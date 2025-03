Bernie Sanders a Alexandria Ocasio-Cortéz

Zatímco šéf Demokratů v americkém Senátu nedávno proti vůli takřka celé své strany podpořil Trumpův rozpočet na příští období, senátor Bernie Sanders a zahájili své mini-turné Fight Oligarchy (Bojujte proti oligarchii) a třeba do Denveru, hlavního města státu Colorado přilákali celkem 35 tisíc lidí. Samotný Bernie Sanders prohlásil, že tak velké publikum ve své kariéře asi ještě nezažil. Je to určitě velmi zajímavý vývoj, který budu já osobně bedlivě sledovat, píše Jan Bělíček. Je totiž možné, že triumfalismus nejbohatších Američanů, kteří se poslušně sešikovali za administrativou Donalda Trumpa, může vyvolat širokou protireakci ze strany americké veřejnosti.

Something is happening. Americans are organizing to fight the oligarchy.



Turns out, circumventing the Constitution, crashing the economy, and cutting vital services to fund tax cuts for the wealthy is not very popular.



This is in Denver. pic.twitter.com/go6CwfzVey