nebyl léčen, že se v nemocnici jen skrýval, jsou nepravdivá, a potvrdili, že byl zabit také dospívající chlapec.



Lékař: „Ve skutečnosti jsem byl na cestě dolů na oddělení ve druhém patře, abych tomu muži vyměnil obvaz, takže bych byl stál vedle něj, když ta bomba vybuchla.“

Od minulého týdne, kdy Izrael porušil příměří a obnovil válku, bylo v Gaze podle palestinských zdravotnických úřadů zabito téměř 700 lidí, z toho 65 jen za posledních 24 hodin. Izrael tvrdí, že zasáhl více než 100 vozidel s tím, že byly používány k teroristickým účelům. Jedním z těch, kteří byli při zásahu svého vozidla zabiti, byl novinář pracující pro Al-Džazíru. Hlásí se naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsumová.



Reportérka: Izrael říká, že se zaměřil na chirurgické oddělení v nemocnici Nassir, aby zabil vysokého představitele Hamásu Ismaila Barhouma, který nebyl jedinou zabitou osobou, samozřejmě to byl, jak říkají Izraelci, přesný úder, ale byla to rušná nemocnice, rušná léčbou těch, kteří byli zraněni izraelskými údery den předtím a den předtím.





Lékař: „Mnoho zaměstnanců je vyděšených a někteří z nich chtějí místo opustit, protože mají velký strach.“





Reportérka: Útok na nemocnici je válečným zločinem, pokud není využívána k vojenským účelům, například jako palebné postavení, Hamás tvrdí, že Ismail Barhoum byl v nemocnici ošetřován kvůli zraněním, která utrpěl při předchozím úderu. Izrael také zničil několik rodinných domů ve městě Gaza, není jasné proč. A co to znamená? Když jste kromě domova přišli i o všechny hračky a knihy?





Mnozí Palestinci se domnívají, že skutečným cílem Izraele při obnovení války je donutit je opustit Gazu, jak navrhl prezident Trump, aby stejně odešli někam do Egypta, Jordánska, Súdánu nebo Somálska.





Žena: „Nepotřebujeme jídlo, pití ani nic jiného. Chceme jen bezpečný život. Chceme bezpečí. Chceme důstojný život, abychom mohli žít jako ostatní Arabové."









Reportérka: V márnici devítiletá Nora plakala pro svého otce, zabitého v jednom z domů. Její smutek je možná vedlejší škodou, nešťastným vedlejším produktem izraelské horlivosti zničit Hamás. Nebo je to možná záměr, jak donutit lidi k takovému zoufalství a hrůze, aby odešli a přenechali Gazu nové generaci izraelských osadníků a Trumpovi s jeho představami o novém Mar-a-lagu vyrůstajícím z trosek.





Dnes před domem premiéra Netanjahua v Jeruzalémě protestovala malá skupina Izraelců proti jeho rozhodnutí obnovit válku a propustit úředníky, kteří s ním nesouhlasí. Říkají, že jde o pokus zpomalit jeho proces týkající se jeho korupce. Sám se sice musel dostavit do soudní síně v Tel Avivu, ale jeho výpověď skončila předčasně, protože lékař řekl, že potřebuje zkontrolovat oči.





Na severu Izraele najel útočník do lidí na autobusové zastávce a jednoho zabil, což izraelská policie označila za teroristický útok. Byl viděn, jak divoce střílí, než byl sám zastřelen. Je to ten druh incidentu, který v Izraelcích vyvolává pocit ohrožení, takže mnozí z nich útok na Gazu nadále podporují.





V Gaze se za mrtvé modlili. Od obnovení války minulý týden Izrael zabil přibližně 700 lidí, včetně dětí. Nejeví žádné známky toho, že by chtěl přestat.





* * *







Moderátor: Hovořil jsem s doktorem Ferozem Sidhwou a doktorem Markem Perlmutterem, dvěma americkými chirurgy, kteří dobrovolně pracují v nemocnicích v Gaze. Oba byli včera večer v Násirově nemocnici. Nejprve jsem se jich zeptal, jaká je tam situace.





"My, víte, osmnáctého začaly opět padat bomby. Izrael začal opět bombardovat Gazu. To vedlo k velkému přílivu obětí, traumaticky zraněných lidí. A včera Izraelci skutečně bombardovali přímo druhé patro nemocnice. Zřejmě se snažili zabít někoho, kdo dělá finance pro politické křídlo Hamásu nebo tak něco. Zabili také mého šestnáctiletého pacienta. Kterého jsem před pár dny operoval a který by dnes vlastně šel domů. Vlastně jsem byl zrovna na cestě dolů na oddělení ve druhém patře, abych tomu klukovi vyměnil obvaz, takže bych býval stál vedle něj, když ta bomba vybuchla. Někdo mě vytáhl na JIP a prostě mě požádal o pomoc, to je jediný důvod, proč jsem tam nestál."





