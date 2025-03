Opravdu nejezděte do USA

Musím přiznat, že z příběhu francouzského vědce, kterému byl odepřen vstup do USA na konferenci, protože mu imigrační úředníci prohledali telefon a našli tam zprávy kritické k Trumpovi , jsem v regulérním šoku. To, co se ve Spojených státech děje akceleruje totiž očividně způsobem, který jsem si neuměl představit. (Těch příběhů je celá řada. Větší počet příchozích do USA byl zatčen a bez soudu dlouho vězněn.)