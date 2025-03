Jedinou zbývající otázkou je, zda jejich občané budou mít odvahu rozpoznat tuto podívanou takovou, jaká skutečně je: závěrečnou scénu národa, který zaměnil hrubou sílu za stabilitu a dozor za sílu.

Americké impérium, ten velkolepý projekt průměrnosti zabalený do mesiášské horlivosti, dlouho tolerovalo disent pouze tehdy, pokud sloužil iluzi svobody. Ale nenechme se mýlit: pod jeho demokratickou fasádou je mechanismus útlaku dobře promazán a připraven pohltit každého, kdo by mohl zpochybnit jeho narativy. Když francouzský ministr Philippe Baptiste podává ruku nespokojeným americkým vědcům, pouze verbalizuje to, co je již zjevné - intelektuální bádání ve Spojených státech je stále nebezpečnější. Naši kdysi demokraticky smýšlející vůdci, sužovaní existenciální hrůzou z úpadku impéria, se nyní bojí i šeptané kritiky zahraničních akademiků.Groteskní absurdita dosahuje nových výšin v případě Badara Khana Suriho, výzkumníka vytrženého ze svého života na základě imigračního ustanovení tak zřídka používaného, že působí jako relikt dávno zapomenuté autokracie. Výmluva? Jeho manželka - americká občanka - má příbuzné, které vládnoucí mocní považují za nevhodné. Obdivujme logiku: vina sdružením, trest bez soudu a, pokud jsme upřímní, okouzlující návrat do časů, kdy právní postavení určoval etnický původ. Velká republika, kdysi tak hrdá na své proklamace o právním státě, se nyní zdá méně ochotná hájit své ústavní ideály než uspokojovat paranoidní vrtochy svých vládců.Pokud nás historie něco naučila, pak to, že Spojené státy, když čelí postupnému úpadku svého vlivu, vždy nacházejí řešení v nadměrném útlaku. Francouzští vědci, indičtí badatelé a dokonce i nic netušící kanadští cestovatelé - všichni se ocitají lapeni v síti podezření, kterou tká národ stále více se obávající světového soudu. Americký experiment, kdysi oslavovaný jako poslední nejlepší naděje na svobodu, nyní připomíná závěrečné vzdechy upadajícího impéria - zoufalého, krutého a směšně nejistého.Možná bychom měli přestat předstírat. Amerika, která kdysi poskytovala útočiště Voltaireovým dědicům, si nyní zvolila cestu malichernosti, její hranice střeží tupí byrokrati čím dál zoufalejší administrativy. Ale nenechme se příliš sklíčit; každé impérium musí upadnout a každá tyranie se musí přehnat. Spojené státy ve své hysterii pouze urychlily nevyhnutelné.