Moderátor: Jaký to má vliv na lidi, jako jste vy?







"No, chci říct, že v Gaze bylo loni víc než 25 nemocnic. Teď jsou tam tři fungující nemocnice, všichni zdravotníci, a proč za námi vidíte tolik povyku, je to, že včera jich tady bylo méně než tucet. Izrael nařídil všem zdravotníkům na severu nad koridorem, aby se vrátili na jih. A tak byli všichni evakuováni. Takže tady nejsou žádní zdravotníci. Na severu teď nejsou k dispozici žádné zahraniční zdravotnické služby. Takže, ale to bledne ve srovnání s opětovným zavedením blokády zdravotnických dodávek. Al Aksa byla téměř funkční nemocnice,a ta zbývající malá nemocnice na severu dostala při 18. bombardování tolik obětí jako tato nemocnice."





Moderátor: Co vám chybí?





"Mýdlo. Před operací jsem si myl ruce ve vodě z vodovodu. Pacienta jsme před operací myli ve vodovodní vodě, a i když jsme měli betadin, míra infekce je šílená. Ale ano, protože podmínky jsou tak těžké, ale máme opravdu nedostatek materiálu, který by ztížil jakoukoli operaci. Šili lidi stehy, které byly prošlé už v roce 2017."





Moderátor: Léčíte lidi a přemýšlíte, kdy padnou další střely?









Před bombardováním, před obnovením rozsáhlého bombardování 18. března, jsme se většinou, jak řekl Mark, snažili dohnat zranění za posledních 15 měsíců, která vyžadovala rekonstrukční zákroky, a také jsme jen doháněli zdravotní problémy. Mám rakovinu tlustého střeva. Mám onemocnění žlučníku, a tak. Ale to se samozřejmě nemohlo tak dlouho léčit kvůli vysídlení a válce a hladovění celé té věci. Ale teď jsme zpátky. Jsme zase v režimu hromadných obětí. Víte, nedávno jsem se díval na čísla, protože jsem byl rezidentem chirurgie během bombového útoku na bostonský maraton. Zdravotnický komplex Násir. Jen tato jedna nemocnice, ve které jsme, má asi 450 lůžek, má asi 6 chirurgů a právě teď tu pracují tři mezinárodní dobrovolníci. Viděli jsme stejný počet pacientů jako celé město Boston v den bombového útoku na maraton. Provedli jsme asi 20, myslím, že to bylo 20 nebo 25 operací, a navíc polovina z nich byla u dětí. To nebyl případ Bostonu. Operovat děti je mnohem těžší než dospělé."





Moderátor: Tvrzení, že nemocnici využívá Hamás. Jsou tam? Používají nemocnici jako základnu?





"Ne, já jsem prošel doslova všude kdykoli, že jsem jako každé dveře jsou otevřené odemčené, jako jsem byl v každé budově. Je to komplex tří budov. Byl jsem v každé budově, doslova v každé místnosti a na každém patře. Za prvé, opět jako, víte, tady vidíte, že je nemožné být sám v pásmu Gazy kdekoliv, natož v této nemocnici. Tady není možné udržet tajemství. Není tu žádný způsob, jak něco takového skrýt. Nemocnice není žádným vojenským místem v jakémkoli druhu."





Moderátor: Izrael nyní zastavil veškerou humanitární pomoc a přísun zdravotnického materiálu do Gazy. Co vám dochází? A jaký to bude mít dopad?





"Všechno, co musíme a já jsem dnes večer našemu dítěti spravoval zlomeninu lokte a místo toho, abychom použili čepy nebo destičky a šrouby, jsme použili části vrtačky, zařízení, které používáme k tomu, abychom udělali díry do kosti, abychom mohli dát šroub. Měl jsem k dispozici jen navrtané kolíky a vrtáky jsme v něm nechali. Doslova nemáme dostatek standardního zaběhnutého ortopedického vybavení, které bych použil k adekvátní opravě zlomenin. To máme ještě nějaké sterilizační vybavení."





Moderátor: Dnes by mému dítěti nemohli dát antibiotika na operaci, že?





"Opravdu ne."





"To bych hádal, kdybych to udělal, ale můžu. vám říct, jestli by to bylo víc než týden, který bychom mohli přežít. Jestli je to víc než týden, že bychom mohli fungovat na nějaké úrovni, byl bych upřímně šokován.





"Vždycky. Přijeli jsme sem s úmyslem provést rekonstrukční operace, abychom napravili problémy, které na tomto obyvatelstvu způsobilo roční vyhlazování bombami mé země. To se minulé úterý s těžkým bombardováním rychle obrátilo. Byly to události s hromadnými oběťmi.Dokážete odhadnout, jak dlouho může nemocnice fungovat?Opravdu vám oběma moc děkuji. Děkuji za váš čas.