Vše, co víme o pyramidách, je možná jen polovina příběhu

24. 3. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty

Pyramidy v Gíze vždy byly vrcholným symbolem tajemství, moci a fascinace. Tyto prastaří obři uchvátili badatele, básníky a snílky po celá staletí, stojí jako tiché strážkyně civilizace, která již dávno zmizela. Ale co kdybychom zjistili, že skutečný příběh pyramid neleží nad zemí, ale pod ní? Přelomový objev italsko-skotského výzkumného týmu odhalil existenci rozsáhlého, propojeného města ukrytého hluboko pod písky Gízy.







Pomocí nejmodernější radarové technologie tým zmapoval složitou síť komor, šachet a tunelů, které se rozprostírají pod ikonickými pyramidami. Labyrintové město, které zahrnuje masivní krychlové místnosti a válcovité šachty, jež jakoby vzdorovaly logice. Rozsah tohoto podzemního světa je ohromující a možná překonává i samotné pyramidy. Naznačuje možnou spojitost s legendárními „Síněmi Amenti“, mytickým egyptským podsvětím.



Radar týmu odhalil osm válcovitých šachet pod pyramidou Rachef, z nichž každá vede do obrovských, krychlových komor. Tyto struktury nejsou izolované; jsou součástí rozsáhlého podzemního systému, který propojuje všechny tři pyramidy.



Pokud je toto podzemní město skutečné, mohlo by zcela změnit naše chápání starověkého Egypta. Pyramidy, dlouho považované za honosné hrobky faraonů, možná byly jen špičkou ledovce - branou do mnohem složitějšího a tajemnějšího světa pod zemí.



Tento objev také zdůrazňuje rostoucí roli technologie v archeologii. Radarové systémy, LiDAR a další high-tech nástroje nám poskytují nový pohled na minulost. Samozřejmě, cesta vpřed nebude snadná. Získání povolení k vykopávkám na náhorní plošině v Gíze není žádná maličkost. Toto místo je jedním z nejvíce chráněných a uctívaných na Zemi, a jakékoli kopání by muselo být provedeno s přesností chirurga a trpělivostí světce. Ale pokud se tento objev potvrdí, možná to za to stojí.



Prozatím zůstává skryté město pod Gízou lákavou záhadou - připomínkou, že i v době satelitů a chytrých telefonů má minulost stále co odhalit.



