Divoch v nás: moc, technologie a rozpad společenské smlouvy

Co se stane, když se rovnováha naruší? Když se divoch v nás, ozbrojený nástroji bohů - technologií, bohatstvím, anonymitou - přestane cítit povinen se sklonit před kolektivem? Co se stane, když se řetězy kompromisu roztrhnou a bestie se uvolní? Žijeme v době, kdy lidé mají největší osobní moc v historii. V důsledku toho vzkvétá egoismus a nedostatek solidarity. Moc institucí slábne v opačném poměru k tomu, o kolik se zvětšuje osobní moc.





Dnes, když se potácíme neonovým chaosem městské anonymity a digitálního posílení jednotlivce, jsme svědky tektonické změny v tom, co znamená žít spolu. Otázkou není, zda k této změně dochází - dochází, a trhá nás to na kusy - ale zda najdeme způsob, jak jí čelit, aniž bychom se sami zničili.



Abychom pochopili současnost, musíme se nejprve vypořádat s minulostí - ne jako s uhlazeným příběhem, ale jako s krvavým, chaotickým zmatkem. Historie není laskavým učitelem; je to boxerský ring, kde si mocní a bezmocní vyměňují rány a kde se společenská smlouva přepisuje potem a krví.





Vezměme si knihtisk - velký vyrovnávač sil, který v 15. století vynalezl Gutenberg. Před jeho příchodem bylo vědění zbraní v rukou hrstky vyvolených - kněží, králů a učených mužů, kteří si jej střežili jako draci své zlato. Masám zbývalo jen tápat ve tmě, jejich mysl byla spoutána nevědomostí. Knihtisk tyto řetězy rozbil a zaplavil svět myšlenkami, které vzplály jako požár. Lutherových 95 tezí, vytištěných a rozšířených do světa, zažehlo reformaci a rozervalo katolickou církev. Poprvé se jednotlivci mohli sami rozhodovat, zpochybňovat staré bohy a požadovat změnu. Knihtisk nešířil jen informace - změnil rovnováhu moci a tím i společenskou smlouvu. Slepá poslušnost už nestačila. Divoch v nás byl probuzen a odmítal být zkrocen.



Přesuňme se do počátku 20. století, kdy další vynález přepisoval pravidla: automobil. Auto bylo svoboda na čtyřech kolech, stroj, který jednotlivcům umožnil uniknout z dusivého sevření komunit a pronásledovat své touhy na otevřené silnici. Změnilo to kulturu - randění se z formálního rituálu pod dohledem proměnilo v soukromou revoltu - a změnilo společnost, protože lidé prchali z těsných vazeb malých měst do třpytivé anonymity velkoměst. Ale tato svoboda měla svou cenu. Auto nejen osvobodilo, ale i izolovalo, rozvolnilo komunitní vazby, které nás kdysi držely pohromadě. Divoch v nás dostal klíče od království - a řídil nás dál od sebe navzájem.



Pak přišel internet, největší narušitel naší doby. Dal jednotlivcům moc mluvit, organizovat se a zpochybňovat starý řád v globálním měřítku. Ale internet je dvojsečný meč, nástroj, který spojuje i rozděluje stejnou měrou. Rozštěpil nás do ozvěnových komor, kde je kompromis vnímán jako zrada a druhá strana není jen omylná, ale přímo zlá. Společenská smlouva, kdysi postavená na sdílených zkušenostech a vzájemném porozumění, je dnes potrhaným reliktem, napínaným vahou kolektivního hněvu.



Urbanizace tuto propast jen prohloubila. Velkoměsta, se svými mrakodrapy a hemžícími se masami, nabízejí zvláštní druh svobody - svobodu zmizet, přetvořit se, žít bez soudu očí maloměsta. V metropolích jako New York, Tokio či Berlín mohou jednotlivci odložit svou starou kůži a přijmout nové identity, osvobozeni od pout tradice. Ale tato svoboda něco stojí. Městská anonymita plodí osamělost, protože lidé vyměňují komunitní vazby za osobní autonomii. Divoch v nás vzkvétá ve městech, ale kolektivní duch chřadne.



A teď, když stojíme na prahu nové éry, umělá inteligence a blockchainová technologie znovu přepisují pravidla. AI dává jednotlivcům moc institucí, umožňuje jim tvořit, analyzovat a manipulovat v měřítku, které bylo kdysi vyhrazeno vládám a korporacím. Deepfake technologie narušuje samotnou důvěru v realitu, zatímco automatizace ohrožuje samotný koncept práce jako společenské smlouvy. Kryptoměny jako bitcoin zpochybňují tradiční finanční systém, posilují jednotlivce, ale destabilizují ekonomiky.







Svědčíme o erozi sdílených zkušeností, o rozpadu společného základu, který kdysi tvořil základ našich sociálních interakcí. Platformy, tato digitální místa setkávání, nepěstují komunitu, ale spíše kultivují kulturu izolace, kde se jednotlivci stahují do svých vlastních personalizovaných ozvěnných komor. Zdvořilost, ten křehký květ civilizované diskuse, vadne tváří v tvář této digitální ofenzivě. Respekt k odlišným názorům, ochota zapojit se do rozumné debaty, tyto ctnosti jsou nahrazovány pronikavými prohlášeními digitálního davu, kde nejhlasitější hlas vítězí bez ohledu na jeho obsah.





Nakonec nečelíme pouze technologickému posunu, ale hluboké transformaci lidského stavu. Digitální věk, se všemi svými sliby propojení, nás naopak uvrhl do paradoxu: jsme „propojeni“ víc než kdy dřív, a přesto stále osamělejší. Platformy, které nás měly sjednotit, se staly zrcadly naší fragmentace, odrážející nikoli sdílenou realitu, ale tisíc roztříštěných pravd.



Společenská slušnost, ta jemná nit držící společnost pohromadě, se trhá, jak se stahujeme do našich kurátorských bublin, kde je nesouhlas umlčen a dominují nejhlasitější a nejextrémnější hlasy. Město, kdysi jeviště pro drama lidské interakce, teď působí jako město duchů izolovaných duší, z nichž každá je ztracena ve svém vlastním digitálním snění.





Donald Trump a jemu podobní po celém světě se živí z těchto lidí, kteří mají pocit, že se nemusí něčemu podřizovat ve jménu kolektivního zisku. Čím více budeme schopni žít bez nutnosti vzdát se něčeho, abychom získali něco jiného, lepšího, tím méně budeme ochotni dělat kompromisy.









Osobní moc je největším narušitelem společenského a kulturního kompromisu. Čím více moci jednotlivec získá - ať už chladnou ocelí technologie, stínovým pláštěm anonymity, nebo zlatými řetězy bohatství - tím méně se cítí nucen pokleknout před oltářem kolektivních norem. Tento dynamický proces se odehrává po celá staletí, od vynálezu knihtisku po vzestup sociálních médií, přičemž každý technologický skok rozbíjel starý řád a nutil nás stavět nový, často s ještě slabšími základy.