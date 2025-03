Před pondělními jednáními mezi USA a Ruskem se v neděli v Saúdské Arábii uskuteční schůzka představitelů USA a Ukrajiny



Zelenskyj naléhá na spojence, aby vyvinuli „nový tlak“ na Rusko s cílem ukončit „každodenní realitu“ útoků



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj konstatoval, že ruské útoky v jeho zemi jsou i nadále „každodenní realitou“, a to navzdory částečnému příměří, které bylo dohodnuto minulý týden. Zmínil noční útok dronů na Kyjev, při němž byli zabiti nejméně 3 lidé, a ruský útok na jihoukrajinské město Záporoží, při němž v pátek pozdě večer zahynula tříčlenná rodina.



Zelenskyj, vyjadřující soustrast obětem útoků před jednáním o příměří v Saúdské Arábii, napsal v příspěvku na Twitteru:

Tyto útoky jsou každodenní realitou. Jen tento týden bylo proti našim lidem použito více než 1 580 řízených leteckých bomb, téměř 1 100 úderných dronů a 15 raket různých typů.



Všechny tyto zbraně obsahují nejméně 102 000 zahraničních součástek. Proto musí být sankce proti ruským teroristům účinnější. Každá skulina, která jim umožňuje obcházet sankční režim, musí být odstraněna.



K ukončení těchto úderů a této války je zapotřebí nových rozhodnutí a nového tlaku na Moskvu. Musíme posílit Ukrajinu a naši armádu - dalšími systémy protivzdušné obrany a skutečnou podporou. Děkuji všem partnerům, kteří to chápou a nadále Ukrajinu podporují.

Trumpův vyjednavač u Putina Witkoff je nadšen tím, že Putin nechal vyrobit Trumpův portrét a poslal mu ho. Witkoff se také vyjádřil, nweinformovaně a lživě, že obyvatelé východních oblastí Ukrajiny "hlasovali v referendu" pro připojení k Rusku, takže se to musí splnit:

